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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 9. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:0
Первый тайм: 33'
Эльфсборг
0'
14' Желтая карточка
Сисей Йеспер
20' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
1:0
29' Гол
Сигурдссон Арнор

Ход матча

13'
 
Седерберг Ноа
Emmanuel Boateng2
14'
Сисей Йеспер
 
20'
 
Гудьонсен Свейнн
29'
Сигурдссон Арнор
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Эльфсборг
3.30
3.75
5.40
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
2
Лагербильке
Густав
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
ИФК Норрчепинг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:1
А
2:2
А
3:2
А
1:0
ТМК
3:3
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
0:0
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
А
3:3
А
1:3
А
2:1
А
0:0
А
3:2
А
0:4
А
3:0
А
4:2
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
2:0
А
2:1
А
2:1
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:0

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.79

Среднее время на гол

54
114

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.93
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

50
76

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.56
Сигурдссон Арнор 4 0.44
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.11
Хазени Кристоффер 1 0.11
Траустасон Арнор 1 0.11
Линн Виктор 1 0.11
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 6 0.67
Бернхардссон Александер 4 0.44
Гудьонсен Свейнн 3 0.33
Ларссон Йохан 1 0.11
Michael Baidoo 1 0.11
Лав Джек Купер 1 0.11
Рёмер Андре 1 0.11
Оккельс Йеппе 1 0.11
Лагербильке Густав 1 0.11
Седерберг Ноа 1 0.11
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Касем Ахмед 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 4 0
Лунд Марко 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Ортмарк Якоб 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Emmanuel Boateng2 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
13
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Эльфсборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
7
35%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 1 0 23 - 6 25
2.
ИФК Норрчепинг
 1:0 9 6 2 1 15 - 7 20
3.
Хеккен
 9 6 1 2 25 - 11 19
4.
Эльфсборг
 0:1 9 6 1 2 20 - 8 19
5.
Броммапойкарна
 9 5 1 3 12 - 12 16
6.
Юргорден
 9 4 1 4 14 - 14 13
7.
Хальмстад
 9 4 0 5 9 - 16 12
8.
Мьельбю
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Кальмар
 0:0 9 3 3 3 11 - 10 12
10.
Хаммарбю
 9 3 2 4 13 - 16 11
11.
Вернаму
 0:0 9 3 1 5 7 - 10 10
12.
Дегерфорс
 9 3 0 6 10 - 24 9
13.
Гётеборг
 9 1 4 4 10 - 9 7
14.
АИК
 9 1 3 5 7 - 13 6
15.
Сириус
 9 0 5 4 9 - 17 5
16.
Варберг БоИС
 9 0 4 5 6 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Юргорден
 4 4 0 0 9 - 2 12
3.
Хеккен
 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
Хаммарбю
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
ИФК Норрчепинг
 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Эльфсборг
 0:1 4 3 0 1 13 - 3 9
7.
Дегерфорс
 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Хальмстад
 5 3 0 2 5 - 4 9
9.
Мьельбю
 5 2 2 1 7 - 3 8
10.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Кальмар
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
12.
Вернаму
 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
13.
АИК
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Гётеборг
 5 1 2 2 8 - 4 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
ИФК Норрчепинг
 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Эльфсборг
 0:1 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Броммапойкарна
 5 3 0 2 7 - 9 9
5.
Хеккен
 4 2 1 1 8 - 4 7
6.
Кальмар
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
7.
Мьельбю
 4 1 1 2 1 - 4 4
8.
Сириус
 5 0 4 1 4 - 7 4
9.
Вернаму
 0:0 4 1 0 3 3 - 7 3
10.
Хальмстад
 4 1 0 3 4 - 12 3
11.
Гётеборг
 4 0 2 2 2 - 5 2
12.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 4 - 9 1
13.
АИК
 5 0 1 4 3 - 8 1
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
Хаммарбю
 5 0 1 4 4 - 12 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 9 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 6
ИФК Норрчепинг Нюман Кристоффер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 4
Хаммарбю Странд Симон 1 2
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 2
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Эльфсборг
3.30
3.75
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:0 Эльфсборг онлайн

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