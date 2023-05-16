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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Севилья
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Севилья
Ювентус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:0
КМ
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.57
Окампос Лукас 1 0.14
Ламела Эрик 1 0.14
Гудель Неманья 1 0.14
Хордан Хоан 1 0.14
Баде Луак 1 0.14
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.57
Влахович Душан 2 (1) 0.29
Гатти Федерико 2 0.29
Рабио Адриен 1 0.14
Кьеза Федерико 1 0.14
Алекс Сандро 0 0
Погба Поль 0 0
Костич Филип 0 0
Фаджоли Николо 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Акунья Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Баде Луак 2 0
Буну Яссин 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 2 0
Влахович Душан 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Данило Луис 1 0
Погба Поль 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Гатти Федерико 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Севилья
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
11%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2
Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1
Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3

Результаты матчей

Севилья
Ювентус

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Севилья
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
1 Ювентус
1 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 65
    Севилья 41.5% (27)
    X 18.5% (12)
    Ювентус 40% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Ювентус
    3.30
    3.32
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Севилья - Ювентус

    Исход игры
    Севилья
    41.5% (27)
    Ничья
    18.5% (12)
    Ювентус
    40% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    23.1% (15)
    1:2 Ювентус
    20% (13)
    1:1 Ничья
    15.4% (10)
    0:1 Ювентус
    9.2% (6)
    1:0 Севилья
    7.7% (5)
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