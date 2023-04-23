  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Сан-Лоренсо
0:0
Второй тайм: 51'
Атлетико Платенсе
0'
29' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
50' Желтая карточка
Gaston Hernandez

Ход матча

29'
 
Nicolas Morgantini
46'
Francisco Perruzzi
Карлос Санчес
 
46'
Gonzalo Lujan Melli
Agustin Giay
 
46'
Ivan Leguizamon
Бланди Николас
 
50'
Gaston Hernandez
 
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Атлетико Платенсе
2.75
2.05
5.40
Все Коэффициенты
1
Facundo
Altamirano
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
21
Malcom
Braida
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
9
Бланди
Николас
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
8
Franco
Diaz
32
Franco
Baldassarra
11
Nicolas
Castro1
10
Vicente
Taborda
20
Nicolas
Servetto
77
Ronaldo
Martinez
Сан-Лоренсо
3-4-3
Атлетико Платенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.23
Барейро Адам 3 (2) 0.23
Ivan Leguizamon 2 0.15
Jalil Elias 1 0.08
Cristian Nahuel Barrios 1 0.08
Бланди Николас 1 0.08
Federico Gattoni 1 0.08
Gaston Hernandez 1 0.08
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.31
Nicolas Castro1 3 0.23
Vicente Taborda 1 (1) 0.08
Ronaldo Martinez 1 0.08
Mauro Quiroga 1 (1) 0.08
Gaston Suso 1 0.08
Nicolas Morgantini 1 0.08
Franco Baldassarra 1 0.08
Maximiliano Zalazar 1 0.08
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Барейро Адам 3 0
Malcom Braida 3 0
Gaston Hernandez 1 1
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 0
Nicolas Castro1 4 0
Nicolas Morgantini 3 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

5
6
Сан-Лоренсо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Атлетико Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
6
46%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

6
14
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
4
29%
1-15
4
67%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3
Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе

Точный счет

1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 13 7 4 2 14 - 5 25
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 12 6 4 2 16 - 14 22
5.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Тальерес Кордоба
 12 6 3 3 20 - 10 21
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
11.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 0:0 13 4 6 3 14 - 14 18
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
18.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
19.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
20.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
21.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
22.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
23.
Банфилд
 12 3 4 5 8 - 14 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 0:0 7 5 2 0 8 - 0 17
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 0:0 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
18.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
19.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Атлетико Платенсе
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
15.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
22.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Николас Моргантини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Атлетико Платенсе
2.75
2.05
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:0 Атлетико Платенсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 