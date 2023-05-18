  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Базель
1:1
Второй тайм: 64'
Фиорентина
0'
21' Желтая карточка
Роша Игор
0:1
35' Гол
Гонсалес Николас
1:1
55' Гол
Амдуни Зеки
59' Желтая карточка
Раньери Лука
0:1. Гол Николаса Гонсалеса (вид...

Ход матча

21'
 
Роша Игор
35'
0:1
Гонсалес Николас
(Бираги Кристиано)
46'
 
Иконе Жонатан
Брекало Йосип
55'
Амдуни Зеки
(Пельмар Анди)
1:1
56'
 
Раньери Лука
Роша Игор
59'
 
Раньери Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 150 Количество передач 267
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 144
Базель 35.4% (51)
X 27.1% (39)
Фиорентина 37.5% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Фиорентина
5.20
6.10
1.76
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
33
Калафьори
Рикардо
9
Амдуни
Зеки
10
Огюстен
Жан-Кевин
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
77
Брекало
Йосип
Базель
3-5-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Базель
Фиорентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 7 (1) 0.35
Зекири Анди 6 0.3
Малес Дариан 3 (2) 0.15
Диуф Энди 3 0.15
Фрай Фабиан 2 (1) 0.1
Бургер Ваутер 2 0.1
Ланг Михаэль 1 0.05
Ндой Дан 1 0.05
Миллар Лиам 1 0.05
Калафьори Рикардо 1 0.05
Каде Антон 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Огюстен Жан-Кевин 1 0.05
Адамс Касим 1 0.05
Пельмар Анди 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 8 0.5
Йович Лука 6 0.38
Гонсалес Николас 5 (1) 0.31
Барак Антонин 4 0.25
Сапонара Риккардо 2 0.13
Мандрагора Роландо 2 0.13
Кастровилли Гаэтано 2 0.13
Бираги Кристиано 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Бонавентура Джакомо 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Соттиль Рикардо 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Мартинес Лукас II 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 7 0
Ндой Дан 4 1
Адамс Касим 5 0
Джака Таулант 3 1
Лопес Серхио 4 0
Зекири Анди 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Фогель Хайко 3 0
Ланг Михаэль 2 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 3 1
Бираги Кристиано 4 0
Венути Лоренцо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Мале Юссеф 3 0
Додо Домилсон 2 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Раньери Лука 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Базель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
0
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фиорентина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
14
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Фиорентина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

10
6
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
6
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
5
45%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

31
34
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
10%
5
15%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
10
29%
29%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

21
17
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
7
33%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
6
35%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4
Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3
Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2

