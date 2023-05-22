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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Вестерос
0:0
Первый тайм: 42'
Эстер
0'
18' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
35' Желтая карточка
Карлссон Монц

Ход матча

18'
Нсабиумва Фредерик
 
35'
 
Карлссон Монц
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эстер
2.70
3.52
3.35
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
10
Jaheem
Burke
32
Carl
Lundahl
Persson
17
Adam
Herdonsson
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Вестерос
3-4-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерос
Эстер

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.2

Среднее время на гол

225
75

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 3 0.38
Jaheem Burke 3 0.38
Miguel Sandberg 2 0.25
Гамбош Мартин 1 0.13
Max Larsson 1 0.13
Гефверт Симон 0 0
Jabir Abdihakim Ali 0 0
Эдлунд Олле 0 0
Alex Douglas 0 0
Patric Aaslund 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 0.89
Бергмарк-Виберг Адам 6 (2) 0.67
Сёдерберг Никлас 3 0.33
Ahmed Bonnah 1 0.11
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Косица Дзенис 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдлунд Олле 2 0
Jabir Abdihakim Ali 2 0
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Гамбош Мартин 1 0
Patric Aaslund 1 0
Jaheem Burke 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 4 0
Хедлунд Себастьян 4 0
Adam Herdonsson 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Карлссон Монц 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Стенберг Джон 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

0
1
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
8
Вестерос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
57%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
20%
1
6%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
1
10%
3
17%
31-45
4
40%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2
Эстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2

Результаты матчей

Вестерос
Эстер

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
2.
Эстер
 0:0 9 5 2 2 19 - 11 17
3.
ГАИС
 8 5 1 2 13 - 7 16
4.
Вестерос
 0:0 8 4 3 1 10 - 3 15
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 8 3 1 4 12 - 16 10
11.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 3 3 8 - 13 9
14.
Эргрюте
 7 0 5 2 7 - 10 5
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Эстер
 0:0 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Вестерос
 0:0 4 1 3 0 3 - 0 6
10.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Вестерос
 0:0 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эстер
2.70
3.52
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Эстер онлайн

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