Сарвели в очередной раз сейчас выходил на ударную позицию, но судьи игру остановили. Зафиксирован был в этой ситуации офсайд.

Кротову сейчас ударили по ноге соперники, но судьи в этой ситуации внимания на игрока не обратили. Встречу продолжают соперники.

Калинский нанес удар по воротам соперника с 23-х метров. После смещения по центру рамки Адамова выстрел наносил футболист, и отразил угрозу вратарь гостей.

Последняя 10-минутка в нашей встрече пошла. Пытается "Сочи" что-то придумать у ворот соперника, но времени остается все меньше.

Юлдошев сейчас вышел на ударную позицию и нанес удар по воротам соперника, и мяч просвистел рядом со стойкой! Получилось неточно в этой ситуации.

Кротов сейчас трижды обыгрывал Миладиновича на замахе, но тот в конечном итоге смог выбить сферу за пределы поля. В аут сфера улетела в этой ситуации.

На газоне оказался Юлдошев. Лежит пока игрок "Пари НН" и подняться не может. Неужели травму он получит? Сейчас узнаем, что медики решат.

Готовится в составе "Сочи" еще одна ротация. Уже идет последняя подготовка. Кто там на поле в составе южан появится с минуты на минуту?

Маргасов отправляется отдыхать. Заика вместо него появился на футбольном газоне. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Идет уже середина второго тайма. Все идет к победе "Пари НН". "Сочи" атакует, но ничего придумать у ворот соперника пока не может.

МОМЕНТ! Подача с правого края последовала в центр штрафной, и Сарвели нанес выстрел по рамке противника. Снаряд полетел значительно правее мишени. Но было опасно!

Дркушич сейчас получает вторую карточку желтого цвета за фол в центре. Совсем дела плохи для "Сочи" становятся в этом поединке.

Тут уж в равных составах игра не шла у "Сочи", что уж говорить об игре в меньшинстве. Врял ли смогут на что-то претендовать гости теперь.

Рыбчинский и Сулейманов уступают место на поле Юлдошеву и Яковлеву. Двойная замена в составе "Сочи" происходит тем временем.

Майга с левого края выполнял передачу на дальнюю штангу, но подача в сторону игрока "Пари НН" была слишком сильной и неточной.

Больше фанатов стало на стадионе. Продолжают подходить на трибуны. Поклонники. Сиссако вместо Терехова на поле появился в составе сочинского коллектива.

Атаковали игроки "Сочи" по правому флангу. Пошел прострел в штрафную на Мелкадзе, но защитник до мяча первым добрался, выбив сферу на угловой.

Угловой не лучшим образом сейчас подали футболисты "Сочи", но мяч остался у южан, которые продолжают искать ключики к обороне соперника.

Сарвели с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но до мяча первым добрался Александров, который мяч за пределы поля вынес. В аут.

Кривцов и Мелкадзе пределы поля покинули. Батырев и Шипунов у гостей появились на поле.

Севикян долго покидал пределы поля, и это совсем не понравилось рефери, который за затяжку времени вынес строгий приговор футболисту. Желтая карточка.

Кротов же выходит вместо Севикяна тем временем в составе "Пари НН" появился. Отметим и эту ротация в нашем протоколе.

Фолит Шипунов в центре поля. Срубает он Михайлова на футбольный газон, после чего рефери свистит, показывая нарушителю предупреждение.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РЫБЧИНСКИЙ! 2:0! Второй гол "Пари НН" забивает! Сместился игрок нижегородцев с мячом в центр с правого края, после чего нанес выстрел в дальний угол, сумев поразить цель!

Ну что? Большой шаг на пути к победе сделали уже нижегородцы. Два гола они забили. Смогут ли гости что-то придумать в этой встрече?

Второй тайм стартовал в нашей встрече! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Михайлов вместо Жигулева вышел в составе хозяева. Сарвели вместо Бурмистрова появился в составе "Сочи". По одной замене сделали наставники в перерыве.

Против Севикяна сейчас грубовато сыграл Дркушич, который получил карточку желтого цвета от главного арбитра. Первую в нашем матче.

Получил сейчас удар по ногам Мелкадзе, после чего рефери дал свисток, зафиксировав нарушение правил в этой ситуации. Продолжит он игру.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЕКСАНДРОВ! 1:0! Забивает гол нижегородский клуб! Сумел игрок "Пари НН" получить мяч на левом краю. Тот сместился в центр и по красивой дуге направил сферу в правую "девятку"!

Красивейший по задумке удар от Александрова, и мяч оказался в сетке. Сразу же Хохлов отправил кого-то из футболистов "Сочи" разминаться.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. Первые 45 минут встречи миновали. Пока без голов в этой игре.

45' Одну минуту к основному времени первого тайма рефери компенсировал.

44' На подступах к штрафной Нобоа оказался, который с 22-х метров нанес удар по рамке соперника, но угодил в ногу защитнику. Заблокирован был этот выстрел.

43' Юсупов после передачи с левого края на правый в касание играл на Маргасова. Тот в борьбе с оппонентом до мяча добраться на сумел. Выбита была сфера в центр поля.

42' Угловой не лучшим образом разыграли нижегородцы. В итоге сочинская команда попыталась организовать свое наступление, но в атаке ничего придумать не смогла.

