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  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций
2022-2023

Стадион: .
Базель
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 56
Базель 46.4% (26)
X 25% (14)
Фиорентина 28.6% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Фиорентина
4.40
4.50
1.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Базель
Фиорентина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 6 0.32
Амдуни Зеки 6 (1) 0.32
Малес Дариан 3 (2) 0.16
Диуф Энди 3 0.16
Фрай Фабиан 2 (1) 0.11
Бургер Ваутер 2 0.11
Ланг Михаэль 1 0.05
Ндой Дан 1 0.05
Миллар Лиам 1 0.05
Калафьори Рикардо 1 0.05
Каде Антон 1 0.05
Салаи Адам 1 0.05
Огюстен Жан-Кевин 1 0.05
Адамс Касим 1 0.05
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 8 0.53
Йович Лука 6 0.4
Гонсалес Николас 4 (1) 0.27
Барак Антонин 4 0.27
Сапонара Риккардо 2 0.13
Мандрагора Роландо 2 0.13
Кастровилли Гаэтано 2 0.13
Бираги Кристиано 1 0.07
Куаме Кристиан 1 0.07
Бонавентура Джакомо 1 0.07
Иконе Жонатан 1 0.07
Соттиль Рикардо 1 0.07
Миленкович Никола 1 0.07
Мартинес Лукас II 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 7 0
Ндой Дан 4 1
Адамс Касим 5 0
Джака Таулант 3 1
Лопес Серхио 4 0
Зекири Анди 4 0
Хитц Mapвин 3 0
Пельмар Анди 3 0
Фогель Хайко 3 0
Ланг Михаэль 2 0
Малес Дариан 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Комас Арнау 2 0
Диуф Энди 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Салаи Адам 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Брэдли Финк 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 3 1
Бираги Кристиано 4 0
Венути Лоренцо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 1 1
Додо Домилсон 2 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Раньери Лука 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0

Результаты матчей

Базель
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Фиорентина
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
0
Базель
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Фиорентина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

13
14
Базель
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Фиорентина
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
18%
3
18%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
6
35%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

10
6
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
6
60%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
5
45%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

31
34
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
10%
5
15%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
5
16%
10
29%
29%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
7
23%
4
12%
61-75
6
19%
8
24%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

21
17
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
10%
2
12%
1-15
4
19%
2
12%
16-30
7
33%
2
12%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
5
24%
6
35%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Базель 6:1 Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4
Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3
Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2

Результаты матчей

Базель
Фиорентина

Точный счет

2:0
3 раза 33%
2:2
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
7 раз 78%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:2
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:4
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
11 раз 58%
0
4 раза 21%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Базель
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
2
5
5
1.5
5
2
1
9
2.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
2
13
6
1.5
10
5
2
17
2.5
7
8
1/8 финала
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
1/4 финала
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
1/2 финала
2 Вест Хэм
1 АЗ Алкмаар
1 Фиорентина
2 Базель
Финал
?
?

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Базель Бургер Ваутер 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Базель - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 56
    Базель 46.4% (26)
    X 25% (14)
    Фиорентина 28.6% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Базель
    Ничья
    Фиорентина
    4.40
    4.50
    1.84
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Базель - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Базель - Фиорентина

    Исход игры
    Базель
    47.3% (26)
    Ничья
    25.5% (14)
    Фиорентина
    27.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Базель
    25.5% (14)
    1:2 Фиорентина
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    16.4% (9)
    1:0 Базель
    12.7% (7)
    2:2 Ничья
    9.1% (5)
    0:1 Фиорентина
    3.6% (2)
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    Базель
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