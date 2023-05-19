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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Сочи

История личных встреч

Пари НН
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
180

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 10 (3) 0.37
Калинский Николай 4 (4) 0.15
Милсон 2 0.07
Гоцук Кирилл 2 0.07
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.07
Стоцкий Дмитрий 1 0.04
Кротов Вячеслав 1 0.04
Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
Михайлов Ярослав 1 0.04
Александров Виктор 1 0.04
Майга Мамаду 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Шильцов Константин 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.41
Мелкадзе Георгий 5 0.19
Сарвели Владислав 4 0.15
Жоаозиньо 3 0.11
Юсупов Артур 2 0.07
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 8 1
Сулейманов Тимур 6 1
Кротов Вячеслав 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Юлдошев Иброгимхалил 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Шарипов Альберт 4 0
Рыбчинский Дмитрий 4 0
Агапов Илья 4 0
Корнюшин Даниил 4 0
Александров Виктор 4 0
Милсон 4 0
Каккоев Никита 2 1
Стоцкий Дмитрий 3 0
Янсане Момо 3 0
Михайлов Ярослав 3 0
Пенчиков Даниил 1 1
Калинский Николай 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Сергей Юран 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Терехов Сергей 7 0
Дркушич Ваня 5 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
4
Пари НН
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сочи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

6
25
Пари НН
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сочи
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

15
29

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
7
41%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

26
30
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
15%
3
10%
1-15
7
27%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Забито

11
26
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
7
64%
3
12%
61-75
2
18%
7
27%
76-90

Пропущено

22
16
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
10
45%
2
13%
76-90

Забито

28
38
7 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
0
0%
5
13%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
4
14%
11
29%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
14
50%
8
21%
61-75
5
18%
9
24%
76-90

Пропущено

48
46
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
7
15%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
6
13%
11
24%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
9
19%
8
17%
61-75
13
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0
Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1

Результаты матчей

Пари НН
Сочи

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
7
1
13
1.5
4
9
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
18
9
7
20
1.5
12
15
4
23
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 27 20 5 2 70 - 17 65
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 27 16 6 5 51 - 24 54
3.
Ростов
 Заявка 27 14 8 5 44 - 35 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 27 14 4 9 44 - 34 46
6.
Краснодар
 Заявка 27 12 7 8 57 - 44 43
7.
Динамо Москва
 Заявка 27 12 6 9 44 - 38 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Сочи
 Заявка 27 11 4 12 36 - 48 37
10.
Локомотив Москва
 Заявка 27 10 6 11 46 - 43 36
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Факел
 Заявка 27 5 12 10 34 - 45 27
13.
Крылья Советов
 Заявка 27 6 8 13 27 - 43 26
14.
Пари НН
 Заявка 27 6 5 16 27 - 50 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 27 3 4 20 20 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
6.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
7.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
8.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
11.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
12.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 13 2 6 5 10 - 17 12
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
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Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 56
    Пари НН 35.7% (20)
    X 39.3% (22)
    Сочи 25% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Сочи
    3.35
    3.40
    2.85
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пари НН - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Пари НН - Сочи

    Исход игры
    Пари НН
    35.7% (20)
    Ничья
    39.3% (22)
    Сочи
    25% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.19% (19)
    Меньше
    64.81% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (36)
    Нет
    33.33% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:0 Пари НН
    16.1% (9)
    1:2 Сочи
    14.3% (8)
    2:1 Пари НН
    12.5% (7)
    0:0 Ничья
    5.4% (3)
    2:0 Пари НН
    5.4% (3)
    0:1 Сочи
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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