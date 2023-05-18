Стадион: Санкт-Якоб Парк. Главный судья: Санчес Хосе
1:1
Второй тайм: 64'
0'
21' Желтая карточкаРоша Игор
0:1
35' ГолГонсалес Николас
1:1
55' ГолАмдуни Зеки
59' Желтая карточкаРаньери Лука
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
35'
55'
1:1
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
150 Количество передач 267
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.64 Обе забьют (да)
-
-
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Вратарь
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
28 Фогель УгоПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Базель
Фиорентина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|7 (1)
|0.35
|Зекири Анди
|6
|0.3
|Малес Дариан
|3 (2)
|0.15
|Диуф Энди
|3
|0.15
|Фрай Фабиан
|2 (1)
|0.1
|Бургер Ваутер
|2
|0.1
|Ланг Михаэль
|1
|0.05
|Ндой Дан
|1
|0.05
|Миллар Лиам
|1
|0.05
|Калафьори Рикардо
|1
|0.05
|Каде Антон
|1
|0.05
|Салаи Адам
|1
|0.05
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0.05
|Адамс Касим
|1
|0.05
|Пельмар Анди
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|8
|0.5
|Йович Лука
|6
|0.38
|Гонсалес Николас
|5 (1)
|0.31
|Барак Антонин
|4
|0.25
|Сапонара Риккардо
|2
|0.13
|Мандрагора Роландо
|2
|0.13
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.13
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Соттиль Рикардо
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|7
|0
|Ндой Дан
|4
|1
|Адамс Касим
|5
|0
|Джака Таулант
|3
|1
|Лопес Серхио
|4
|0
|Зекири Анди
|4
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Фогель Хайко
|3
|0
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Малес Дариан
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Диуф Энди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|3
|1
|Бираги Кристиано
|4
|0
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Роша Игор II
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Раньери Лука
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Базель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
0
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фиорентина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
13
14
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Фиорентина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Пропущено
10
6
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
6
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
5
45%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
31
34
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
10%
5
15%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
10
29%
29%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Пропущено
21
17
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
7
33%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
6
35%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4
Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3
Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2
Результаты матчей
Базель
Фиорентина
Точный счет
2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:4
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
11 раз 58%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Базель
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
52
55
52
19
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
132
136
105
217
78
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Фиорентина
|Кабрал Артур
|8
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Базель
|Бургер Ваутер
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.64 Обе забьют (да)
-
-
Прогнозы на матч Базель 1:1 Фиорентина
Исход игры
Базель
35.4% (51)
Ничья
27.1% (39)
Фиорентина
37.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (81)
Меньше
35.71% (45)
Обе команды забьют
Да
80.95% (102)
Нет
19.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Базель
19.4% (28)
1:2 Фиорентина
18.8% (27)
1:1 Ничья
16% (23)
2:2 Ничья
9.7% (14)
1:0 Базель
7.6% (11)
0:1 Фиорентина
4.2% (6)
2:3 Фиорентина
2.8% (4)
2:0 Базель
2.1% (3)
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