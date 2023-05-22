Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
1:0
3' ГолЛескано Хуан
8' Желтая карточкаAtte Sihvonen
1:1
11' ГолМихаэль Петер
2:1
13' ГолЛескано Хуан
2:2
34' ГолАланко Саму
42' Желтая карточкаFallou Ndiaye
48' Желтая карточкаOliver Whyte
50' Желтая карточкаМенса Баба
72' Желтая карточкаМагута Райан
90' Желтая карточкаAntti-Ville Raeisaenen
90'+6
Ход матча
3'
11'
1:1
13'
2:1
34'
2:2
42'
48'
50'
72'
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
28
Roni
Hudd
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Roni HuddНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хака
ВПС
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.1%
63.2%
15.7%
4 победы 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
0.75
1.18
Среднее время на гол
120
76
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.75
Среднее время на гол
99
120
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
0.84
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
106
90
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|4
|0.5
|Fallou Ndiaye
|2
|0.25
|Магута Райан
|1
|0.13
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.13
|Фриберг Никлас
|1
|0.13
|Роджерсон Логан
|1
|0.13
|Сийра Тууре
|1
|0.13
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.13
|Пурме Тино
|1
|0.13
|Stavros Zarokostas
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|2
|0.29
|Аланко Саму
|1
|0.14
|Михаэль Петер
|1
|0.14
|Роберто Савио
|1
|0.14
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Atte Sihvonen
|2
|0
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0
|Магута Райан
|2
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Савио
|1
|1
|Менса Баба
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Башкиров Евгений
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Roni Hudd
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ВПС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Хака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
2
2
Хака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
4
44%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
31%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0
Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1 Хака - ХИК 0:1 КуПС - Хака 0:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Интер Турку - Хака 0:1
ВПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0
ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3
Результаты матчей
Хака
ВПС
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хака
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
44
25
17
17
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3