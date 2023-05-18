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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Зрители: 52122 Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
2:1
Второй тайм: 89'
Брайтон
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Ундав Дениз
30' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
45' Желтая карточка
Ундав Дениз
45' Желтая карточка
Шёр Фабиан
2:0
45' Гол
Бёрн Дэн
2:1
51' Гол
Ундав Дениз
57' Желтая карточка
Гросс Паскаль
64' Желтая карточка
Макаллистер Алексис
81' Желтая карточка
Ван Хеке Ян-Поль

Ход матча

22'
Ундав Дениз
1:0
30'
Гимараэс Бруно
 
45'
 
Ундав Дениз
45'
Шёр Фабиан
 
45'
Бёрн Дэн
(Триппьер Киран)
2:0
51'
2:1
Ундав Дениз
(Гилмор Билли)
56'
 
Макаллистер Алексис
Гилмор Билли
56'
 
Энсисо Хулио
Буонанотте Факундо
56'
 
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
57'
 
Гросс Паскаль
61'
Андерсон Эллиот
Уиллок Джо
 
64'
 
Макаллистер Алексис
69'
 
Оффиа Оделуга
Гросс Паскаль
81'
 
Ван Хеке Ян-Поль
84'
 
Попион Кэмерон
Ундав Дениз

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 146 Количество передач 211
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 149
Ньюкасл 82.6% (123)
X 10.7% (16)
Брайтон 6.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Брайтон
4.25
6.00
4.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
14
Исак
Александр
23
Стил
Джейсон
25
Кайседо
Мойсес
29
Ван
Хеке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
27
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
21
Ундав
Дениз
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Ньюкасл
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Брайтон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.44

Среднее время на гол

135
202

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.83

Среднее время на гол

81
108

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.93
0.6

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

96
150

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 17 (3) 0.47
Альмирон Мигель 11 0.31
Исак Александр 10 (2) 0.28
Жоэлинтон 6 0.17
Мёрфи Джейкоб 4 0.11
Уиллок Джо 3 0.08
Гимараэс Бруно 3 0.08
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.29
Гросс Паскаль 8 0.23
Митома Каору 7 0.2
Троссар Леандро 7 0.2
Марч Соломон 6 0.17
Уэлбек Данни 6 0.17
Фергюсон Эван 4 0.11
Ундав Дениз 4 0.11
Энсисо Хулио 3 0.09
Лаллана Адам 2 0.06
Эступиньян Первис 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 7 0
Гимараэс Бруно 6 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Поуп Ник 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 8 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 5 0
Данк Льюис 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Ундав Дениз 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
14
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Брайтон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

29
26
Ньюкасл
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Брайтон
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

35
40

Голы по времени матча

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
3
10%
7
20%
31-45
6
19%
8
23%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
6
19%
6
17%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Забито

30
31
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
5
17%
6
19%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
10
33%
2
6%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
6
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
3
16%
6
29%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Забито

61
66
29 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 21
9 Не забивали 5
9
15%
10
15%
1-15
7
11%
9
14%
16-30
13
21%
9
14%
31-45
9
15%
12
18%
46-60
11
18%
11
17%
61-75
12
20%
15
23%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
18%
9
20%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
5
15%
6
13%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
8
24%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Брайтон

