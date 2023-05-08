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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Минай
2:0
Конец матча
Ворскла
0'
12' Желтая карточка
Мельник Александр
15' Желтая карточка
Кравец Василий
41' Желтая карточка
Яворский Сергей
1:0
45' Гол
Петько Сергей
79' Желтая карточка
Кане Ибрахим
82' Желтая карточка
Крупский Илья
89' Желтая карточка
Шишка Михаил
2:0
90' Гол
Yegor Tverdokhlib
90'+6
13
Бандура
Александр
5
Кравчук
Юрий
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
33
Гончар
Игорь
32
Петько
Сергей
44
Vadym
Vitenchuk
8
Andriy
Buleza
22
Yegor
Tverdokhlib
77
Вишневский
Олег
78
Valeriy
Rogozynsky
51
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
13
Яворский
Сергей
3
Кравец
Василий
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
50
Кане
Ибрахим
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
11
Степанюк
Руслан
Минай
Ворскла

История личных встреч

Минай
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.2
Вишневский Олег 3 0.12
Nazariy Vorobchak 2 0.08
Кравчук Юрий 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Хахлев Алексей 1 0.04
Трубочкин Иван 1 0.04
Петько Сергей 1 0.04
Кулиев Эльдар 1 0.04
Danylo Golub 1 0.04
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 11 (4) 0.44
Степанюк Руслан 4 0.16
Кравец Василий 3 0.12
Марлисон 3 (1) 0.12
Олейник Денис 2 (1) 0.08
Скляр Александр 1 0.04
Юрченко Владлен 1 0.04
Кравчук Андрей 1 0.04
Челядин Артём 1 0.04
Чеснаков Владимир 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Гончар Игорь 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Мельник Александр 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Хахлев Алексей 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Кравец Василий 6 0
Сулейманов Таулан 4 1
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Бацула Андрей 4 0
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Кане Ибрахим 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Крупский Илья 1 0

Результаты матчей

Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
13
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

7
10
Минай
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

14
23

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
33%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
7
33%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Забито

20
31
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
5
25%
5
16%
61-75
5
25%
6
19%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
19%
2
6%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
4
15%
10
30%
46-60
5
19%
1
3%
61-75
7
26%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0
Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0

Результаты матчей

Минай
Ворскла

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

1:1
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 60%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
1
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
19
6
2
23
1.5
9
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 0:2 25 7 6 12 20 - 28 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 2:0 25 5 9 11 25 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 0:2 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 2:0 13 3 6 4 16 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 0:2 12 2 5 5 10 - 15 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 2:0 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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