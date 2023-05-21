Тур: 7.
2:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
7'
1:0
31'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
39
Bitello
1
Keiller
40
Ромуло
36
Thauan
Lara
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Bruno VIЗащитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
45 Mila
-
54 Cuiabano
-
-
11 Vinicius X
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Thauan LaraЗащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
-
38 Jean Dias
-
41 Matheus Dias
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
32 матча
56.3%
43.8%
18 побед 14 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
50 матчей
36%
40%
24%
18 побед 20 ничьих 12 побед
Первый тайм
20%
64%
16%
10 побед 32 ничьи 8 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
15 побед 25 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.31
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1
0.58
Среднее время на гол
90
156
Всего голов
58
31
Голов в среднем за матч
1.16
0.62
Тотал матчей
2.5
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
77
145
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|2
|0.29
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.29
|Кристальдо Франко
|1 (1)
|0.14
|Vinicius X
|1
|0.14
|Педро Жоао II
|1
|0.14
|Вильясанти Матиас
|1
|0.14
|Bitello
|1
|0.14
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|José Maurisio3
|2
|0.29
|Вандерсон
|1
|0.14
|Де Пена Карлос
|1
|0.14
|Патрик Алан
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|0
|Бруно Увини
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
|Mila
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моледо Родриго
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
3
Гремио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3
Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2
Результаты матчей
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гремио
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|14 - 6
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|13 - 9
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|10.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|11.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|4 - 10
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|17.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|19.
|7
|1
|1
|5
|7 - 18
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|15.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3