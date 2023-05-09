  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: .
Рома
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 67
Рома 65.7% (44)
X 22.4% (15)
Байер Л 11.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Байер Л
3.25
3.56
3.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Байер Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ЛЧ
4:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
30

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.33
Дибала Пауло 4 (1) 0.33
Белотти Андреа 3 0.25
Эль-Шаарави Стефан 2 0.17
Абрахам Тэмми 1 0.08
Спинаццола Леонардо 1 0.08
Дзаньоло Николо 1 0.08
Шомуродов Элдор 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Камара Мохамед III 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вирц Флориан 3 0.5
Диаби Мусса 3 0.5
Адли Амин 2 0.33
Гложек Адам 1 0.17
Тапсоба Эдмон 1 0.17
Фримпонг Жереми 1 0.17
Демирбай Керем 1 0.17
Паласиос Эсекиэль 1 0.17
Баккер Митчел 1 0.17
Азмун Сердар 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 4 0
Ибаньес Рожер 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Спинаццола Леонардо 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Демирбай Керем 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Адли Амин 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Рома
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
0
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
3
Рома
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Байер Л
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
7%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
2
13%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
6%
5
33%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
5
28%
4
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
4
27%
76-90
2
11%
0
0%
91-120

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0
Байер Л
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4
Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2

Результаты матчей

Рома
Байер Л

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рома
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
1
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
5
1
3
9
2.5
2
4
1
11
3.5
1
5
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
0 Ювентус
0 Севилья
0 Рома
0 Байер Л
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
ХИК Райтала Юкка 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.13. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.13 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 67
    Рома 65.7% (44)
    X 22.4% (15)
    Байер Л 11.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Байер Л
    3.25
    3.56
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рома - Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Байер Л

    Исход игры
    Рома
    65.7% (44)
    Ничья
    22.4% (15)
    Байер Л
    11.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (37)
    Меньше
    37.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    77.97% (46)
    Нет
    22.03% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    31.3% (21)
    1:1 Ничья
    13.4% (9)
    1:0 Рома
    9% (6)
    2:0 Рома
    9% (6)
    1:2 Байер Л
    7.5% (5)
    2:2 Ничья
    7.5% (5)
    3:1 Рома
    4.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Байер Л
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     