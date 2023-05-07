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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Металлист
1:0
Конец матча
Львов
0'
10' Желтая карточка
Алибеков Ахмед
24' Желтая карточка
Панасенко Сергей
39' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
45' Желтая карточка
Bogdan Porokh
1:0
78' Гол
Прядун Максим
81' Желтая карточка
Aleks Chidomere
90'+7
96
Ермолов
Даниил
33
Корраль
Роберто
31
Bogdan
Porokh
3
Малумандсоко
Пати
2
Oleksandr
Mizyuk
6
Ралюченко
Андрей
11
Картушов
Егор
17
Демченко
Егор
8
Панасенко
Сергей
47
Романюк
Юрий
9
Прядун
Максим
23
Рыбка
Александр
3
Симинин
Сергей
54
Дитятьев
Алексей
26
Никитюк
Андрей
45
Maksym
Sasovskyi
6
Алибеков
Ахмед
33
Мильченко
Артём
17
Кузык
Денис
8
Ivijan
Svrznjak
77
Грисьо
Максим
11
Бугай
Владислав
Металлист
Львов

История личных встреч

Металлист
Львов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.36
Панасенко Сергей 3 0.12
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.12
Бойчук Богдан 2 (1) 0.08
Каплиенко Александр 2 0.08
Aleks Chidomere 2 0.08
Картушов Егор 1 0.04
Романюк Юрий 1 0.04
Наумец Владислав 1 0.04
Малумандсоко Пати 1 0.04
Oleksandr Mizyuk 1 0.04
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.04
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.16
Богунов Ярослав 2 0.08
Ivijan Svrznjak 2 0.08
Ременяк Артур 2 0.08
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 6 1
Демченко Егор 7 0
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 4 1
Танковский Вячеслав 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Oleksandr Mizyuk 4 0
Бойчук Богдан 2 1
Коркишко Дмитрий 3 0
Aleks Chidomere 3 0
Федорив Виталий 2 0
Чайковский Игорь 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Oleksandr Nikolyshyn 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Никитюк Андрей 6 0
Мышенко Богдан 4 1
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Металлист
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Львов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
6
Металлист
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Львов
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

8
6
Металлист
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Львов
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

17
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
5
24%
2
8%
16-30
3
14%
6
25%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
4
19%
5
21%
61-75
5
24%
4
17%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
15%
3
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
5
38%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
26%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
3
13%
4
18%
61-75
9
39%
6
27%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
5
31%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
5
19%
6
38%
76-90

Пропущено

44
46
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 22
1
2%
7
15%
1-15
9
20%
5
11%
16-30
9
20%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
7
16%
9
20%
61-75
14
32%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4 Металлист - Кайсар 0:1 Металлист - Согдиана 1:1 Металлист - Торпедо Кутаиси 0:0 Тузла Сити - Металлист 1:0
Львов
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0

Результаты матчей

Металлист
Львов

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%

Тоталы голов в матче

Металлист
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
8
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
12
13
7
18
1.5
6
19
3
22
2.5
1
24
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 25 17 4 4 52 - 28 55
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 25 5 12 8 20 - 38 27
10.
Ингулец
 25 7 6 12 20 - 29 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 13 2 8 3 10 - 15 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
  • 65'
    Pathy Malumandsoko уходит с поля. Наумец Владислав выходит вместо него
  • 61'
    Артем Мыльченко уходит с поля. Artem Vovkun выходит вместо него
  • 46'
    Панасенко Сергей уходит с поля. Maksym Bagachanskyi выходит вместо него
  • 46'
    Ивиян Сврзняк уходит с поля. Oleksandr Belyaev выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Bogdan Porokh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Дитятьев Алексей получил желтую карточку от судьи
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