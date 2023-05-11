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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Рома
0:0
Первый тайм: 18'
Байер Л
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 182
Рома 67.6% (123)
X 20.9% (38)
Байер Л 11.5% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Байер Л
3.15
3.36
3.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
52
Бове
Эдоардо
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
37
Спинаццола
Леонардо
9
Абрахам
Тэмми
11
Белотти
Андреа
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
3
Инкапье
Пьеро
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
23
Гложек
Адам
Рома
3-5-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
30

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.31
Дибала Пауло 4 (1) 0.31
Белотти Андреа 3 0.23
Эль-Шаарави Стефан 2 0.15
Абрахам Тэмми 1 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Камара Мохамед III 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.43
Диаби Мусса 3 0.43
Адли Амин 2 0.29
Гложек Адам 1 0.14
Тапсоба Эдмон 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Демирбай Керем 1 0.14
Паласиос Эсекиэль 1 0.14
Баккер Митчел 1 0.14
Азмун Сердар 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
0
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
3
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
7%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
6%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2

Результаты матчей

Рома
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рома
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
5
1
3
9
2.5
2
4
1
11
3.5
1
5
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
0 Ювентус
0 Севилья
0 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Спинаццола пытался у рефери выпросить сейчас угловой удар, однако от игрока римского коллектива мяч ушел за пределы поля. Удар от ворот.
  • 16'
    Тотти также явно не вдохновлен пока что игрой "Ромы". Слишком много теряют мячи римляне в тех ситуациях, где этого совсем не нужно делать. Отсюда и беззубая игра хозяев впереди. 
  • 15'
    Вернулся Спинаццола сейчас в игру. Ничего у "Ромы" сегодня не получается. По крайней мере, в первые 15 минут. "Байер" не позволяет римлянам провести даже банальную фланговую атаку.
  • Травма, повреждение
    14'
    В паховую область Спинаццоле приходится удар. В итоге повалился на газон игрок "Ромы", которому нужна пауза на восстановление и продолжение игры. 
  • 12'
    Продолжает немецкий клуб удерживать мяч под своим контролем. В центр поля переместилась у нас игра. Там "Байер" выманивает римлян на себя.
  • 11'
    На Спинаццолу пошел сейчас заброс на левый фланг, где игрок "Ромы" проиграл борьбу своему сопернику, упустив мяч за пределы поля. Удар от ворот.
  • 10'
    Под контролем продолжает "Байер" удерживать сейчас снаряд. Вирц попытался по левому флангу с мячом пройти к воротам, выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, где снова действовал уверенно Патрисиу.
  • 8'
    Честно говоря, пока игра римской команды не впечатляет. Больше в обороне "волкам" приходится сидеть, а вот соперниц уже два удара по воротам нанес. Причем второй выстрел был наиболее опасным. 
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТИЩЕ! А сейчас было очень опасно! Вдвоем соперника прошли сейчас в атаке оппонента игроки "Байера", и Вирц мяч в итоге получил. Нанес он выстрел в левый угол, и сфера рядом со стойкой просвистела. 
  • Офсайд
    6'
    В офсайде оказались сейчас немцы после атаки по центру. Судейский корпус тут же определяет остановку в игре. Небольшая пауза в матче. 
  • 5'
    Пока спокойно проходит стартовый отрезок встречи. "Рома", конечно, должна на правах хозяина атаковать чуть активнее, но пока в исполнении хозяев мы не видим активных действий. 
  • 4'
    Футболисты "Ромы" сегодня вышли на поле в красных цветах, а игроки "Байера" предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
  • 2'
    Вирц! Первая атака от леверкузенцев прошла. С левого края последовал прострел на игрока "Байера", который нанес выстрел в касание по центру - Патрисиу сумел прижать сферу к газону.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Риме! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию судейскую бригаду:

    Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
    Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия);
    Ассистент: Ли Беттс (Англия);
    Резервный: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия).
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Рома
    67.6% (123)
    Ничья
    20.9% (38)
    Байер Л
    11.5% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (80)
    Меньше
    37.5% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    79.69% (102)
    Нет
    20.31% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    31.9% (58)
    1:1 Ничья
    12.6% (23)
    1:0 Рома
    8.2% (15)
    2:2 Ничья
    4.4% (8)
    2:0 Рома
    4.4% (8)
    1:2 Байер Л
    2.7% (5)
    3:1 Рома
    1.6% (3)
    3:2 Рома
    1.1% (2)
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