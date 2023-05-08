Тур: 25. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:1
Второй тайм: 55'
0'
28' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
45' Желтая карточкаАндриевский Александр
0:1
48' ГолПопов Денис II
Ход матча
48'
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Кривбасс
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.16
|Дебелко Роман
|4
|0.16
|Волошин Назар
|4
|0.16
|Стецков Тимур
|2
|0.08
|Микитишин Артур
|1
|0.04
|Вернидуб Виталий
|1
|0.04
|Лунёв Максим
|1
|0.04
|Понедельник Андрей
|1
|0.04
|Klim Prykhodko
|1
|0.04
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.44
|Ванат Владислав
|10 (1)
|0.4
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.24
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Бенито
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Вивчаренко Константин
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|4
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Бенито
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
4
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
8
17
Кривбасс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Динамо Киев
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
10
21
Голы по времени матча
Забито
11
19
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
36%
6
32%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Забито
22
36
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
2
9%
7
19%
31-45
6
27%
8
22%
46-60
6
27%
4
11%
61-75
3
14%
8
22%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
4%
4
20%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1
Результаты матчей
Кривбасс
Динамо Киев
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
8 раз 33%
3
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
85
48
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
195
717
1113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|58 - 18
|60
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 20
|57
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|1:0
|25
|15
|5
|5
|37 - 20
|50
|5.
|24
|9
|11
|4
|36 - 29
|38
|6.
|0:1
|25
|9
|5
|11
|21 - 28
|32
|7.
|0:0
|25
|8
|7
|10
|29 - 33
|31
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|24
|7
|6
|11
|20 - 26
|27
|11.
|25
|6
|8
|11
|27 - 34
|26
|12.
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|0:0
|25
|5
|9
|11
|17 - 28
|24
|14.
|25
|5
|7
|13
|26 - 44
|22
|15.
|24
|4
|9
|11
|23 - 35
|21
|16.
|25
|3
|4
|18
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|1:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|11 - 13
|20
|7.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|8 - 13
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|33 - 10
|27
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|12.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5