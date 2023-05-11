Под контролем продолжает "Байер" удерживать сейчас снаряд. Вирц попытался по левому флангу с мячом пройти к воротам, выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, где снова действовал уверенно Патрисиу.

На Спинаццолу пошел сейчас заброс на левый фланг, где игрок "Ромы" проиграл борьбу своему сопернику, упустив мяч за пределы поля. Удар от ворот.

Продолжает немецкий клуб удерживать мяч под своим контролем. В центр поля переместилась у нас игра. Там "Байер" выманивает римлян на себя.

В паховую область Спинаццоле приходится удар. В итоге повалился на газон игрок "Ромы", которому нужна пауза на восстановление и продолжение игры.

Вернулся Спинаццола сейчас в игру. Ничего у "Ромы" сегодня не получается. По крайней мере, в первые 15 минут. "Байер" не позволяет римлянам провести даже банальную фланговую атаку.

Тотти также явно не вдохновлен пока что игрой "Ромы". Слишком много теряют мячи римляне в тех ситуациях, где этого совсем не нужно делать. Отсюда и беззубая игра хозяев впереди.

Спинаццола пытался у рефери выпросить сейчас угловой удар, однако от игрока римского коллектива мяч ушел за пределы поля. Удар от ворот.

8' Честно говоря, пока игра римской команды не впечатляет. Больше в обороне "волкам" приходится сидеть, а вот соперниц уже два удара по воротам нанес. Причем второй выстрел был наиболее опасным.

7' МОМЕНТИЩЕ! А сейчас было очень опасно! Вдвоем соперника прошли сейчас в атаке оппонента игроки "Байера", и Вирц мяч в итоге получил. Нанес он выстрел в левый угол, и сфера рядом со стойкой просвистела.

6' В офсайде оказались сейчас немцы после атаки по центру. Судейский корпус тут же определяет остановку в игре. Небольшая пауза в матче.

5' Пока спокойно проходит стартовый отрезок встречи. "Рома", конечно, должна на правах хозяина атаковать чуть активнее, но пока в исполнении хозяев мы не видим активных действий.

4' Футболисты "Ромы" сегодня вышли на поле в красных цветах, а игроки "Байера" предстали перед нами в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.

2' Вирц! Первая атака от леверкузенцев прошла. С левого края последовал прострел на игрока "Байера", который нанес выстрел в касание по центру - Патрисиу сумел прижать сферу к газону.