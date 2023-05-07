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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Черноморец Од
1:2
Конец матча
Днепр-1
0'
27' Желтая карточка
Путря Илья
48' Желтая карточка
Брагару Максим
1:0
53' Гол
Алефиренко Даниил
1:1
57' Гол
Назаренко Александр
58' Желтая карточка
Салюк Владимир
62' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
1:1
63' Не забитый пенальти
Довбик Артём
75' Желтая карточка
Авагимян Артур
76' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
1:2
82' Гол
Довбик Артём
90'+5
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
23
Васильев
Александр
Андреевич
18
Демченко
Александр
19
Алефиренко
Даниил
7
Кузык
Орест
20
Авагимян
Артур
1
Рыбак
Владислав
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
29
Назаренко
Александр
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Черноморец Од
Днепр-1

История личных встреч

Черноморец Од
Днепр-1

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 8 0.32
Бадибанга Зигей 2 0.08
Путря Илья 2 (2) 0.08
Юсов Дмитрий 2 0.08
Ермаков Виталий 2 0.08
Брагару Максим 2 0.08
Кузык Орест 1 0.04
Демченко Александр 1 0.04
Салюк Владимир 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 21 (7) 0.88
Гуцуляк Алексей 7 0.29
Пихалёнок Александр 6 0.25
Сарапий Эдуард 4 0.17
Когут Игорь 3 0.13
Пеглоу 3 0.13
Адамюк Владимир 3 0.13
Хамаче Янис 2 0.08
Бланко Доминго 1 0.04
Громов Артём 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Валентин Рубчинский 1 0.04
Логинов Сергей 1 0.04
Yevgen Pidlepenets 1 0.04
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Сваток Александр 0 0
Танчик Владимир 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 7 0
Непогодов Дмитрий 5 1
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Авагимян Артур 2 0
Кузык Орест 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 0
Бабенко Руслан 5 0
Бланко Доминго 4 0
Сваток Александр 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Когут Игорь 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Пихалёнок Александр 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Днепр-1
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
5
Черноморец Од
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Днепр-1
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

14
29
Черноморец Од
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Днепр-1
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

20
34

Голы по времени матча

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 11
3
27%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
9
35%
76-90

Пропущено

18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90

Забито

17
29
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
5
29%
29%
7
24%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
18%
7
24%
76-90

Пропущено

15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
33%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

28
55
15 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 1
7
25%
4
7%
1-15
2
7%
7
13%
16-30
6
21%
12
22%
31-45
4
14%
8
15%
46-60
4
14%
8
15%
61-75
5
18%
16
29%
29%
76-90

Пропущено

33
20
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
4
12%
6
30%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
10
30%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1
Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3

Результаты матчей

Черноморец Од
Днепр-1

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
3
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
6 раз 25%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
1
3
10
1.5
9
2
1
12
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
5
2
10
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
23
1
7
18
1.5
17
7
3
22
2.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 25 18 5 2 57 - 18 59
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 24 14 5 5 36 - 20 47
5.
Александрия
 1:0 24 10 10 4 36 - 28 40
6.
Кривбасс
 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 24 8 6 10 29 - 33 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
15.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:1 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 1:0 13 7 5 1 25 - 14 26
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
13.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
14.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Шахтёр Донецк
 0:1 12 8 2 2 32 - 10 26
3.
Динамо Киев
 11 8 1 2 19 - 10 25
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 1:0 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
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    • Описание гола
      57'
      Г О О О О Л - Oleksandr Nazarenko бьет в цель!
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      Салюк Владимир сделал результативную передачу.
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      53'
      Г О О О О Л - Алефиренко Даниил бьет в цель!
    • Желтая карточка
      48'
      Брагару Максим получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      27'
      Путря Илья получил желтую карточку от судьи
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