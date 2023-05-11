Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Оливер Майкл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Челик
Мехмет
52
Бове
Эдоардо
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
21 Адли АминНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Байер Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
3
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
30
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.31
|Дибала Пауло
|4 (1)
|0.31
|Белотти Андреа
|3
|0.23
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.15
|Абрахам Тэмми
|1
|0.08
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.08
|Дзаньоло Николо
|1
|0.08
|Шомуродов Элдор
|1
|0.08
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|Камара Мохамед III
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вирц Флориан
|3
|0.43
|Диаби Мусса
|3
|0.43
|Адли Амин
|2
|0.29
|Гложек Адам
|1
|0.14
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.14
|Фримпонг Жереми
|1
|0.14
|Демирбай Керем
|1
|0.14
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0.14
|Баккер Митчел
|1
|0.14
|Азмун Сердар
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|4
|0
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Результаты матчей
Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
0
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
3
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
15
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
7%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
2
13%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
6%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
2
11%
0
0%
91-120
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2
Результаты матчей
Рома
Байер Л
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рома
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
51
39
24
111
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|ХИК
|Райтала Юкка
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Байер Л
Исход игры
Рома
67.6% (123)
Ничья
20.9% (38)
Байер Л
11.5% (21)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (80)
Меньше
37.5% (48)
Обе команды забьют
Да
79.69% (102)
Нет
20.31% (26)
Популярный счёт
2:1 Рома
31.9% (58)
1:1 Ничья
12.6% (23)
1:0 Рома
8.2% (15)
2:2 Ничья
4.4% (8)
2:0 Рома
4.4% (8)
1:2 Байер Л
2.7% (5)
3:1 Рома
1.6% (3)
3:2 Рома
1.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!