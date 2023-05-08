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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Верес
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Балан Денис
26' Желтая карточка
Ореховский Павел
28' Желтая карточка
Балан Денис
43' Желтая карточка
Вовченко Семён
81' Желтая карточка
Безбородько Денис
90' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
90'+5
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
17
Пасич
Геннадий
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
7
Близниченко
Андрей
15
Лебеденко
Александр
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
50
Болбат
Сергей
8
Vladyslav
Veleten
7
Лысенко
Владимир
Верес
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Верес
Колос Ковалёвка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Близниченко Андрей 5 (3) 0.2
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.16
Гайдучик Николай 3 0.12
Кучеров Валерий 3 0.12
Дахновский Виталий 3 0.12
Шестаков Михаил 3 0.12
Шарай Владислав 2 0.08
Шарай Станислав 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Лебеденко Александр 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Пасич Геннадий 0 0
Гагун Роман 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.32
Милько Вадим 4 (2) 0.16
Чоботенко Сергей 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Мякушко Сергей 1 0.04
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Вовченко Семён 5 0
Гагун Роман 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Балан Денис 2 0
Мирошник Роман 2 0
Курко Василий 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безбородько Денис 8 0
Милько Вадим 7 0
Ореховский Павел 7 0
Богданов Андрей 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Ильин Олег 5 0
Чоботенко Сергей 4 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Верес
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
4
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Колос Ковалёвка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

17
10
Верес
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Колос Ковалёвка
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
48% (12)
36% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

25
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
15%
6
35%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
25%
4
24%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
2
11%
3
23%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
38%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
4
22%
2
18%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Забито

30
20
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
9 Не забивали 10
5
17%
4
20%
1-15
6
20%
0
0%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
3
10%
7
35%
61-75
6
20%
2
10%
76-90

Пропущено

38
28
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 14
7
18%
8
29%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
4
11%
5
18%
61-75
9
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5
Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Заря 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3

Результаты матчей

Верес
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Верес
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
1
12
3
10
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
4
21
4
21
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 0:2 25 7 6 12 20 - 28 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 2:0 25 5 9 11 25 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 0:2 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 2:0 13 3 6 4 16 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 0:2 12 2 5 5 10 - 15 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 2:0 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
  • 68'
    Vladyslav Veleten уходит с поля. Богданов Андрей выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Вовченко Семён получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Балан Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ореховский Павел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Балан Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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