40' МОМЕНТ! Снова не забивает сейчас каким-то образом "Пари НН". Стоцкий на левом краю получил мяч, прострелил его на ближнюю штангу. Пробивал Севикян по рамке, но угодил в ногу Дркушича, от которого мяч за лицевую линию полетел. На угловой.

39' Продолжают заполнять болельщики местную футбольную арену. Будет интересно посмотреть, сколько же по итогу фанатов посетит эту игру.

38' Неудачная передача на Севикяна прошла сейчас, и игрок "Пари НН" не сумел прострелить мяч в центр штрафной, упустив снаряд за лицевую линию.

36' Еще один угловой подали игроки "Пари НН". С левого края последовал навес на дальнюю штангу, которую замыкал Александров, который головой пробил выше рамки, влетев вместе с вратарем соперника в ворота!

35' 10 минут до конца встречи остается играть соперникам. Стоит отметить тот факт, что "Пари НН" за весенний отрезок чемпионата России сумел набрать всего 4 очка. Хотят нижегородцы эти показатели улучшить.

34' Вернулся Севикян на поле, все с ним в порядке, судя по всему, хотя у Юрана был тревожный вид, когда его игрок подвергся "нападению" со стороны оппонента.

33' Севикян присел сейчас на газон. Замораживают ему стопу уже медики. Морщит лоб от боли игрок "Пари НН". Получил он повреждение в одной из игровых ситуаций.

31' Рыбчинский на правом краю получил мяч, после чего сильный удар по воротам соперника он нанес. Мяч полетел значительно выше мишени. Не лучший удар.

30' Полчаса отыграли соперники в нашей встрече. Пока без забитых голов в игре, но момент у ворот друг друга создают с регулярным постоянством оппоненты.

29' Мелкадзе в своей штрафной сейчас здорово сыграл после подачи мяча с правого края. Угловой снова не принес "Пари НН" никаких дивидендов.

28' Сулейманов догнал мяч на правом фланге и сумел выполнить подачу на дальнюю штангу, где были только игроки "Сочи". Миладинович выбил мяч на угловой.

27' МОМЕНТ! Терехов с левого края прострелил на Мелкадзе, который в касание пробил в ближний угол, но не сумел попасть в цель. Рядом со стойкой сфера прошла!

25' Мелкадзе получил мяч на правом краю, после чего попытался прострелить снаряд в центр штрафной, но угодил себе же в ногу, после чего мяч за лицевую линию улетел.

24' Мелкадзе на правом краю получил мяч, после чего прострелил в центр штрафной, но попал в соперника. Жигулев отправил мяч за пределы поля. Новый угловой.

23' МОМЕНТ! После розыгрыша очередного розыгрыша углового у ворот "Сочи" мяч был скинут на дальнюю штангу, куда подключился Александров, который не сумел мяч в сетку переправить.

21' Гоцук после навеса от угла поля пытался головой пробить по рамке соперника, но угодил тут в голову защитнику. В итоге мяч за пределы поля выбили гости. В аут.

20' Снова Сулейманов разгонял атаку своей команды, с левого края он отдавал пас в центр штрафной, но сфера была выбита на угловой.

19' Нобоа с левого края выполнял передачу на партнера, но Майга прервал этот навес, выбив сферу за пределы поля. Попытались хозяева разогнать контратаку, но удар Сулейманова головой пришелся в голову защитнику. Угловой.

18' Мелкадзе сейчас боролся за мяч в чужой штрафной и оказался на газоне. Даже небольшая пауза у нас была на предмет просмотра игрового момента, но свистка рефери не дал. Пенальти нет!

16' Угловой сейчас заработали футболисты "Сочи" у ворот соперника, но впереди ничего придумать им не удалось. Соперник спокойно отбивается, выбивая сферу в центр поля.

15' Нобоа получает сейчас удар локтем в живот. Остановлена у нас игра. Кристиан на газоне, а "Сочи" получает возможность исполнить стандарт.

14' В центре поля застрял сейчас мяч, но Мелкадзе перестарался в отборе, завалив одного из соперников на газон. Снова встреча была остановлена.

12' Жигулев сейчас в подкате у "Пари НН" сыграл. Классно он до мяча добрался и выбил снаряд за пределы поля. В аут сфера улетела по итогу.

11' Не так много фанатов сегодня сидит на трибунах, но поддержка у команды хозяев неплохая. Болельщики гонят свой коллектив вперед, надеясь на гол в первом тайме.

10' Добрался до мяча Гоцук в чужой штрафной. Пробил он головой по рамке соперника, но сферу направил куда-то в сторону трибун. Неточно вышло.

8' Еще один штрафной удар зарабатывают нижегородцы. Теперь уже Калинский выполняет навес на дальнюю штангу, но сфера не долетает до партнеров. Потеря.

7' Дркушич сейчас толкнул соперника на газон, после чего тот упал, как подкошенный. Рефери не стал назначать в этой ситуации штрафной удар.

6' Упускает Майга сейчас мяч на фланга за пределы поля. Сфера улетает за боковую линию. Извиняется он перед партнерами за это неточное действие.

5' На первых минутах встречи "Пари НН" перекатывает мяч в районе центрального круга и никуда не торопится. Команда хозяев владеет инициативой. Ей нужно побеждать.

3' Стоцкий получил на правом фланге сейчас удар по ногам. Рефери не дал свисток, так как не увидел нарушения правил в этой игровой ситуации.

2' Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в черных цветах, а игроки "Сочи" вышли на футбольный газон в белых футболках и синих трусах.