Результаты матчей

Базель
Фиорентина

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:4
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
11 раз 58%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Базель
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
2
5
5
1.5
5
2
1
9
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
2
13
6
1.5
10
5
2
17
2.5
7
8
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
1/4 финала
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
1/2 финала
2 Вест Хэм
1 АЗ Алкмаар
1 Фиорентина
2 Базель
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Базель Бургер Ваутер 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    66'
    Бираги слева прострелил в центр штрафной площади. Бонавентура с лёта в касание пробил в сантиметрах над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    65'
    Огюстен у центрального круга сбил Гонсалеса.
  • 64'
    Хитц перехватил и подачу Додо справа к воротам.
  • 63'
    Быструю контратаку провели гости. Кастровилли справа убежал вперёд, но его передача получилась точно в руки выдвинувшемуся вперёд Хитцу.
  • Угловой
    62'
    Джака от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч головой выбил Раньери.
  • 61'
    Огюстен справа в штрафной площади получил мяч, но его удар по воротам заблокировал Миленкович.
  • Желтая карточка
    60'
    Раньери в центре поля сбил Огюстена и получил жёлтую карточку.
  • 59'
    Иконе слева прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокировал Ланг.
  • 58'
    Дальний удар Додо справа заблокировали соперники.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Фиорентины": вместо Игоря Роши на поле вышел Лука Раньери.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АМДУНИ!!! Пельмар от  центрального круга слева сделал заброс вперёд. Амдуни в штрафной площади обыграл Рошу и пробил мимо Терраччиано в сетку ворот.
  • 54'
    Заброс Роши налево вперёд на ход Иконе получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • 54'
    Бонавентура по центру сделал аккуратный заброс к одиннадцатиметровой отметке на Кабрала, но Артуру защитники "Базеля" помешали при  приёме мяча.
  • Фол, нарушение
    53'
    Бираги в центре поля завали на газон Диуфа.
  • 53'
    Гонсалес справа смог навесить к воротам, но защитники "Базеля" уверенно сыграли на перехвате.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Второй тайм начался с большого количества мелких фолов. Это не позволяет обеим командам даже подходить к чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      51'
      Амрабат у центрального круга сбил Джаку.
    • 50'
      Гонсалес и Кастровилли на правом фланге атаки оказались на газоне. Арбитр показал, что всё проходило в допустимых рамках силовой борьбы.
    • Фол, нарушение
      49'
      Додо у чужой штрафной площади сбил Калафьори.
    • Фол, нарушение
      48'
      Амдуни в центральном круге заблокировал проход Додо.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Фиорентины" произошла замена: вместо Йосипа Брекало на поле вышел Жонатан Иконе.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Базеле!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Базель" (Швейцария) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) - 0:1.
    • Фол, нарушение
      45'
      Амрабат в центре поля подтолкнул в спину Диуфа.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Санчес в первом тайме.
    • 45'
      Концовку тайма итальянцы проводят заметно активнее. Сохранят ли гости такой запал на второй тайм?
    • 44'
      Калафьори помешал Додо справа навесить к воротам.
    • Опасный момент
      42'
      Додо справа получил отличный пас от Гонсалеса на ход и навесил на Бонавентуру. Джакомо головой пробил в противоход Хитцу, но Марвин сумел замедлить своё перемещение и мяч отбил.
    • Фол, нарушение
      41'
      Диуф у центрального круга попал по ноге Кастровилли.
    • Офсайд
      40'
      Гонсалес забрался в офсайд.
    • Угловой
      39'
      Диуф от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Додо выбил мяч на Ндоя, который сместился вправо и с двадцати метров пробил выше ворот.
    • 38'
      Джака справа со штрафного навесил к дальнеей штанге, где Терраччиано на выходе переправил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      37'
      Брекало на фланге сбил Ндоя.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГОНСАЛЕС!!! Бираги от углового флага навесил на Гонсалеса, который головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.
    • Угловой
      35'
      Бираги исполнил угловой удар. У дальней штанги на подборе сыграл Бонавентура. Джакомо чуть сместился назад и с разворота пробил под перекладину. Хитц в прыжке отвёл угрозу от ворот.
    • Угловой
      34'
      Бираги от углового флага навесил к ближней штанге, где Амдуни снова отправил мяч за пределы поля.
    • 34'
      Прострел Кастровилли справа к воротам заблокировал Калафьори.
    • 33'
