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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
4' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
19' Желтая карточка
Ставицки Тимо
32' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
33' Желтая карточка
Лахти Тими
0:0
34' Не забитый пенальти
Тамминен Матиас
48' Желтая карточка
Саллинен Оскари
51' Желтая карточка
De
60' Желтая карточка
Usman Suleman
0:1
77' Гол
Хопкатт Джейми
1:1
84' Гол
Darren Smith III
90'+5
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
3
Хямяляйнен
Юусо
5
Нурми
Ноа
6
Dimitri
Legbo
20
Хювяринен
Юхо
21
Тамминен
Матиас
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
81
Хенрикссон
Элмо
28
Ниссинен
Йири
2
Лахти
Тими
22
Гранлунд Альбин
4
Daniel
Enqvist
6
Саллинен
Оскари
5
Usman
Suleman
44
Ндом
Али
10
Хопкатт
Джейми
11
Нгуекам
Ариэль
9
De
Интер Турку
Мариехамн

История личных встреч

Интер Турку
Мариехамн

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.6%
31.4%
7.105427357601E-15%
24 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.7%
34.3%
20%
16 побед 12 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

57 матчей

49.1%
21.1%
29.8%
28 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
24 победы 21 ничья 12 побед

Второй тайм

28.1%
43.9%
28%
16 побед 25 ничьих 16 побед

История матчей

В
2:3
В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.69
1.32

Среднее время на гол

53
68

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

89
61

Голов в среднем за матч

1.56
1.07

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 86%
Меньше 14%
8
28
Больше 49%
Меньше 51%
29
9
Больше 16%
Меньше 84%
48
6
Больше 11%
Меньше 89%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 3 0.6
Тамминен Матиас 1 0.2
Юрю Томми 1 0.2
Нурми Ноа 1 0.2
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.29
Лахти Тими 2 0.29
Нгуекам Ариэль 1 0.14
Анини Самуэль 1 0.14
Нгамба Альваро 1 0.14
De 1 0.14
Сумусало Микко 0 0
Гранлунд Альбин 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Форселль Петтери 1 0
Lauri Hakanen 1 0
Арсьеро Родриго 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Нурми Ноа 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 2 1
Ндом Али 3 0
De 3 0
Usman Suleman 3 0
Лахти Тими 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сумусало Микко 1 0
Гранлунд Альбин 1 0
Нгуекам Ариэль 1 0
Анини Самуэль 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

2
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мариехамн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
57%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
5
42%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1
КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3
Мариехамн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5

Результаты матчей

Интер Турку
Мариехамн

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 1 2 11 - 4 19
2.
ХИК
 9 5 3 1 19 - 8 18
3.
СЯК Сейнайоки
 7 5 2 0 10 - 2 17
4.
Хонка
 9 3 3 3 8 - 7 12
5.
Оулу
 8 3 2 3 10 - 13 11
6.
Хака
 8 2 3 3 13 - 13 9
7.
Ильвес
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Лахти
 6 1 3 2 3 - 7 6
9.
ВПС
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
КТП
 8 1 3 4 7 - 13 6
11.
Мариехамн
 7 1 2 4 8 - 12 5
12.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
СЯК Сейнайоки
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
КуПС
 5 3 0 2 6 - 4 9
4.
Ильвес
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Хака
 4 1 3 0 9 - 7 6
6.
ВПС
 4 1 2 1 2 - 2 5
7.
КТП
 5 1 2 2 5 - 8 5
8.
Хонка
 4 1 1 2 3 - 3 4
9.
Мариехамн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Оулу
 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Интер Турку
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лахти
 1 0 1 0 0 - 0 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Оулу
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Хонка
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Лахти
 5 1 2 2 3 - 7 5
7.
Хака
 4 1 0 3 4 - 6 3
8.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Ильвес
 3 0 1 2 1 - 3 1
11.
КТП
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
ВПС
 3 0 1 2 3 - 8 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Хака Лескано Хуан 4 (2)
КТП Michael Simoes Domingues IV 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
Ильвес Seydine N'Diaye 4
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 2
Оулу Коффей Эшли 1 2
КТП Нурмос Ласси 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Интер Турку 1:1 Мариехамн онлайн

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