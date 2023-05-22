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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Нордшелланн
1:0
Первый тайм: 41'
Раннерс
0'
1:0
36' Гол
Беньямин Нюгрен
39' Желтая карточка
Ibrahim Osman

Ход матча

36'
Беньямин Нюгрен
(Бидструп Мадс)
1:0
39'
Ibrahim Osman
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Раннерс
1.58
9.70
8.00
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
29
Mario
Dorgeles
18
Бидструп
Мадс
32
Ibrahim
Osman
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
1
Карлгрен
Патрик
18
Клюснер
Тобиас
41
Jeppe
Kudsk
5
Hugo
Andersson2
17
Нордли
Симен
Болькан
15
Копплин
Бьорн
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
19
William
Kaastrup
40
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Нордшелланн
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Нордшелланн
Раннерс

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
48%
14 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

42 матча

38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.05

Среднее время на гол

48
85

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.05

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

68
44

Голов в среднем за матч

1.62
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 10 0.33
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.33
Диоманде Мохаммед 4 0.13
Фагир Вахид 4 0.13
Хансен Эмилиано 3 0.1
Беньямин Нюгрен 3 0.1
Свенссон Даниэль 2 0.07
Фресе Мартин 2 0.07
Lasso Coulibaly 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Adamo Nagalo 1 0.03
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.2
Бундгаард Филип 4 0.13
Анкерсен Якоб 3 0.1
Одей Стивен 3 0.1
Hugo Andersson2 3 0.1
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.03
Клюснер Тобиас 1 0.03
Кехинде Тосин 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Лауэнборг Фредерик 1 0.03
Юханссон Карл II 1 0.03
Гравес Симон 1 0.03
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 7 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Эмилиано 1 0
Асконе Рокко 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Карл II 4 1
Кехинде Тосин 5 0
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Hugo Andersson2 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Клюснер Тобиас 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

2
14
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

15
10
Нордшелланн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Раннерс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
14

Волевые поражения

17
24

Голы по времени матча

Забито

31
24
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
19%
1
4%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
9
29%
29%
4
17%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
15%
7
37%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
4
21%
76-90

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Пропущено

14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Забито

48
39
22 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
21%
3
8%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
7
15%
6
15%
31-45
4
8%
8
21%
46-60
7
15%
10
26%
61-75
15
31%
9
23%
76-90

Пропущено

27
38
7 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 18
2
7%
8
21%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
6
22%
3
8%
61-75
12
44%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Нордшелланн
Раннерс

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
5
1.5
3
12
5
9
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
6
8
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
13
16
1.5
9
20
7
22
2.5
4
25
2
27
3.5
1
28
1
28
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 30 17 4 9 58 - 33 55
2.
Нордшелланн
 1:0 30 15 9 6 47 - 29 54
3.
Виборг
 30 14 8 8 43 - 33 50
4.
Орхус
 30 13 8 9 36 - 27 47
5.
Брондбю
 30 11 7 12 40 - 48 40
6.
Раннерс
 0:1 30 10 10 10 37 - 41 40

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 30 12 11 7 48 - 34 47
2.
Оденсе
 30 11 10 9 43 - 48 43
3.
Силькеборг
 30 10 7 13 40 - 46 37
4.
Хорсенс
 30 7 6 17 32 - 56 27
5.
Ольборг
 30 6 9 15 33 - 42 27
6.
Люнгбю
 30 5 9 16 28 - 48 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 15 11 2 2 30 - 15 35
2.
Копенгаген
 15 10 2 3 30 - 14 32
3.
Виборг
 15 7 6 2 21 - 16 27
4.
Орхус
 15 6 6 3 20 - 13 24
5.
Раннерс
 0:1 15 6 3 6 15 - 19 21
6.
Брондбю
 15 6 3 6 22 - 28 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 15 6 3 6 22 - 23 21
2.
Оденсе
 15 5 5 5 19 - 22 20
3.
Митьюлланд
 15 5 4 6 17 - 19 19
4.
Хорсенс
 15 5 4 6 21 - 28 19
5.
Люнгбю
 15 3 6 6 14 - 25 15
6.
Ольборг
 15 3 5 7 14 - 18 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 15 7 2 6 28 - 19 23
2.
Виборг
 15 7 2 6 22 - 17 23
3.
Орхус
 15 7 2 6 16 - 14 23
4.
Брондбю
 15 5 4 6 18 - 20 19
5.
Нордшелланн
 1:0 15 4 7 4 17 - 14 19
6.
Раннерс
 0:1 15 4 7 4 22 - 22 19

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 15 7 7 1 31 - 15 28
2.
Оденсе
 15 6 5 4 24 - 26 23
3.
Силькеборг
 15 4 4 7 18 - 23 16
4.
Ольборг
 15 3 4 8 19 - 24 13
5.
Люнгбю
 15 2 3 10 14 - 23 9
6.
Хорсенс
 15 2 2 11 11 - 28 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 15 (4)
Орхус Мортенсен Патрик 15 (1)
Копенгаген Классон Виктор 11 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 11 (1)
Нордшелланн Ernest Nuamah 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Копенгаген Харальдссон Хакон-Арнар 8
Брондбю Васс Даниэль 1 6
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    ПЕНАЛЬТИ - Даниэль Свенссон из команды Норшеланн привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Одей Стивен.
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Раннерс: 25%.
  • Желтая карточка
    39'
    Ibrahim Osman получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Ibrahim Osman из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
  • 38'
    Нордли Симен Болькан из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 38'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 37'
    Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 37'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    37'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 36'
    Бидструп Мадс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!
  • 36'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 35'
    Йонсен Лассер Берг не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
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    • 35'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Ernest Nuamah задерживает мяч рукой
    • 33'
      Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Клюснер Тобиас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 74%, Раннерс: 26%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 29'
      Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 78%, Раннерс: 22%.
    • 25'
      Одей Стивен выиграл воздушное противоборство у Бидструп Мадс.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Копплин Бьорн
    • 24'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 23'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      21'
      Ernest Nuamah задерживает мяч рукой
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Раннерс: 18%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Jeppe Kudsk из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      18'
      Мадс Энггаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 79%, Раннерс: 21%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Карлгрен Патрик
    • 14'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Одей Стивен из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 12'
      Клюснер Тобиас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • Угловой
      10'
      Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 6'
      Шанс! Адамо Нагало из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 6'
      Mario Dorgeles из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Нордли Симен Болькан из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 83%, Раннерс: 17%.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      William Kaastrup наказан за толчок Вилладсен Оливер
    • 3'
      Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      2'
      Одей Стивен из команды Раннерс в офсайде
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 1'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Раннерс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Раннерс
    1.58
    9.70
    8.00
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