В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, хозяева больше владеют мячом, но безо всякого продвижения вперед.

Мейнанс отмечается ударом из-за пределов штрафной, однако Ареоля отбивает мяч в сторону, не самым опасным получился удар игрока "АЗ Алкмаар".

Райс получает мяч перед штрафной и наносит обводящий удар в дальний угол - Райан отбивает снаряд на угловой.

Боуэн подает угловой с правого фланга во вратарскую, мяч летит в направлении Райана, который выбивает снаряд в поле.

Павлидис в своей штрафной, вероятно, играет рукой в борьбе с Боуэном, однако свисток арбитра молчит.

43' Редкую атаку проводит "Вест Хэм", Лукас Пакета завершает её ударом метров с 20 - мяч проходит левее створа.

41' Сугавара завершает атаку своей команды ударом из пределов штрафной, однако Агерд в очередной раз своевременно бросается под мяч.

36' Угловой исполняют хозяева поля, однако пока "стандарты" в сегодняшнем матче не несут никакой угрозы.

33' Еще одна атака хозяев поля завершается попыткой в исполнении Карлссона, однако в этот раз на пути мяча возникает Соучек.

32' Класи отмечается попыткой дальнего удара, однако Зума всплывает на пути мяча, ничего интересного в этом моменте не возникло.

30' Полчаса отыграли команды сегодня, пока нет голов и нет глобальных опасных моментов, ничего интересного пока на поле нет.

28' Дают хозяева поля свободу гостям, Бенрахма без помех пробивает из-за пределов штрафной, но немного не попадает в створ ворот.