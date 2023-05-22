Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
12' ГолЙокелайнен Никлас
14' Желтая карточкаАрко-Менса Эдмунд
1:1
31' ГолАлегрия Хуан
1:2
47' ГолБук Клесио
53' Желтая карточкаRiku Selander
1:3
64' ГолБук Клесио
90'+8
Ход матча
12'
31'
1:1
47'
1:2
53'
64'
1:3
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
10
Lucas
Morais
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
32
Mateo
Ortiz
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Lucas MoraisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
-
24 Rony HuhtalaНападающий
-
19 Onni Suutari
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dario NaamoЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
-
27 Венермо АапоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Оулу
Хонка
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
3.33
1.14
Среднее время на гол
27
78
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.23
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
43
73
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|4 (1)
|0.5
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.25
|Лииматта Отсо
|2
|0.25
|Карялайнен Расмус
|1
|0.13
|Lucas Morais
|1
|0.13
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|3
|0.33
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.33
|Алегрия Хуан
|1
|0.11
|Коскинен Отсо
|1
|0.11
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
|Mateo Ortiz
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Cristian Valencia III
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Паллас Ноа
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Mateo Ortiz
|2
|0
|Ерёменко Роман
|0
|1
|Аалто Хенри
|1
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
3
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Хонка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
8
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
4
31%
3
43%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0
Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2
Результаты матчей
Оулу
Хонка
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Оулу
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
45
44
27
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3