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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Рух Львов
3:0
Конец матча
Ингулец
0'
1:0
14' Гол
Соломон-Отабор Вив
2:0
47' Гол
Климчук Юрий
83' Желтая карточка
Ковалёв Максим
84' Желтая карточка
Климчук Юрий
87' Желтая карточка
Рунич Василий
90' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
3:0
90' Гол
Климчук Юрий
90'+6
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
73
Лях
Ростислав
10
Притула
Остап
15
Denys
Pidgurskyi
30
Де
Паула
Таллес
26
Альваренга
Фабрисио
7
Климчук
Юрий
11
Соломон-Отабор
Вив
31
Билык
Олег
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
29
Artem
Smolyakov
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
5
Запорожец
Евгений
19
Одарюк
Владимир
97
Denys
Rezepov
27
Козыренко
Юрий
Рух Львов
Ингулец

История личных встреч

Рух Львов
Ингулец

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.78
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
162

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.28
Климчук Юрий 6 (2) 0.24
Довгий Алексей 4 0.16
Карабин Ярослав 3 (1) 0.12
Соломон-Отабор Вив 1 0.04
Рунич Василий 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.12
Одарюк Владимир 3 0.12
Artem Smolyakov 2 0.08
Ситало Артём 2 0.08
Марусич Максим 2 0.08
Ковалёв Максим 2 (2) 0.08
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 7 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Дидик Роман 5 0
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Запорожец Евгений 4 0
Клименко Владислав 4 0
Ковалёв Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ингулец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
6
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

6
6
Рух Львов
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

16
12

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

20
13
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
7
29%
29%
4
21%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

34
27
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
4
12%
7
26%
61-75
7
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1

Результаты матчей

Рух Львов
Ингулец

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
1
12
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
4
20
1
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 24 5 12 7 20 - 35 27
10.
Ингулец
 25 7 6 12 20 - 29 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
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    • 46'
      Козыренко Юрий уходит с поля. Ситало Артём выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Соломон-Отабор Вив бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 3:0 Ингулец онлайн

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