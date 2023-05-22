Тур: 9. Стадион: Platinumcars Arena. Зрители: 7153
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаСисей Йеспер
20' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
1:0
28' ГолСигурдссон Арнор
1:1
75' ГолОккельс Йеппе
1:2
85' Гол в свои воротаТраустасон Арнор
90'+6
Ход матча
14'
20'
28'
1:0
75'
1:1
85'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
20
Daniel
Eid
21
Сисей
Йеспер
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
-
16 Timothy Ouma
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
29 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.79
Среднее время на гол
54
114
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.93
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
50
76
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.56
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.56
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.11
|Хазени Кристоффер
|1
|0.11
|Траустасон Арнор
|1
|0.11
|Линн Виктор
|1
|0.11
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|6
|0.67
|Бернхардссон Александер
|4
|0.44
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.33
|Оккельс Йеппе
|2
|0.22
|Ларссон Йохан
|1
|0.11
|Michael Baidoo
|1
|0.11
|Лав Джек Купер
|1
|0.11
|Рёмер Андре
|1
|0.11
|Лагербильке Густав
|1
|0.11
|Седерберг Ноа
|1
|0.11
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|4
|0
|Лунд Марко
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Emmanuel Boateng2
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
3
0
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
13
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Эльфсборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
38%
46-60
1
13%
5
38%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
7
33%
46-60
2
13%
7
33%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
63
27
36
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|9 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|6
|ИФК Норрчепинг
|Нюман Кристоффер
|5 (1)
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 2
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 2
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2