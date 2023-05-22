  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Пари НН
2:0
Второй тайм: 85'
Сочи
0'
47' Желтая карточка
Дркушич Ваня
1:0
51' Гол
Александров Виктор
59' Желтая карточка
Севикян Эдгар
60' Желтая карточка
Шипунов Тимофей
2:0
62' Гол
Рыбчинский Дмитрий
70' Вторая желтая карточка
Дркушич Ваня
Вторая желтая Дркушича (видео). ...
2:0. Гол Дмитрия Рыбчинского (ви...
1:0. Гол Виктора Александрова (в...
Интервью Артёма Макарчука в пере...
Интервью Ильи Жигулева в перерыв...
Интервью Дмитрия Хохлова перед м...
Интервью Сергея Юрана перед матч...

Ход матча

46'
Михайлов Ярослав
Жигулёв Илья
 
46'
 
Сарвели Владислав
Бурмистров Никита
47'
 
Дркушич Ваня
51'
Александров Виктор
(Михайлов Ярослав)
1:0
54'
 
Сиссако Мусса
Терехов Сергей
59'
 
Батырев Амир
Кравцов Кирилл
59'
 
Шипунов Тимофей
Мелкадзе Георгий
59'
Севикян Эдгар
 
59'
Кротов Вячеслав
Севикян Эдгар
 
60'
 
Шипунов Тимофей
62'
Рыбчинский Дмитрий
2:0
67'
 
Заика Кирилл
Маргасов Тимофей
70'
 
Дркушич Ваня
74'
Юлдошев Иброгимхалил
Рыбчинский Дмитрий
 
74'
Яковлев Владислав Геннадьевич
Сулейманов Тимур
 
Прогнозы 144
Пари НН 34% (49)
X 43.8% (63)
Сочи 22.2% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Сочи
3.05
31.00
71.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
4
Жигулёв
Илья
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
94
Рыбчинский
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
7
Севикян
Эдгар
1
Адамов
Денис
45
Миладинович
Иван
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
8
Кравцов
Кирилл
17
Макарчук
Артём
18
Бурмистров
Никита
9
Мелкадзе
Георгий
6
Юсупов
Артур
Пари НН
3-5-2
Сочи
3-4-3

История личных встреч

Пари НН
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
180

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.36
Калинский Николай 4 (4) 0.14
Милсон 2 0.07
Рыбчинский Дмитрий 2 0.07
Гоцук Кирилл 2 0.07
Александров Виктор 2 0.07
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.39
Мелкадзе Георгий 5 0.18
Сарвели Владислав 4 0.14
Жоаозиньо 3 0.11
Юсупов Артур 2 0.07
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Шарипов Альберт 4 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Каккоев Никита 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Михайлов Ярослав 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Калинский Николай 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Сергей Юран 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Дркушич Ваня 6 1
Терехов Сергей 7 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Шипунов Тимофей 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
4
Пари НН
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сочи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

6
25
Пари НН
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сочи
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
7
41%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

26
30
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
15%
3
10%
1-15
7
27%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Забито

11
26
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
7
64%
3
12%
61-75
2
18%
7
27%
76-90

Пропущено

22
16
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
10
45%
2
13%
76-90

Забито

28
38
7 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
0
0%
5
13%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
4
14%
11
29%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
14
50%
8
21%
61-75
5
18%
9
24%
76-90

Пропущено

48
46
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
7
15%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
6
13%
11
24%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
9
19%
8
17%
61-75
13
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0
Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1

