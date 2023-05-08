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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Кривбасс
0:1
Второй тайм: 55'
Динамо Киев
0'
28' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
45' Желтая карточка
Андриевский Александр
0:1
48' Гол
Попов Денис II
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
11
Татарков
Никита
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
20
Микитишин
Артур
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Кривбасс
Динамо Киев

История личных встреч

Кривбасс
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.16
Дебелко Роман 4 0.16
Волошин Назар 4 0.16
Стецков Тимур 2 0.08
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.44
Ванат Владислав 10 (1) 0.4
Цыганков Виктор 6 (2) 0.24
Шепелев Владимир 1 0.04
Андриевский Александр 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Бенито 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Вивчаренко Константин 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Ванат Владислав 5 0
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Бенито 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
4
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

8
17
Кривбасс
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (5)
58% (14)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Динамо Киев
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

11
19
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
4
36%
6
32%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

22
36
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
2
9%
7
19%
31-45
6
27%
8
22%
46-60
6
27%
4
11%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
4%
4
20%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
3
12%
6
30%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
8
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1

Результаты матчей

Кривбасс
Динамо Киев

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
2:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
1
8 раз 33%
3
6 раз 25%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
19
5
7
17
1.5
11
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 1:0 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Кривбасс
 0:1 25 9 5 11 21 - 28 32
7.
Ворскла
 0:0 25 8 7 10 29 - 33 31
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 0:0 25 5 9 11 17 - 28 24
14.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
15.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 1:0 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 0:1 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 0:0 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 0:0 12 2 5 5 8 - 13 11
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 1:0 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Ворскла
 0:0 13 3 4 6 15 - 21 13
10.
Минай
 0:0 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
12.
Кривбасс
 0:1 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Динамо Киев
6.25
4.40
1.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:1 Динамо Киев онлайн

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