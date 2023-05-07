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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Александрия
1:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
1:0
9' Гол
Михайленко Николай
38' Желтая карточка
Келси Кевин
68' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
1:1
75' Гол
Келси Кевин
90' Желтая карточка
Шевченко Никита
90'+8
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
91
Михайленко
Николай
37
Рыбалка
Сергей
11
Мирошниченко
Денис
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
95
Мустафаев
Эмиль
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
9
Швед
Марьян
17
Джурасек
Невен
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
2
Траоре
Лассина
Александрия
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Александрия
Шахтёр Донецк

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

27 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Среднее время на гол

78
114

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.85

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.41
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

63
69

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.29
Цуриков Андрей 5 0.21
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.17
Мирошниченко Денис 4 0.17
Калитвинцев Владислав 2 0.08
Мустафаев Эмиль 2 0.08
Ковалец Кирилл 2 0.08
Демченко Александр 1 0.04
Логинов Сергей 1 0.04
Костишин Денис 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Bogdan Kobzar 1 0.04
Artem Shulyanskyi 1 0.04
Kyrylo Sigeev 1 0.04
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.32
Мудрик Михаил 7 (2) 0.28
Бондаренко Артём 6 (1) 0.24
Крыськив Дмитрий 5 0.2
Судаков Георгий 4 (1) 0.16
Траоре Лассина 4 0.16
Зубков Александр 4 0.16
Келси Кевин 4 0.16
Степаненко Тарас 2 0.08
Михайличенко Богдан 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Матвиенко Николай 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Кожушко Олег 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Мельник Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Михайленко Николай 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Ракицкий Ярослав 3 0
Михайличенко Богдан 3 0
Конопля Ефим 3 0
Бондаренко Артём 3 0
Келси Кевин 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Назарина Егор 2 0
Сикан Даниил 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0

Результаты матчей

Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

9
5
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

8
25
Александрия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Шахтёр Донецк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

17
30

Голы по времени матча

Забито

23
33
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
4
17%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
30%
5
15%
61-75
7
30%
6
18%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
6%
3
30%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
20%
76-90

Забито

11
25
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
18%
4
16%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
9%
4
16%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
6
55%
5
20%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Забито

34
58
12 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
4 Не забивали 1
6
18%
10
17%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
3
9%
7
12%
31-45
1
3%
10
17%
46-60
8
24%
11
19%
61-75
13
38%
11
19%
76-90

Пропущено

31
18
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
3
10%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
8
26%
2
11%
61-75
8
26%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2

Результаты матчей

Александрия
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Александрия
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
4
9
2.5
4
9
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
24
1
11
13
1.5
17
8
4
20
2.5
9
16
1
23
3.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 24 14 5 5 36 - 20 47
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Кривбасс
 24 9 5 10 21 - 27 32
7.
Ворскла
 24 8 6 10 29 - 33 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
15.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
13.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
14.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
3.
Динамо Киев
 11 8 1 2 19 - 10 25
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Kevin Kelsy получил желтую карточку от судьи
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