Результаты матчей

Пари НН
Сочи

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1
13
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
18
9
7
20
1.5
12
15
4
23
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 0:2 Заявка 28 11 4 13 36 - 50 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 2:0 Заявка 28 7 5 16 29 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 0:2 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 2:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 2:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 0:2 Заявка 14 3 1 10 11 - 33 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    84'
    На газоне оказался Юлдошев. Лежит пока игрок "Пари НН" и подняться не может. Неужели травму он получит? Сейчас узнаем, что медики решат.
  • 83'
    Кротов сейчас трижды обыгрывал Миладиновича на замахе, но тот в конечном итоге смог выбить сферу за пределы поля. В аут сфера улетела в этой ситуации.
  • 81'
    Юлдошев сейчас вышел на ударную позицию и нанес удар по воротам соперника, и мяч просвистел рядом со стойкой! Получилось неточно в этой ситуации. 
  • 80'
    Последняя 10-минутка в нашей встрече пошла. Пытается "Сочи" что-то придумать у ворот соперника, но времени остается все меньше. 
  • Опасный момент
    79'
    Калинский нанес удар по воротам соперника с 23-х метров. После смещения по центру рамки Адамова выстрел наносил футболист, и отразил угрозу вратарь гостей. 
  • 77'
    Кротову сейчас ударили по ноге соперники, но судьи в этой ситуации внимания на игрока не обратили. Встречу продолжают соперники.
  • Офсайд
    76'
    Сарвели в очередной раз сейчас выходил на ударную позицию, но судьи игру остановили. Зафиксирован был в этой ситуации офсайд.
  • 75'
    Майга с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но подача в сторону игрока "Пари НН" была слишком сильной и неточной. 
  • Замена
    73'
    Рыбчинский и Сулейманов уступают место на поле Юлдошеву и Яковлеву. Двойная замена в составе "Сочи" происходит тем временем. 
  • 72'
    Тут уж в равных составах игра не шла у "Сочи", что уж говорить об игре в меньшинстве. Врял ли смогут на что-то претендовать гости теперь.
  • Жёлтая и сразу красная
    71'
    Дркушич сейчас получает вторую карточку желтого цвета за фол в центре. Совсем дела плохи для "Сочи" становятся в этом поединке.
  • Опасный момент
    69'
    МОМЕНТ! Подача с правого края последовала в центр штрафной, и Сарвели нанес выстрел по рамке противника. Снаряд полетел значительно правее мишени. Но было опасно!
  • 68'
    Идет уже середина второго тайма. Все идет к победе "Пари НН". "Сочи" атакует, но ничего придумать у ворот соперника пока не может.
  • Замена
    66'
    Маргасов отправляется отдыхать. Заика вместо него появился на футбольном газоне. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • 65'
    Готовится в составе "Сочи" еще одна ротация. Уже идет последняя подготовка. Кто там на поле в составе южан появится с минуты на минуту?
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Ну что? Большой шаг на пути к победе сделали уже нижегородцы. Два гола они забили. Смогут ли гости что-то придумать в этой встрече?
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЫБЧИНСКИЙ! 2:0!
      Второй гол "Пари НН" забивает! Сместился игрок нижегородцев с мячом в центр с правого края, после чего нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель!
    • Желтая карточка
      61'
      Фолит Шипунов в центре поля. Срубает он Михайлова на футбольный газон, после чего рефери свистит, показывая нарушителю предупреждение. 
    • Замена
      60'
      Кротов же выходит вместо Севикяна тем временем в составе "Пари НН" появился. Отметим и эту ротация в нашем протоколе. 
    • Желтая карточка
      59'
      Севикян долго покидал пределы поля, и это совсем не понравилось рефери, который за затяжку времени вынес строгий приговор футболисту. Желтая карточка. 
    • Замена
      58'
      Кривцов и Мелкадзе пределы поля покинули. Батырев и Шипунов у гостей появились на поле. 
    • 57'
      Сарвели с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но до мяча первым добрался Александров, который мяч за пределы поля вынес. В аут.
    • 56'
      Угловой не лучшим образом сейчас подали футболисты "Сочи", но мяч остался у южан, которые продолжают искать ключики к обороне соперника.
