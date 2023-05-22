Тур: 30. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Aydin Uslu
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
36'
1:0
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
-
-
47 Magnus Munck
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Jeppe KudskЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
-
-
42 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Раннерс
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
36%
12%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
48%
14 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
42 матча
38.1%
38.1%
23.8%
16 побед 16 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
40.5%
28.5%
13 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.05
Среднее время на гол
48
85
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.05
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
68
44
Голов в среднем за матч
1.62
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 76%
Меньше 24%
10
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|10
|0.33
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.33
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.13
|Фагир Вахид
|4
|0.13
|Хансен Эмилиано
|3
|0.1
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.1
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Фресе Мартин
|2
|0.07
|Lasso Coulibaly
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Adamo Nagalo
|1
|0.03
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.2
|Бундгаард Филип
|4
|0.13
|Анкерсен Якоб
|3
|0.1
|Одей Стивен
|3
|0.1
|Hugo Andersson2
|3
|0.1
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бабаян Эдгар
|2
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.03
|Клюснер Тобиас
|1
|0.03
|Кехинде Тосин
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.03
|Юханссон Карл II
|1
|0.03
|Гравес Симон
|1
|0.03
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|7
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Карл II
|4
|1
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Hugo Andersson2
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Раннерс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
2
14
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
15
10
Нордшелланн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Раннерс
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
14
Волевые поражения
17
24
Голы по времени матча
Забито
31
24
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
6
19%
1
4%
1-15
5
16%
2
8%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
3
10%
6
25%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
9
29%
29%
4
17%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
15%
7
37%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
4
21%
76-90
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Пропущено
14
19
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Забито
48
39
22 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
10
21%
3
8%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
7
15%
6
15%
31-45
4
8%
8
21%
46-60
7
15%
10
26%
61-75
15
31%
9
23%
76-90
Пропущено
27
38
7 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 18
2
7%
8
21%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
2
7%
8
21%
46-60
6
22%
3
8%
61-75
12
44%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1
Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3
Результаты матчей
Нордшелланн
Раннерс
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 48%
0
6 раз 21%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
95
312
59
114
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
411
68
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1316
920
722
425
227
128
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|17
|4
|9
|58 - 33
|55
|2.
|1:0
|30
|15
|9
|6
|47 - 29
|54
|3.
|30
|14
|8
|8
|43 - 33
|50
|4.
|30
|13
|8
|9
|36 - 27
|47
|5.
|30
|11
|7
|12
|40 - 48
|40
|6.
|0:1
|30
|10
|10
|10
|37 - 41
|40
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|12
|11
|7
|48 - 34
|47
|2.
|30
|11
|10
|9
|43 - 48
|43
|3.
|30
|10
|7
|13
|40 - 46
|37
|4.
|30
|7
|6
|17
|32 - 56
|27
|5.
|30
|6
|9
|15
|33 - 42
|27
|6.
|30
|5
|9
|16
|28 - 48
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|11
|2
|2
|30 - 15
|35
|2.
|15
|10
|2
|3
|30 - 14
|32
|3.
|15
|7
|6
|2
|21 - 16
|27
|4.
|15
|6
|6
|3
|20 - 13
|24
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|15 - 19
|21
|6.
|15
|6
|3
|6
|22 - 28
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|6
|3
|6
|22 - 23
|21
|2.
|15
|5
|5
|5
|19 - 22
|20
|3.
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|4.
|15
|5
|4
|6
|21 - 28
|19
|5.
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|6.
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|2
|6
|28 - 19
|23
|2.
|15
|7
|2
|6
|22 - 17
|23
|3.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|4.
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|5.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|17 - 14
|19
|6.
|0:1
|15
|4
|7
|4
|22 - 22
|19
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|2.
|15
|6
|5
|4
|24 - 26
|23
|3.
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|4.
|15
|3
|4
|8
|19 - 24
|13
|5.
|15
|2
|3
|10
|14 - 23
|9
|6.
|15
|2
|2
|11
|11 - 28
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|15 (4)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|15 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|11 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|11 (1)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Копенгаген
|Харальдссон Хакон-Арнар
|8
|Брондбю
|Васс Даниэль
|1 6
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6