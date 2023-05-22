Тур: 9. Стадион: Финнведсваллен.
0'
15' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
24' Желтая карточкаНетабай Нахом Гирмай
35' Желтая карточкаРомариньо Перейра
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
-
-
25 Rony Jansson
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Кальмар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|2
|0.22
|Бастос Марко
|2 (1)
|0.22
|Йоханссон Оскар
|1
|0.11
|Берг Виктор
|0
|0
|Hampus Naesstroem
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|6
|0.67
|Скрабб Симон
|2
|0.22
|Хуммет Денис
|2
|0.22
|Шамун Ноа
|1
|0.11
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|1
|1
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Грозданич Эмин
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
0
6
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2
Кальмар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3
Результаты матчей
Вернаму
Кальмар
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|23 - 6
|25
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 11
|19
|4.
|0:1
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|5.
|9
|5
|1
|3
|12 - 12
|16
|6.
|9
|4
|1
|4
|14 - 14
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|11.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|7 - 10
|10
|12.
|9
|3
|0
|6
|10 - 24
|9
|13.
|9
|1
|4
|4
|10 - 9
|7
|14.
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|15.
|9
|0
|5
|4
|9 - 17
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|6 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|7.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|8 - 4
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|8.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2