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
1:4
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
5
12
2.5
6
11
3
14
3.5
4
13
2
15
4.5
2
15
1
16
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
11
6
5
13
2.5
5
12
4
14
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
29
5
17
18
1.5
18
16
10
25
2.5
11
23
7
28
3.5
5
29
3
32
4.5
2
32
1
34
5.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 36 19 12 5 65 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 1:2 Заявка 35 17 7 11 67 - 47 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 18 11 5 2 34 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 1:2 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 2:1 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 1:2 Заявка 18 8 4 6 34 - 28 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    После навеса с угла поля от Эступиньяна по воротам пробил головой Ван Хеке на ближней штанге, но точности ему явно не хватило.
  • 87'
    Мягко забросил в штрафную соперника Митома на ход Эступиньяну, но выстрел последнего смог накрыть Триппьер.
  • 86'
    По флангу отдавал Андерсон на ход Исаку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Замена
    85'
    Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Дениза Ундава шанс проявить себя получил Кэмерон Попион.
  • 84'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Уилсон и сбросил на Гимараэса, но тому пробить не позволил Макаллистер.
  • 83'
    Устроили потасовку на фланге Альмирон и Энсисо. Судье пришлось вмешаться и разнять футболистов. 
  • Желтая карточка
    82'
    В центре поля откровенно грубо прыгнул Ван Хеке в ноги сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя. 
  • 81'
    Убежал в атаку по флангу Исак и отдавал поперек на Гимараэса, но тот с ходу в касание пробил выше перекладины.
  • 80'
    На фланге Альмирона уложил на газон в силовой борьбе Митома. Штрафной удар в пользу "Ньюкасла" назначил судья.
  • 79'
    Проникающий пас исполнял Андерсон в штрафную на ход Уилсону, но тому не удалось добраться до мяча.
  • 78'
    В центре поля получил по ногам Гимараэс в борьбе против Макаллистера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 76'
    Долго катают мяч на чужой половине поля "чайки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 75'
    Очередная остановка в нашей игре. Присел Жоэлинтон на газон, держась за лодыжку, похоже, продолжить он игру не сможет.
  • 74'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Митома и сбросил головой поперек, но первым сферу здесь смог подхватить Ботман и вынес его подальше.
  • 73'
    Диагональ исполнял Макаллистер на левый фланг, куда забегал Митома, но догнать мяч в пределах поля он не смог.
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    • 72'
      Получил повреждение в столкновении с соперником Кайседо, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 71'
      Вырезал Макаллистер в штрафную соперника на Энсисо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Замена
      70'
      Очередная замена в составе "Брайтона" произошла. Вместо Паскаля Гросса шанс проявить себя получил Оделуга Оффиа.
    • 69'
      Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Жоэлинтона, но не удалось ему оторваться от защитника.
    • 68'
      Отобрал мяч в центре поля Андерсон и тут же забросил на ход Уилсону, но тот потерял сферу в борьбе против Ван Хеке.
    • 67'
      Снова пробивал по воротам Исак с линии чужой штрафной, но спокойно на этот раз кулаками Стил отбил мяч подальше.
    • Опасный момент
      66'
      Пробивал с лету из пределов штрафной Исак в касание после прострела от Альмирона, но в падении смог отбить сферу в сторону Стил.
    • 65'
      Со штрафного навесил Триппьер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Данк вынес головой мяч на фланг.
    • Желтая карточка
      64'
      Теперь уже в силовой борьбе против Уилсона заехал по ногам сопернику в центре поля Макаллистер. Очередная желтая карточка.
    • 63'
      Теперь уже по голове локтем получил Жоэлинтон в борьбе с соперником. Без помощи медиков не обойтись. 
    • Замена
      62'
      Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Уиллока игру продолжать будет Эллиот Андерсон.
    • 61'
      Пауза в матче. Упал на ровном месте на газон Уиллок, держась за ногу, и попросил помощи медицинского штаба.
    • 60'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Ундав и отдал поперек на Фергюсона, но мяч перехватил в подкате Шёр.
    • 59'
      Мягко забросил в штрафную соперника Альмирон на ход Уилсону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • Желтая карточка
      58'
      В центре поля руками уложил на газон соперника в силовой борьбе Гросс, за что увидел перед собой желтую карточку.
    • Замена
      57'
      Сразу три замены в составе гостей произошло. Вместо Гилмора, Уэлбека и Буананотто на поле вышли Фергюсон, Энсисо и Макаллистер.
    • 56'
      С правого фланга низом Триппьер вырезал на Уилсона, но тому пробить в борьбе с Данком не удалось.
    • 55'
      С фланга прорвался в штрафную Исак и сбросил на ход Уиллоку, но на выходе Стил оказался первым на мяче.
    • 54'
      Дальним забросом Гросс икал на чужой половине поля Ундава, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 53'
      Ворвался теперь уже Альмирон  в штрафную соперника после заброса от Уиллока и пробил по воротам, но Стил отбил ногой в сторону.
    • Описание гола
      51'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Дениз Ундав! Убежал на ворота соперника Ундав после заброса от Гилмора, выскочил один на один с голкипером и без труда переиграть Поупа, отправив мяч в дальний нижний угол ворот.
    • Опасный момент
      50'
      С левого фланга ворвался в штрафную Исак и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Альмирон, но каким-то чудом Стил в падении спас свою команду.
    • 49'
      Подвал с фланга в штрафную соперника Альмирон, но здесь выиграл верх Данк и головой вынес сферу подальше.
    • 48'
      С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Эступиньян, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 47'
      Альмирон пасом нашел на линии штрафной Исака, который пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Преимущество на стороне "Ньюкасла"!
