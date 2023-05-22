Тур: 1. Стадион: Веритас.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
19' Желтая карточкаСтавицки Тимо
32' Желтая карточкаГранлунд Альбин
33' Желтая карточкаЛахти Тими
0:0
34' Не забитый пенальтиТамминен Матиас
48' Желтая карточкаСаллинен Оскари
51' Желтая карточкаDe
60' Желтая карточкаUsman Suleman
0:1
77' ГолХопкатт Джейми
1:1
84' ГолDarren Smith III
90'+5
Ход матча
19'
32'
33'
34'
0:0
48'
51'
60'
75'
77'
0:1
84'
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
44
Ндом
Али
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Интер Турку
Мариехамн
35 матчей
80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.6%
31.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
57 матчей
49.1%
21.1%
29.8%
28 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
24 победы 21 ничья 12 побед
Второй тайм
28.1%
43.9%
28%
16 побед 25 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.69
1.32
Среднее время на гол
53
68
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
89
61
Голов в среднем за матч
1.56
1.07
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 49%
Меньше 51%
29
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|3
|0.6
|Тамминен Матиас
|1
|0.2
|Юрю Томми
|1
|0.2
|Нурми Ноа
|1
|0.2
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.29
|Лахти Тими
|2
|0.29
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.14
|Анини Самуэль
|1
|0.14
|Нгамба Альваро
|1
|0.14
|De
|1
|0.14
|Сумусало Микко
|0
|0
|Гранлунд Альбин
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Форселль Петтери
|1
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Арсьеро Родриго
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|1
|Ндом Али
|3
|0
|De
|3
|0
|Usman Suleman
|3
|0
|Лахти Тими
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Нгуекам Ариэль
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
2
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3
Мариехамн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5
Результаты матчей
Интер Турку
Мариехамн
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
25
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КТП
|Michael Simoes Domingues IV
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|4
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 2
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 2
|КТП
|Нурмос Ласси
|3