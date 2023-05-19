Тур: 28. Стадион: Нижний Новгород.
История личных встреч
Пари НН
Сочи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
180
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|10 (3)
|0.37
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.15
|Милсон
|2
|0.07
|Гоцук Кирилл
|2
|0.07
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.07
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кротов Вячеслав
|1
|0.04
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|Михайлов Ярослав
|1
|0.04
|Александров Виктор
|1
|0.04
|Майга Мамаду
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Шильцов Константин
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|11 (6)
|0.41
|Мелкадзе Георгий
|5
|0.19
|Сарвели Владислав
|4
|0.15
|Жоаозиньо
|3
|0.11
|Юсупов Артур
|2
|0.07
|Джорджевич Лука
|2
|0.07
|Заика Кирилл
|2
|0.07
|Шипунов Тимофей
|2
|0.07
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Дркушич Ваня
|1
|0.04
|Кравцов Кирилл
|1
|0.04
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.04
|Сиссако Мусса
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Ушатов Кирилл
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|6
|1
|Кротов Вячеслав
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Шарипов Альберт
|4
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Александров Виктор
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Каккоев Никита
|2
|1
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Янсане Момо
|3
|0
|Михайлов Ярослав
|3
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Сергей Юран
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелкадзе Георгий
|8
|1
|Терехов Сергей
|7
|0
|Дркушич Ваня
|5
|0
|Мещанинов Артём
|3
|1
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|Юсупов Артур
|4
|0
|Юрганов Игорь
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Цаллагов Ибрагим
|3
|0
|Заика Кирилл
|3
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|0
|Сиссако Мусса
|1
|1
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Джанаев Сослан
|0
|1
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Миладинович Иван
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сочи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
4
Пари НН
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сочи
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
6
25
Пари НН
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сочи
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
15
29
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
7
41%
5
42%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
26
30
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
15%
3
10%
1-15
7
27%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
6
23%
4
13%
61-75
3
12%
7
23%
76-90
Забито
11
26
2 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
0
0%
5
19%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
7
27%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
7
64%
3
12%
61-75
2
18%
7
27%
76-90
Пропущено
22
16
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
4
18%
4
25%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
10
45%
2
13%
76-90
Забито
28
38
7 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 9
0
0%
5
13%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
4
14%
11
29%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
14
50%
8
21%
61-75
5
18%
9
24%
76-90
Пропущено
48
46
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
7
15%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
6
13%
11
24%
31-45
6
13%
10
22%
46-60
9
19%
8
17%
61-75
13
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Факел - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 0:0 Оренбург - Пари НН 1:0 Пари НН - Крылья Советов 2:1
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1
Сочи
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Ахмат - Сочи 1:0
Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Сочи - Форте 5:1
Результаты матчей
Пари НН
Сочи
Точный счет
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
3
4 раза 15%
2
3 раза 11%
0
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
122
67
86
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
67
113
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
189
720
1215
423
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|51 - 24
|54
|3.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|44 - 35
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|44 - 34
|46
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|44 - 38
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|36 - 48
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|46 - 43
|36
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|27
|5
|12
|10
|34 - 45
|27
|13.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 43
|26
|14.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 50
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|20 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 10
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 16
|26
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|20 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 17
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 19
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 22
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|17 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Торпедо Москва
|Самсонов Артём Владимирович
|1 9
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
Прогнозы на матч Пари НН - Сочи
Исход игры
Пари НН
35.7% (20)
Ничья
39.3% (22)
Сочи
25% (14)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (19)
Меньше
64.81% (35)
Обе команды забьют
Да
66.67% (36)
Нет
33.33% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (17)
1:0 Пари НН
16.1% (9)
1:2 Сочи
14.3% (8)
2:1 Пари НН
12.5% (7)
0:0 Ничья
5.4% (3)
2:0 Пари НН
5.4% (3)
0:1 Сочи
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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