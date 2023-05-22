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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Гремио
3:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
7' Гол
Суарес Луис
27' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
2:0
31' Гол
Вильясанти Матиас
52' Вторая желтая карточка
Каннеманн Вальтер
3:0
65' Гол
Bitello
69' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
3:1
87' Гол
Джонни
90'+6
12
Gabriel
Chapeco
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
4
Каннеманн
Вальтер
2
Фабио
да
Сильва
22
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
8
Felipe
Carballo
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
9
Суарес
Луис
1
Keiller
40
Ромуло
4
Моледо
Родриго
25
Меркадо
Габриэль
36
Thauan
Lara
17
Кампаньяро
Густаво
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Гремио
3-4-2-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

32 матча

56.3%
43.8%
18 побед 14 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.9%
43.8%
9.3%
15 побед 14 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

50 матчей

36%
40%
24%
18 побед 20 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
64%
16%
10 побед 32 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
15 побед 25 ничьих 10 побед

История матчей

Г
2:1
Г
0:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
Г1ЙД
0:0
КСМР
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.31
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1
0.58

Среднее время на гол

90
156

Всего голов

58
31

Голов в среднем за матч

1.16
0.62

Тотал матчей

2.5
39
Больше 78%
Меньше 22%
11
25
Больше 50%
Меньше 50%
25
15
Больше 30%
Меньше 70%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

77
145

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 2 0.29
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.29
Bitello 2 0.29
Кристальдо Франко 1 (1) 0.14
Vinicius X 1 0.14
Педро Жоао II 1 0.14
Вильясанти Матиас 1 0.14
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
José Maurisio3 2 0.29
Вандерсон 1 0.14
Джонни 1 0.14
Де Пена Карлос 1 0.14
Патрик Алан 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Бруно Увини 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Bitello 1 0
Gustavo Martins 1 0
Mila 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Кампаньяро Густаво 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Патрик Алан 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
Nicolas Hernandez2 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
3
Гремио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3
Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2

Результаты матчей

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гремио
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Фламенго
 7 4 0 3 13 - 9 12
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
10.
Гремио
 7 3 2 2 10 - 10 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
16.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
17.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
18.
Куяба
 6 1 1 4 5 - 12 4
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
8.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
10.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
13.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
14.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
6.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
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