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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:3
Конец матча
Хонка
0'
1:0
12' Гол
Йокелайнен Никлас
14' Желтая карточка
Арко-Менса Эдмунд
1:1
31' Гол
Алегрия Хуан
1:2
47' Гол
Бук Клесио
53' Желтая карточка
Riku Selander
1:3
64' Гол
Бук Клесио
90'+8
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
10
Lucas
Morais
7
Карялайнен
Расмус
1
Рудаков
Максим
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
32
Mateo
Ortiz
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
9
Алегрия
Хуан
15
Арко-Менса
Эдмунд
Оулу
Хонка

История личных встреч

Оулу
Хонка

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

В
2:2
В
2:1
В
6:1
В
1:0
В
0:2
К
0:1
К
0:1
И
4:1
И
2:2
И
4:0
В
3:4
В
2:0
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

3.33
1.14

Среднее время на гол

27
78

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.23

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

43
73

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 4 (1) 0.5
Йокелайнен Никлас 2 0.25
Лииматта Отсо 2 0.25
Карялайнен Расмус 1 0.13
Lucas Morais 1 0.13
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 3 0.33
Янсен Кевин 3 (1) 0.33
Алегрия Хуан 1 0.11
Коскинен Отсо 1 0.11
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Cristian Valencia III 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Rony Huhtala 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Паллас Ноа 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 3 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Florian Krebs2 2 0
Mateo Ortiz 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Янсен Кевин 1 0
Бук Клесио 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0

Результаты матчей

Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1
Оулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хонка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
3
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Хонка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

8
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
2
29%
31-45
4
31%
3
43%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2
Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4 Оулу - ХИФК 4:1 ХИФК - Оулу 1:6 Оулу - Лахти 0:0 Хонка - Оулу 2:2
Хонка
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0
Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2

Результаты матчей

Оулу
Хонка

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Оулу
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
5
4
4
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 1 2 11 - 4 19
2.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
3.
СЯК Сейнайоки
 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Хонка
 9 3 3 3 8 - 7 12
5.
Оулу
 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Хака
 8 2 3 3 13 - 13 9
7.
Ильвес
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Лахти
 6 1 3 2 3 - 7 6
9.
ВПС
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
КТП
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
12.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Интер Турку
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Хака Лескано Хуан 4 (2)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
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