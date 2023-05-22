Тур: 8.
0'
18' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
35' Желтая карточкаКарлссон Монц
1:0
60' ГолJabir Abdihakim Ali
2:0
63' ГолJaheem Burke
67' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
73' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
2:1
88' ГолБергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточкаГамбош Мартин
90' Желтая карточкаСигургейрссон Рунар Тор
90'+8
Ход матча
35'
60'
63'
2:0
88'
90'
15
Эдлунд
Олле
10
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
31 Max Larsson
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
30 Mirsad Basic
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Вестерос
Эстер
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.2
Среднее время на гол
225
75
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaheem Burke
|4
|0.5
|Йоханссон Саймон
|3
|0.38
|Miguel Sandberg
|2
|0.25
|Jabir Abdihakim Ali
|1
|0.13
|Гамбош Мартин
|1
|0.13
|Max Larsson
|1
|0.13
|Гефверт Симон
|0
|0
|Эдлунд Олле
|0
|0
|Alex Douglas
|0
|0
|Patric Aaslund
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|0.89
|Бергмарк-Виберг Адам
|7 (2)
|0.78
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.33
|Ahmed Bonnah
|1
|0.11
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Косица Дзенис
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Jabir Abdihakim Ali
|2
|0
|Нсабиумва Фредерик
|1
|0
|Alex Douglas
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Adam Herdonsson
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Карлссон Монц
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
2
Вестерос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
8
Вестерос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Эстер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
57%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
19
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
5
42%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
2
50%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерос - Ландскруна 0:0 Гефле - Вестерос 0:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Вестерос - Эребру 3:0
Хельсинборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Эргрюте 0:0 Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2
Эстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2
Результаты матчей
Вестерос
Эстер
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вестерос
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
54
26
45
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|7
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3