      Гонсалес на фланге выбил мяч у Огюстена.
    • 32'
      Полчаса игры прошло без ударов в створ ворот. Вот и очередной навес Бираги слева к дальней штанге дошёл до Гонсалеса, но Николас головой пробил левее ворот.
    • 31'
      Додо по правому флангу сделал пас на ход Гонсалесу, а Николас явно ожидал передачи в ноги и рывка вперёд не делал.
    • 30'
      Диуф с Ндоем справа не смогли организовать атаку. Бираги здорово сыграл на перехвате при перепасовке соперников.
    • 29'
      Подача Гонсалеса справа к дальней штанге получилась слишком высокой. Брекало достать мяч вверху не удалось.
    • 28'
      Бираги слева навесил на Кастровилли, который головой пробил левее ворот.
    • Угловой
      27'
      Следующий рывок Додо справа привёл к первому для гостей угловому удару. Кастровилли навесил в центр штрафной площади, где партнёры головой сыграть не смогли.
    • 26'
      Додо на правом фланге не смог проскочить между трёх соперников. Защитник "Фиорентины" мяч потерял.
    • 25'
      Бонавентура в штрафной площади получил мяч, но короткую скидку на партнёров сделать не смог.
    • 24'
      Джака справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Калафьори в прыжке не смог достать мяч головой.
    • Желтая карточка
      23'
      Роша на фланге сбил Ндоя и получил жёлтую карточку.
    • 22'
      Ндой справа прошёл вперёд, сместился к центру и с восемнадцати метров пробил рядом с ближней штангой. Хозяева нанесли уже два удара по воротам. На счету итальянцев таких действий пока нет. А приближается уже середина тайма.
    • Фол, нарушение
      21'
      Джака у центрального круга грубо прыгнул в ноги Бонавентуре. Арбитр пока ограничился короткой беседой с Таулантом.
    • 20'
      Джака со штрафного пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      19'
      Амрабат у штрафной площади наступил на ногу Огюстену. Двадцать один метр до ворот.
    • 18'
      Ндой справа убежал от соперников, вошёл в штрафную площадь и не смог сделать точный пас в центр на Амдуни.
    • 17'
      Кастровилли выдал неточный пас налево на Бираги.
    • 16'
      Додо справа пас вперёд на Кабрала сделал слишком сильно. Артур догнал мяч уже за пределами поля.
    • Фол, нарушение
      15'
      Пельмар в центре поля остановил Кабрала руками за футболку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Огюстен в центре поля подтолкнул в спину Миленковича.
    • 13'
      Бираги слева со штрафного навесил к дальней штанге, где Калафьори вверху оказался расторопнее и  мяч от ворот выбил.
    • Фол, нарушение
      12'
      Пельмар на фланге заплёл ноги Бонавентуре.
    • 11'
      Бургер слева попытался убежать в отрыв. Роша настиг Ваутера, который в штрафной площади рухнул на газон, изображая отмашку соперника. Арбитр находился рядом и актёрские способности полузащитника "Базеля" никак не оценил.
    • Фол, нарушение
      10'
      Амдуни в центре поля попал по ногам Додо.
    • 9'
      Додо справа не смог пройти Калафьори. Хозяева заработали аут.
    • 8'
      Первые минуты проходят в равной борьбе. До удара по воротам свои атаки никому доводить не удаётся.
    • 7'
      Додо попытался со смещением вправо прорваться в чужую штрафную площадь, но Домилсон далековато отпустил от себя мяч и потерял его.
    • Фол, нарушение
      6'
      Кабрал у чужой штрафной площади попал по ногам Лангу.
    • 5'
      Коротко о раскладах. Победа или ничья хозяев выводит их в финал. Минимальная победа "Фиорентины" приведёт к дополнительному времени, а любая победа итальянцев в два и более мяча даёт путёвку в финал гостям.
    • 4'
      Ндой по правому флангу совершил рывок вперёд. Роша не отставал от Дана и мяч выбил.
    • 3'
      Гонсалес пытался со смещением справа в центр пробить по воротам, но долгая подготовка к удару привела к потере мяча.
    • 2'
      "Базель" играет в сине-красной форме, "Фиорентина" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Санкт-Якоб Парк"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Фиорентина.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.60. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.60 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Базель 1:1 Фиорентина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Базель 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Базель
    35.4% (51)
    Ничья
    27.1% (39)
    Фиорентина
    37.5% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (81)
    Меньше
    35.71% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (102)
    Нет
    19.05% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Базель
    19.4% (28)
    1:2 Фиорентина
    18.8% (27)
    1:1 Ничья
    16% (23)
    2:2 Ничья
    9.7% (14)
    1:0 Базель
    7.6% (11)
    0:1 Фиорентина
    4.2% (6)
    2:3 Фиорентина
    2.8% (4)
    2:0 Базель
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Базель
    Фиорентина
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     