Тур: 25. Стадион: Металлист.
0'
10' Желтая карточкаАлибеков Ахмед
24' Желтая карточкаПанасенко Сергей
39' Желтая карточкаДитятьев Алексей
45' Желтая карточкаBogdan Porokh
1:0
78' ГолПрядун Максим
81' Желтая карточкаAleks Chidomere
90'+7
Ход матча
10'
24'
39'
45'
78'
81'
89'
47
Романюк
Юрий
17
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Романюк ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Полузащитник
-
28 SamuelПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
-
95 Траоре УулаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Металлист
Львов
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.36
|Панасенко Сергей
|3
|0.12
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.12
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.08
|Каплиенко Александр
|2
|0.08
|Aleks Chidomere
|2
|0.08
|Картушов Егор
|1
|0.04
|Романюк Юрий
|1
|0.04
|Наумец Владислав
|1
|0.04
|Малумандсоко Пати
|1
|0.04
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.04
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.04
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.16
|Богунов Ярослав
|2
|0.08
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.08
|Ременяк Артур
|2
|0.08
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|6
|1
|Демченко Егор
|7
|0
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|4
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Oleksandr Mizyuk
|4
|0
|Бойчук Богдан
|2
|1
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Чайковский Игорь
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Мышенко Богдан
|4
|1
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Алибеков Ахмед
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Львов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
6
Металлист
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Львов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
8
6
Металлист
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Львов
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
17
12
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
5
24%
4
17%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
15%
3
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
5
38%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
9
39%
6
27%
76-90
Забито
26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
5
31%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
5
19%
6
38%
76-90
Пропущено
44
46
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 22
1
2%
7
15%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
9
20%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
14
32%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0
Львов
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0
Результаты матчей
Металлист
Львов
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
Тоталы голов в матче
Металлист
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
210
39
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
58
58
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
1213
718
619
322
124
124
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5