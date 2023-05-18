Раньери в центре поля сбил Огюстена и получил жёлтую карточку.

Огюстен справа в штрафной площади получил мяч, но его удар по воротам заблокировал Миленкович.

Джака от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч головой выбил Раньери.

Быструю контратаку провели гости. Кастровилли справа убежал вперёд, но его передача получилась точно в руки выдвинувшемуся вперёд Хитцу.

Хитц перехватил и подачу Додо справа к воротам.

Бираги слева прострелил в центр штрафной площади. Бонавентура с лёта в касание пробил в сантиметрах над перекладиной.

Гонсалес справа смог навесить к воротам, но защитники "Базеля" уверенно сыграли на перехвате.

Бираги в центре поля завали на газон Диуфа.

Бонавентура по центру сделал аккуратный заброс к одиннадцатиметровой отметке на Кабрала, но Артуру защитники "Базеля" помешали при приёме мяча.

Заброс Роши налево вперёд на ход Иконе получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! АМДУНИ!!! Пельмар от центрального круга слева сделал заброс вперёд. Амдуни в штрафной площади обыграл Рошу и пробил мимо Терраччиано в сетку ворот.

Замена в составе "Фиорентины": вместо Игоря Роши на поле вышел Лука Раньери.

Иконе слева прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Ланг.

Второй тайм в Базеле!

В перерыве в составе "Фиорентины" произошла замена: вместо Йосипа Брекало на поле вышел Жонатан Иконе.

Гонсалес и Кастровилли на правом фланге атаки оказались на газоне. Арбитр показал, что всё проходило в допустимых рамках силовой борьбы.

Второй тайм начался с большого количества мелких фолов. Это не позволяет обеим командам даже подходить к чужой штрафной площади.

Амрабат в центре поля подтолкнул в спину Диуфа.

45' Концовку тайма итальянцы проводят заметно активнее. Сохранят ли гости такой запал на второй тайм?

44' Калафьори помешал Додо справа навесить к воротам.

42' Додо справа получил отличный пас от Гонсалеса на ход и навесил на Бонавентуру. Джакомо головой пробил в противоход Хитцу, но Марвин сумел замедлить своё перемещение и мяч отбил.

41' Диуф у центрального круга попал по ноге Кастровилли.

40' Гонсалес забрался в офсайд.

39' Диуф от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Додо выбил мяч на Ндоя, который сместился вправо и с двадцати метров пробил выше ворот.

38' Джака справа со штрафного навесил к дальнеей штанге, где Терраччиано на выходе переправил мяч за пределы поля.

37' Брекало на фланге сбил Ндоя.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГОНСАЛЕС!!! Бираги от углового флага навесил на Гонсалеса, который головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.

35' Бираги исполнил угловой удар. У дальней штанги на подборе сыграл Бонавентура. Джакомо чуть сместился назад и с разворота пробил под перекладину. Хитц в прыжке отвёл угрозу от ворот.

34' Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, где Амдуни снова отправил мяч за пределы поля.

34' Прострел Кастровилли справа к воротам заблокировал Калафьори.

33' Гонсалес на фланге выбил мяч у Огюстена.

32' Полчаса игры прошло без ударов в створ ворот. Вот и очередной навес Бираги слева к дальней штанге дошёл до Гонсалеса, но Николас головой пробил левее ворот.

31' Додо по правому флангу сделал пас на ход Гонсалесу, а Николас явно ожидал передачи в ноги и рывка вперёд не делал.

30' Диуф с Ндоем справа не смогли организовать атаку. Бираги здорово сыграл на перехвате при перепасовке соперников.

29' Подача Гонсалеса справа к дальней штанге получилась слишком высокой. Брекало достать мяч вверху не удалось.

28' Бираги слева навесил на Кастровилли, который головой пробил левее ворот.

27' Следующий рывок Додо справа привёл к первому для гостей угловому удару. Кастровилли навесил в центр штрафной площади, где партнёры головой сыграть не смогли.

26' Додо на правом фланге не смог проскочить между трёх соперников. Защитник "Фиорентины" мяч потерял.

25' Бонавентура в штрафной площади получил мяч, но короткую скидку на партнёров сделать не смог.

24' Джака справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Калафьори в прыжке не смог достать мяч головой.

23' Роша на фланге сбил Ндоя и получил жёлтую карточку.

22' Ндой справа прошёл вперёд, сместился к центру и с восемнадцати метров пробил рядом с ближней штангой. Хозяева нанесли уже два удара по воротам. На счету итальянцев таких действий пока нет. А приближается уже середина тайма.

21' Джака у центрального круга грубо прыгнул в ноги Бонавентуре. Арбитр пока ограничился короткой беседой с Таулантом.

20' Джака со штрафного пробил выше ворот.

19' Амрабат у штрафной площади наступил на ногу Огюстену. Двадцать один метр до ворот.

18' Ндой справа убежал от соперников, вошёл в штрафную площадь и не смог сделать точный пас в центр на Амдуни.

17' Кастровилли выдал неточный пас налево на Бираги.

16' Додо справа пас вперёд на Кабрала сделал слишком сильно. Артур догнал мяч уже за пределами поля.

15' Пельмар в центре поля остановил Кабрала руками за футболку.

14' Огюстен в центре поля подтолкнул в спину Миленковича.

13' Бираги слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Калафьори вверху оказался расторопнее и мяч от ворот выбил.

12' Пельмар на фланге заплёл ноги Бонавентуре.

11' Бургер слева попытался убежать в отрыв. Роша настиг Ваутера, который в штрафной площади рухнул на газон, изображая отмашку соперника. Арбитр находился рядом и актёрские способности полузащитника "Базеля" никак не оценил.

10' Амдуни в центре поля попал по ногам Додо.

9' Додо справа не смог пройти Калафьори. Хозяева заработали аут.

8' Первые минуты проходят в равной борьбе. До удара по воротам свои атаки никому доводить не удаётся.

7' Додо попытался со смещением вправо прорваться в чужую штрафную площадь, но Домилсон далековато отпустил от себя мяч и потерял его.

6' Кабрал у чужой штрафной площади попал по ногам Лангу.

5' Коротко о раскладах. Победа или ничья хозяев выводит их в финал. Минимальная победа "Фиорентины" приведёт к дополнительному времени, а любая победа итальянцев в два и более мяча даёт путёвку в финал гостям.

4' Ндой по правому флангу совершил рывок вперёд. Роша не отставал от Дана и мяч выбил.

3' Гонсалес пытался со смещением справа в центр пробить по воротам, но долгая подготовка к удару привела к потере мяча.

2' "Базель" играет в сине-красной форме, "Фиорентина" - в белой.