Тур: 25. Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk.
0:1
Конец матча
0'
0:1
8' Гол в свои воротаБалан Денис
26' Желтая карточкаОреховский Павел
28' Желтая карточкаБалан Денис
43' Желтая карточкаВовченко Семён
81' Желтая карточкаБезбородько Денис
90' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
90'+5
Ход матча
8'
0:1
26'
28'
43'
90'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Верес
Колос Ковалёвка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.2
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.16
|Гайдучик Николай
|3
|0.12
|Кучеров Валерий
|3
|0.12
|Дахновский Виталий
|3
|0.12
|Шестаков Михаил
|3
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Пасич Геннадий
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.32
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.16
|Чоботенко Сергей
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.04
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Балан Денис
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безбородько Денис
|8
|0
|Милько Вадим
|7
|0
|Ореховский Павел
|7
|0
|Богданов Андрей
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
4
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Колос Ковалёвка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
17
10
Верес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Колос Ковалёвка
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
25
14
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
15%
6
35%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
11%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
38%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Забито
30
20
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
5
17%
4
20%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Пропущено
38
28
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 14
7
18%
8
29%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
9
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5
Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3
Результаты матчей
Верес
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Верес
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
112
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
817
421
421
124
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|6
|1
|58 - 18
|60
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 20
|57
|3.
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|25
|15
|5
|5
|37 - 20
|50
|5.
|24
|9
|11
|4
|36 - 29
|38
|6.
|25
|9
|6
|10
|21 - 27
|33
|7.
|25
|9
|5
|11
|21 - 28
|32
|8.
|25
|8
|6
|11
|29 - 35
|30
|9.
|24
|5
|12
|7
|20 - 35
|27
|10.
|0:2
|25
|7
|6
|12
|20 - 28
|27
|11.
|25
|6
|8
|11
|27 - 34
|26
|12.
|25
|6
|8
|11
|19 - 28
|26
|13.
|2:0
|25
|5
|9
|11
|25 - 35
|24
|14.
|25
|6
|6
|13
|30 - 38
|24
|15.
|25
|5
|7
|13
|26 - 44
|22
|16.
|25
|3
|4
|18
|18 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|13
|6
|6
|1
|25 - 15
|24
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|13
|6
|2
|5
|11 - 13
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|14 - 12
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|0:2
|13
|5
|1
|7
|10 - 13
|16
|10.
|2:0
|13
|3
|6
|4
|16 - 15
|15
|11.
|12
|3
|4
|5
|10 - 13
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|10 - 23
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|12
|1
|3
|8
|11 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|12
|9
|1
|2
|20 - 10
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|33 - 10
|27
|4.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|5.
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|8 - 16
|16
|8.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|9.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|10 - 15
|12
|12.
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|13.
|0:2
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|2:0
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|16.
|13
|1
|2
|10
|8 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5