Тур: 25. Стадион: Minaj Arena.
0'
12' Желтая карточкаМельник Александр
15' Желтая карточкаКравец Василий
41' Желтая карточкаЯворский Сергей
1:0
45' ГолПетько Сергей
79' Желтая карточкаКане Ибрахим
82' Желтая карточкаКрупский Илья
89' Желтая карточкаШишка Михаил
2:0
90' ГолYegor Tverdokhlib
90'+6
Ход матча
15'
41'
45'
79'
82'
89'
90'
33
Гончар
Игорь
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Минай
Ворскла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.2
|Вишневский Олег
|3
|0.12
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.08
|Кравчук Юрий
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Хахлев Алексей
|1
|0.04
|Трубочкин Иван
|1
|0.04
|Петько Сергей
|1
|0.04
|Кулиев Эльдар
|1
|0.04
|Danylo Golub
|1
|0.04
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|11 (4)
|0.44
|Степанюк Руслан
|4
|0.16
|Кравец Василий
|3
|0.12
|Марлисон
|3 (1)
|0.12
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.08
|Скляр Александр
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1
|0.04
|Кравчук Андрей
|1
|0.04
|Челядин Артём
|1
|0.04
|Чеснаков Владимир
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Гончар Игорь
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Мельник Александр
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Кравец Василий
|6
|0
|Сулейманов Таулан
|4
|1
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Бацула Андрей
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Кане Ибрахим
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ворскла
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
13
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
7
10
Минай
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Ворскла
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
14
23
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
33%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
7
33%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
4
20%
2
6%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
5
25%
5
16%
61-75
5
25%
6
19%
76-90
Пропущено
27
33
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
19%
2
6%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
3
11%
4
12%
31-45
4
15%
10
30%
46-60
5
19%
1
3%
61-75
7
26%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0
Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1
Ворскла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0
Результаты матчей
Минай
Ворскла
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
1:1
7 раз 28%
0:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 60%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Минай
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
111
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
103
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
196
223
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|58 - 18
|60
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 20
|57
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|25
|15
|5
|5
|37 - 20
|50
|5.
|24
|9
|11
|4
|36 - 29
|38
|6.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|7.
|25
|9
|5
|11
|21 - 28
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|29 - 35
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|0:2
|25
|7
|6
|12
|20 - 28
|27
|11.
|25
|6
|8
|11
|27 - 34
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|2:0
|25
|5
|9
|11
|25 - 35
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|30 - 38
|24
|15.
|25
|5
|7
|13
|26 - 44
|22
|16.
|25
|3
|4
|18
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|11 - 13
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|0:2
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|2:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 15
|15
|11.
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|12
|1
|3
|8
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|33 - 10
|27
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|8.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|9.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|13.
|0:2
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|2:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5