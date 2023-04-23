Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
49 Diego Perea
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Нападающий
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
17 Ignacio Arce
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.23
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.23
|Ivan Leguizamon
|2
|0.15
|Jalil Elias
|1
|0.08
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.08
|Бланди Николас
|1
|0.08
|Federico Gattoni
|1
|0.08
|Gaston Hernandez
|1
|0.08
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.31
|Nicolas Castro1
|3
|0.23
|Vicente Taborda
|1 (1)
|0.08
|Ronaldo Martinez
|1
|0.08
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.08
|Gaston Suso
|1
|0.08
|Nicolas Morgantini
|1
|0.08
|Franco Baldassarra
|1
|0.08
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.08
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Malcom Braida
|3
|0
|Gaston Hernandez
|1
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|5
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Nicolas Morgantini
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Росси Иван
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
5
6
Сан-Лоренсо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Атлетико Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
5
36%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
6
46%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Пропущено
6
14
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
17%
4
29%
1-15
4
67%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3
Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе
Точный счет
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
210
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|14 - 5
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|16 - 14
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|0:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 14
|18
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|18.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|8 - 0
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|15.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|16.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3