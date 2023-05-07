Тур: 25. Стадион: Ника.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМихайленко Николай
38' Желтая карточкаКелси Кевин
68' Желтая карточкаРакицкий Ярослав
1:1
75' ГолКелси Кевин
90' Желтая карточкаШевченко Никита
90'+8
Ход матча
9'
38'
68'
75'
1:1
90'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Александрия
Шахтёр Донецк
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
27 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.5%
37%
44.5%
5 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
48.1%
40.8%
3 победы 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Среднее время на гол
78
114
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.85
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.41
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
63
69
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.29
|Цуриков Андрей
|5
|0.21
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.17
|Мирошниченко Денис
|4
|0.17
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.08
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.08
|Ковалец Кирилл
|2
|0.08
|Демченко Александр
|1
|0.04
|Логинов Сергей
|1
|0.04
|Костишин Денис
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Bogdan Kobzar
|1
|0.04
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.04
|Kyrylo Sigeev
|1
|0.04
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.32
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.28
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.24
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.2
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.16
|Траоре Лассина
|4
|0.16
|Зубков Александр
|4
|0.16
|Келси Кевин
|4
|0.16
|Степаненко Тарас
|2
|0.08
|Михайличенко Богдан
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Кожушко Олег
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Бондаренко Артём
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
9
5
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
8
25
Александрия
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Шахтёр Донецк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
17
30
Голы по времени матча
Забито
23
33
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
4
17%
6
18%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
30%
5
15%
61-75
7
30%
6
18%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
1
6%
3
30%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
3
18%
2
20%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
20%
76-90
Забито
11
25
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
18%
4
16%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
1
9%
4
16%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
6
55%
5
20%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
5
36%
2
25%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Забито
34
58
12 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 20
4 Не забивали 1
6
18%
10
17%
1-15
3
9%
9
16%
16-30
3
9%
7
12%
31-45
1
3%
10
17%
46-60
8
24%
11
19%
61-75
13
38%
11
19%
76-90
Пропущено
31
18
11 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 13
3
10%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
3
17%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
8
26%
2
11%
61-75
8
26%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2
Результаты матчей
Александрия
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Александрия
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
85
94
49
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
241
1113
178
420
916
123
322
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5