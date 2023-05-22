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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
ВПС
0'
1:0
3' Гол
Лескано Хуан
8' Желтая карточка
Atte Sihvonen
1:1
11' Гол
Михаэль Петер
2:1
13' Гол
Лескано Хуан
2:2
34' Гол
Аланко Саму
42' Желтая карточка
Fallou Ndiaye
48' Желтая карточка
Oliver Whyte
50' Желтая карточка
Менса Баба
72' Желтая карточка
Магута Райан
90' Желтая карточка
Antti-Ville Raeisaenen
90'+6
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
15
Пурме
Тино
6
Atte
Sihvonen
17
Лайне
Янне-Пекка
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
10
Stavros
Zarokostas
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
11
Роберто
Савио
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
28
Roni
Hudd
14
Михаэль
Петер
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы

История матчей

VE
1:2
VE
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.75
1.18

Среднее время на гол

120
76

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.75

Среднее время на гол

99
120

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

0.84
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

106
90

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 4 0.5
Fallou Ndiaye 2 0.25
Магута Райан 1 0.13
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.13
Фриберг Никлас 1 0.13
Роджерсон Логан 1 0.13
Сийра Тууре 1 0.13
Аувинен Ээро-Матти 1 0.13
Пурме Тино 1 0.13
Stavros Zarokostas 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 2 0.29
Аланко Саму 1 0.14
Михаэль Петер 1 0.14
Роберто Савио 1 0.14

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fallou Ndiaye 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Atte Sihvonen 2 0
Лайне Янне-Пекка 2 0
Магута Райан 2 0
Stavros Zarokostas 1 0
Oliver Whyte 1 0
Херберт Антони 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберто Савио 1 1
Менса Баба 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Башкиров Евгений 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Samuel Lindeman 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Roni Hudd 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Хака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
2
Хака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
4
44%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
31%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0
Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3

Результаты матчей

Хака
ВПС

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хака
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 1 2 11 - 4 19
2.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
3.
СЯК Сейнайоки
 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Хонка
 9 3 3 3 8 - 7 12
5.
Оулу
 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Хака
 8 2 3 3 13 - 13 9
7.
Ильвес
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Лахти
 6 1 3 2 3 - 7 6
9.
ВПС
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
КТП
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
12.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Интер Турку
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Хака Лескано Хуан 4 (2)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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