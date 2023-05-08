Тур: 25. Стадион: Арена Львов.
0'
1:0
14' ГолСоломон-Отабор Вив
2:0
47' ГолКлимчук Юрий
83' Желтая карточкаКовалёв Максим
84' Желтая карточкаКлимчук Юрий
87' Желтая карточкаРунич Василий
90' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
3:0
90' ГолКлимчук Юрий
90'+6
Ход матча
14'
47'
83'
84'
87'
90'
90'
3:0
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
31
Билык
Олег
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Рух Львов
Ингулец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.78
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
162
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.28
|Климчук Юрий
|6 (2)
|0.24
|Довгий Алексей
|4
|0.16
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.12
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0.04
|Рунич Василий
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.12
|Одарюк Владимир
|3
|0.12
|Artem Smolyakov
|2
|0.08
|Ситало Артём
|2
|0.08
|Марусич Максим
|2
|0.08
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.08
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Дидик Роман
|5
|0
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Запорожец Евгений
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Ингулец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
6
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
6
6
Рух Львов
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (10)
46% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Ингулец
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
29% (7)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
54% (13)
29% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
3
21%
5
36%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 15
0
0%
2
20%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
20
13
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
7
29%
29%
4
21%
31-45
6
25%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Пропущено
34
27
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
5
15%
4
15%
16-30
7
21%
7
26%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
4
12%
7
26%
61-75
7
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1
Результаты матчей
Рух Львов
Ингулец
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:2
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
168
717
420
123
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5