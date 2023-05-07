Тур: 25. Стадион: Черноморец.
1:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаПутря Илья
48' Желтая карточкаБрагару Максим
1:0
53' ГолАлефиренко Даниил
1:1
57' ГолНазаренко Александр
58' Желтая карточкаСалюк Владимир
62' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
1:1
63' Не забитый пенальтиДовбик Артём
75' Желтая карточкаАвагимян Артур
76' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
1:2
82' ГолДовбик Артём
90'+5
Ход матча
27'
48'
53'
57'
58'
59'
63'
1:1
75'
76'
82'
1:2
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
-
10 ПеглоуПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
История личных встреч
Черноморец Од
Днепр-1
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.32
|Бадибанга Зигей
|2
|0.08
|Путря Илья
|2 (2)
|0.08
|Юсов Дмитрий
|2
|0.08
|Ермаков Виталий
|2
|0.08
|Брагару Максим
|2
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Демченко Александр
|1
|0.04
|Салюк Владимир
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|21 (7)
|0.88
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.29
|Пихалёнок Александр
|6
|0.25
|Сарапий Эдуард
|4
|0.17
|Когут Игорь
|3
|0.13
|Пеглоу
|3
|0.13
|Адамюк Владимир
|3
|0.13
|Хамаче Янис
|2
|0.08
|Бланко Доминго
|1
|0.04
|Громов Артём
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Валентин Рубчинский
|1
|0.04
|Логинов Сергей
|1
|0.04
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.04
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Салюк Владимир
|7
|0
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Бланко Доминго
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Когут Игорь
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Днепр-1
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
5
Черноморец Од
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Днепр-1
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
14
29
Черноморец Од
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
36% (9)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Днепр-1
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
20
34
Голы по времени матча
Забито
11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 11
3
27%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
2
18%
9
35%
76-90
Пропущено
18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
6
33%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Забито
17
29
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
5
29%
29%
7
24%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
3
18%
7
24%
76-90
Пропущено
15
9
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
33%
3
33%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
28
55
15 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 1
7
25%
4
7%
1-15
2
7%
7
13%
16-30
6
21%
12
22%
31-45
4
14%
8
15%
46-60
4
14%
8
15%
61-75
5
18%
16
29%
29%
76-90
Пропущено
33
20
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 13
1
3%
0
0%
1-15
8
24%
2
10%
16-30
4
12%
6
30%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
10
30%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1
Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3
Результаты матчей
Черноморец Од
Днепр-1
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
4 раза 36%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
3
9 раз 38%
2
6 раз 25%
1
6 раз 25%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
101
310
92
112
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
48
85
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
231
718
177
322
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|25
|18
|5
|2
|57 - 18
|59
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 20
|57
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|24
|14
|5
|5
|36 - 20
|47
|5.
|1:0
|24
|10
|10
|4
|36 - 28
|40
|6.
|24
|9
|5
|10
|21 - 27
|32
|7.
|24
|8
|6
|10
|29 - 33
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|11.
|25
|6
|8
|11
|27 - 34
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|25
|5
|7
|13
|26 - 44
|22
|15.
|24
|4
|9
|11
|23 - 35
|21
|16.
|25
|3
|4
|18
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|25 - 14
|26
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|13.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|32 - 10
|26
|3.
|11
|8
|1
|2
|19 - 10
|25
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5