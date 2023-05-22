Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Копплин Бьорн

23' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Норшеланн контролирует мяч.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Мадс Энггаард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Карлгрен Патрик

14' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Mario Dorgeles навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Удар от ворот произведет Норшеланн

9' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Шанс! Адамо Нагало из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

6' Mario Dorgeles из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Йонсен Лассер Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Судья сигнализирует, что Мадс Энггаард из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд

1' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Раннерс начинает с центра поля