    • Угловой
      54'
      Атаковали игроки "Сочи" по правому флангу. Пошел прострел в штрафную на Мелкадзе, но защитник до мяча первым добрался, выбив сферу на угловой. 
    • Замена
      53'
      Больше фанатов стало на стадионе. Продолжают подходить на трибуны. Поклонники. Сиссако вместо Терехова на поле появился в составе сочинского коллектива.
    • 52'
      Красивейший по задумке удар от Александрова, и мяч оказался в сетке. Сразу же Хохлов отправил кого-то из футболистов "Сочи" разминаться.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЕКСАНДРОВ! 1:0!
      Забивает гол нижегородский клуб! Сумел игрок "Пари НН" получить мяч на левом краю. Тот сместился в центр и по красивой дуге направил сферу в правую "девятку"!
    • Фол, нарушение
      50'
      Получил сейчас удар по ногам Мелкадзе, после чего рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этой ситуации. Продолжит он игру.
    • Желтая карточка
      48'
      Против Севикяна сейчас грубовато сыграл Дркушич, который получил карточку желтого цвета от главного арбитра. Первую в нашем матче. 
    • Замена
      47'
      Михайлов вместо Жигулева вышел в составе хозяева. Сарвели вместо Бурмистрова появился в составе "Сочи". По одной замене сделали наставники в перерыве.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашей встрече! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. Первые 45 минут встречи миновали. Пока без голов в этой игре.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к основному времени первого тайма рефери компенсировал.
    • 44'
      На подступах к штрафной Нобоа оказался, который с 22-х метров нанес удар по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику. Заблокирован был этот выстрел.
    • 43'
      Юсупов после передачи с левого края на правый в касание играл на Маргасова. Тот в борьбе с оппонентом до мяча добраться на сумел. Выбита была сфера в центр поля.
    • Угловой
      42'
      Угловой не лучшим образом разыграли нижегородцы. В итоге сочинская команда попыталась организовать свое наступление, но в атаке ничего придумать не смогла.
    • Опасный момент
      40'
      МОМЕНТ! Снова не забивает сейчас каким-то образом "Пари НН". Стоцкий на левом краю получил мяч, прострелил его на ближнюю штангу. Пробивал Севикян по рамке, но угодил в ногу Дркушича, от которого мяч за лицевую линию полетел. На угловой. 
    • 39'
      Продолжают заполнять болельщики местную футбольную арену. Будет интересно посмотреть, сколько же по итогу фанатов посетит эту игру.
    • 38'
      Неудачная передача на Севикяна прошла сейчас, и игрок "Пари НН" не сумел прострелить мяч в центр штрафной, упустив снаряд за лицевую линию.
    • Угловой
      36'
      Еще один угловой подали игроки "Пари НН". С левого края последовал навес на дальнюю штангу, которую замыкал Александров, который головой пробил выше рамки, влетев вместе с вратарем соперника в ворота!
    • 35'
      10 минут до конца встречи остается играть соперникам. Стоит отметить тот факт, что "Пари НН" за весенний отрезок чемпионата России сумел набрать всего 4 очка. Хотят нижегородцы эти показатели улучшить.
    • 34'
      Вернулся Севикян на поле, все с ним в порядке, судя по всему, хотя у Юрана был тревожный вид, когда его игрок подвергся "нападению" со стороны оппонента. 
    • Травма, повреждение
      33'
      Севикян присел сейчас на газон. Замораживают ему стопу уже медики. Морщит лоб от боли игрок "Пари НН". Получил он повреждение в одной из игровых ситуаций.
    • 31'
      Рыбчинский на правом краю получил мяч, после чего сильный удар по воротам соперника он нанес. Мяч полетел значительно выше мишени. Не лучший удар.
    • 30'
      Полчаса отыграли соперники в нашей встрече. Пока без забитых голов в игре, но момент у ворот друг друга создают с регулярным постоянством оппоненты. 
    • 29'
      Мелкадзе в своей штрафной сейчас здорово сыграл после подачи мяча с правого края. Угловой снова не принес "Пари НН" никаких дивидендов.
    • Угловой
      28'
      Сулейманов догнал мяч на правом фланге и сумел выполнить подачу на дальнюю штангу, где были только игроки "Сочи". Миладинович выбил мяч на угловой.
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Терехов с левого края прострелил на Мелкадзе, который в касание пробил в ближний угол, но не сумел попасть в цель. Рядом со стойкой сфера прошла!
