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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Кривбасс
0:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
28' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
45' Желтая карточка
Андриевский Александр
0:1
48' Гол
Попов Денис II
65' Желтая карточка
Тымчик Александр
75' Желтая карточка
Энтони Пэррис Кахим
80' Желтая карточка
Дебелко Роман
90' Желтая карточка
Попов Денис II
90' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
90'+7
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
11
Татарков
Никита
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
14
Лунёв
Максим
94
Задерака
Максим
20
Микитишин
Артур
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
7
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Кривбасс
Динамо Киев

История личных встреч

Кривбасс
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.16
Дебелко Роман 4 0.16
Волошин Назар 4 0.16
Стецков Тимур 2 0.08
Микитишин Артур 1 0.04
Вернидуб Виталий 1 0.04
Лунёв Максим 1 0.04
Понедельник Андрей 1 0.04
Klim Prykhodko 1 0.04
Хобленко Алексей 1 (1) 0.04
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.44
Ванат Владислав 10 (1) 0.4
Цыганков Виктор 6 (2) 0.24
Андриевский Александр 1 0.04
Шепелев Владимир 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Бенито 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Вивчаренко Константин 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Лунёв Максим 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 7 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Бенито 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Энтони Пэррис Кахим 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
4
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Киев
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

8
17
Кривбасс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
60% (15)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Динамо Киев
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

11
20
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
36%
7
35%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
1
9%
4
20%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

22
37
7 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
8
22%
16-30
2
9%
7
19%
31-45
6
27%
9
24%
46-60
6
27%
4
11%
61-75
3
14%
8
22%
76-90

Пропущено

27
20
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
1
4%
4
20%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
3
11%
6
30%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
3
11%
3
15%
61-75
8
30%
30%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1

Результаты матчей

Кривбасс
Динамо Киев

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
7 раз 28%
2
7 раз 28%
1
9 раз 36%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
20
5
7
18
1.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 0:2 25 7 6 12 20 - 28 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 2:0 25 5 9 11 25 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 0:2 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 2:0 13 3 6 4 16 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 0:2 12 2 5 5 10 - 15 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 2:0 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
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    • 46'
      Кабаев Владислав уходит с поля. Волошин Назар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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