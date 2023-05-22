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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
Вернаму
0:0
Первый тайм: 43'
Кальмар
0'
15' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
24' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
35' Желтая карточка
Ромариньо Перейра

Ход матча

15'
 
Олафссон Давид-Кристьян
24'
 
Нетабай Нахом Гирмай
35'
 
Ромариньо Перейра

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Кальмар
2.95
3.31
3.45
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
32
Kenan
Bilalovic
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
2
Линдаль
Аксель
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
13
Карлссон
Йохан
9
Mileta
Rajovic
11
Скрабб
Симон
Вернаму
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Кальмар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
1:3
А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 2 0.22
Бастос Марко 2 (1) 0.22
Йоханссон Оскар 1 0.11
Берг Виктор 0 0
Hampus Naesstroem 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 6 0.67
Скрабб Симон 2 0.22
Хуммет Денис 2 0.22
Шамун Ноа 1 0.11
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 1 1
Оливейра Вендерсон 2 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Грозданич Эмин 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0

Результаты матчей

Вернаму
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

0
6
Вернаму
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1
Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2
Кальмар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0
Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3

Результаты матчей

Вернаму
Кальмар

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
ИФК Норрчепинг
 1:0 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
Эльфсборг
 0:1 9 6 1 2 20 - 8 19
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 0:0 9 3 3 3 11 - 10 12
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 0:0 9 3 1 5 7 - 10 10
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Эльфсборг
 0:1 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
ИФК Норрчепинг
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Эльфсборг
 0:1 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 0:0 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Кальмар
2.95
3.31
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:0 Кальмар онлайн

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