    • Угловой
      25'
      Мелкадзе получил мяч на правом краю, после чего попытался прострелить снаряд в центр штрафной, но угодил себе же в ногу, после чего мяч за лицевую линию улетел.
    • Угловой
      24'
      Мелкадзе на правом краю получил мяч, после чего прострелил в центр штрафной, но попал в соперника. Жигулев отправил мяч за пределы поля. Новый угловой. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! После розыгрыша очередного розыгрыша углового у ворот "Сочи" мяч был скинут на дальнюю штангу, куда подключился Александров, который не сумел мяч в сетку переправить.
    • 21'
      Гоцук после навеса от угла поля пытался головой пробить по рамке соперника, но угодил тут в голову защитнику. В итоге мяч за пределы поля выбили гости. В аут. 
    • Угловой
      20'
      Снова Сулейманов разгонял атаку своей команды, с левого края он отдавал пас в центр штрафной, но сфера была выбита на угловой. 
    • Угловой
      19'
      Нобоа с левого края выполнял передачу на партнера, но Майга прервал этот навес, выбив сферу за пределы поля. Попытались хозяева разогнать контратаку, но удар Сулейманова головой пришелся в голову защитнику. Угловой. 
    • Судья
      18'
      Мелкадзе сейчас боролся за мяч в чужой штрафной и оказался на газоне. Даже небольшая пауза у нас была на предмет просмотра игрового момента, но свистка рефери не дал. Пенальти нет!
    • Угловой
      16'
      Угловой сейчас заработали футболисты "Сочи" у ворот соперника, но впереди ничего придумать им не удалось. Соперник спокойно отбивается, выбивая сферу в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Нобоа получает сейчас удар локтем в живот. Остановлена у нас игра. Кристиан на газоне, а "Сочи" получает возможность исполнить стандарт. 
    • Фол, нарушение
      14'
      В центре поля застрял сейчас мяч, но Мелкадзе перестарался в отборе, завалив одного из соперников на газон. Снова встреча была остановлена. 
    • 12'
      Жигулев сейчас в подкате у "Пари НН" сыграл. Классно он до мяча добрался и выбил снаряд за пределы поля. В аут сфера улетела по итогу. 
    • 11'
      Не так много фанатов сегодня сидит на трибунах, но поддержка у команды хозяев неплохая. Болельщики гонят свой коллектив вперед, надеясь на гол в первом тайме. 
    • 10'
      Добрался до мяча Гоцук в чужой штрафной. Пробил он головой по рамке соперника, но сферу направил куда-то в сторону трибун. Неточно вышло.
    • Фол, нарушение
      8'
      Еще один штрафной удар зарабатывают нижегородцы. Теперь уже Калинский выполняет навес на дальнюю штангу, но сфера не долетает до партнеров. Потеря. 
    • 7'
      Дркушич сейчас толкнул соперника на газон, после чего тот упал, как подкошенный. Рефери не стал назначать в этой ситуации штрафной удар.
    • 6'
      Упускает Майга сейчас мяч на фланга за пределы поля. Сфера улетает за боковую линию. Извиняется он перед партнерами за это неточное действие.
    • 5'
      На первых минутах встречи "Пари НН" перекатывает мяч в районе центрального круга и никуда не торопится. Команда хозяев владеет инициативой. Ей нужно побеждать.
    • 3'
      Стоцкий получил на правом фланге сейчас удар по ногам. Рефери не дал свисток, так как не увидел нарушения правил в этой игровой ситуации. 
    • 2'
      Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в черных цветах, а игроки "Сочи" вышли на футбольный газон в белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Нижнем Новгороде! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 92 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Пари НН 2:0 Сочи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН 2:0 Сочи

    Исход игры
    Пари НН
    34% (49)
    Ничья
    43.8% (63)
    Сочи
    22.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.81% (32)
    Меньше
    74.19% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    65.32% (81)
    Нет
    34.68% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (49)
    1:0 Пари НН
    16.7% (24)
    1:2 Сочи
    10.4% (15)
    2:1 Пари НН
    8.3% (12)
    0:1 Сочи
    6.9% (10)
    0:0 Ничья
    3.5% (5)
    2:0 Пари НН
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Пари НН
    Сочи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     