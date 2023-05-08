  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Минай
0:0
Первый тайм: 33'
Ворскла
0'
12' Желтая карточка
Мельник Александр
15' Желтая карточка
Кравец Василий

Ход матча

12'
Мельник Александр
 
15'
 
Кравец Василий
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Ворскла
4.18
3.50
4.15
Все Коэффициенты
13
Бандура
Александр
5
Кравчук
Юрий
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
32
Петько
Сергей
44
Vadym
Vitenchuk
8
Andriy
Buleza
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
78
Valeriy
Rogozynsky
51
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
13
Яворский
Сергей
3
Кравец
Василий
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
Минай
Ворскла

История личных встреч

Минай
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 4 0.16
Вишневский Олег 3 0.12
Nazariy Vorobchak 2 0.08
Кравчук Юрий 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.44
Степанюк Руслан 4 0.16
Кравец Василий 3 0.12
Марлисон 3 (1) 0.12
Олейник Денис 2 (1) 0.08
Скляр Александр 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Гончар Игорь 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Мельник Александр 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Хахлев Алексей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Скляр Александр 7 0
Яворский Сергей 5 1
Кравец Василий 6 0
Сулейманов Таулан 4 1
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Бацула Андрей 4 0
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Минай
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
13
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

7
10
Минай
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Ворскла
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
33%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
17%
3
16%
31-45
3
25%
7
37%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
5
26%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Забито

18
31
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
4
22%
2
6%
1-15
2
11%
7
23%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
11%
6
19%
46-60
5
28%
5
16%
61-75
4
22%
6
19%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
5
19%
2
6%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
3
11%
3
10%
31-45
4
15%
10
32%
46-60
5
19%
1
3%
61-75
7
26%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0
Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0

Результаты матчей

Минай
Ворскла

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
3 раза 27%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%

Точный счет

1:1
7 раз 29%
0:1
5 раз 21%
1:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 63%
0
8 раз 33%
2
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
12
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
1
23
1.5
9
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 1:0 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Кривбасс
 0:1 25 9 5 11 21 - 28 32
7.
Ворскла
 0:0 25 8 7 10 29 - 33 31
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 24 7 6 11 20 - 26 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Верес
 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 0:0 25 5 9 11 17 - 28 24
14.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
15.
Рух Львов
 24 4 9 11 23 - 35 21
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 1:0 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 0:1 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 0:0 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Минай
 0:0 12 2 5 5 8 - 13 11
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 1:0 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Ворскла
 0:0 13 3 4 6 15 - 21 13
10.
Минай
 0:0 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
12.
Кривбасс
 0:1 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Львов Грисьо Максим 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Кравец Василий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Oleksandr Melnyk получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Ворскла
4.18
3.50
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:0 Ворскла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Минай
Ворскла
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 