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Дэн Бёрн! Со штрафного навесил Триппьер точно на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Бёрн и пробил головой. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.
    • Желтая карточка
      45'
      В борьбе перед выполнением штрафного Шёр отмахнулся от Гилмора, за что увидел перед собой желтую карточку.
    • Желтая карточка
      45'
      На фланге Ундав в грубом подкате уложил на газон Уиллока. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 45'
      Вырезал в штрафную соперника Ундав на ход Митомы, но в последний момент мяч в подкате смог перехватить Ботман.
    • 45'
      Перехватил мяч на фланге Альмирон и тут же забросил в штрафную на Уиллока, но на выходе первым сферу подхватил Стил.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья добавил к времени первого тайма две минуты.
    • Офсайд
      44'
      Отобрал мяч на фланге Гилмор и отдал вперед на Буанонотте, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 43'
      Убежал в атаку по флангу Уиллок и отдал поперек на Жоэлинтона, но тому пробить в борьбе с Гроссом не удалось.
    • 42'
      Красивым пасом пяткой Уэлбек искал в штрафной соперника Митому, но Ботман мяч в подкате перехватил.
    • 41'
      Обрезался на своей половине поля Данк, подарив мяч Жоэлинтону, но подстраховал своего партнера Стил и перехватил сферу.
    • 40'
      На фланге Кайседо руками уложил на газон Уилсона в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут "сороки".
    • 39'
      Сместился с фланга к линии чужой штрафной Митома и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.
    • 38'
      Наступил на ногу Ундаву в центре поля Шёр. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 37'
      Еще один угловой исполнил Триппьер на дальнюю штангу, где пробил головой Шёр, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 36'
      После навеса с угла поля принял мяч на грудь в чужой штрафной Бёрн и пробил в падении с разворота, но сфера прошла рядом со штангой.
    • 35'
      Дальний заброс исполнял Уиллок в штрафную на Жоэлинтона, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
    • 34'
      Оказался с мячом в штрафной соперника Шёр и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Уилсон.
    • 33'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Уилсон и головой сбросил на Исака, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.
    • Желтая карточка
      32'
      На чужой половине поля Гимараэс грубо наступил на ногу сопернику, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 31'
      Ворвался в штрафную соперника Альмирон и оставил мяч на Уилсона, который упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал. 
    • 30'
      Диагональ исполнял Гилмор на левый фланг, куда забегал Эступиньян, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 29'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Уиллок на ход Уилсону, но тому добраться до мяча не позволил Данк.
    • 28'
      Мог убегать в атаку по флангу Бёрн после заброса от Уилсона, но нарушил он правила в силовой борьбе против Кайседо.
    • 27'
      Со штрафного навесил Гросс на дальнюю штангу, но грамотно на выходе сыграл Поуп и забрал мяч в свои руки.
    • 26'
      Получил по ногам в центре поля Буонанотте в подкате от Уиллока. Штрафной удар исполнять будут "чайки".
    • 25'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Жоэлинтон и вырезал поперек на Исака, но этот вас перехватил Ван Хеке. 
    • Угловой
      24'
      Уилсон отличным пасом нашел в штрафной соперника Жоэлинтона, который пробил с разворота, но в подкате Данк перевел на угловой.
    • Гол в свои ворота
      23'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дениз Ундав! Смогли все же открыть счет в матче "сороки". С углового последовала подача от Триппьера на ближнюю штангу, где в попытке вынести мяч Удав срезал его точно в дальнюю девятку.
    • 22'
      Грамотно подставился в центре поля Уэлбек и вынудил соперника нарушить правила, заработав для своей команды важный штрафной удар.
    • 21'
      С угла поля навесил Триппьер в центр штрафной, где пробил Ботман головой, но точности ему явно не хватило.
    • Угловой
      20'
      Ворвался в штрафную соперника Уиллок, обыграл красиво Данка, но вовремя вернулся в оборону Эступиньян и вынес сферу на угловой.
    • 19'
      На фланге получил по ногам Жоэлинтон в борьбе против Кайседо.  Штрафной удар исполнял будут хозяева.
    • 18'
      Митома с фланга покатил в центр под удар Ундаву, который с ходу стрельнул под перекладину, но справился голкипер.
    • 17'
      Стил едва ли не обрезался в своей штрафной под прессингом от Альмирона, но все же смог уйти от соперника финтом.
    • 16'
      Отдавал пас Бёрн по флангу на ход Исаку, но того опередил Кайседо и в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.
    • 15'
      Сместился на скорости в штрафную соперника с правого фланга Альмирон и пробил по воротам, но мяч прошел выше перекладины. 
    • 14'
      Диагональ исполнял Шёр на правый фланг, куда забегал Альмирон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      Убежал по флангу Кайседо и забросил вперед на Уэлбека, но того опередил на выходе Поуп и вынес сферу в аут.
    • 12'
      Ушел от соперника на фланге Альмирон и от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где пробил Уилсон, но не попал в створ ворот.
    • 11'
      Со штрафного пробивал на силу Шёр в дальний верхний угол, но грамотную позицию занял Стил и поймал мяч руками.
    • 10'
      Ворвался в штрафную соперника Исак после паса от Бёрна и пробил с острого угла, но мяч отбил ногой Стил в сторону.
    • 9'
      С угла поля навесил Триппьер в центр штрафной, но здесь Уилсон нарушил правила в борьбе против Стила.
    • Угловой
      8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника и тут же пробил в касание Альмирон, но мяч от спины защитника полетела на угловой.
    • 7'
      Пробивал по воротам Исак метров с двадцати после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуну.
    • Офсайд
      6'
      Забросил по флангу Жоэлинтон на ход Бёрну, который подключился к атаке, но арбитр зафиксировал положение "вне игры".
    • 5'
      В центре поля получил по ногам Гимараэс в борьбе против Гросса. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
    • 4'
      Отдавал проникающий пас Гросс в штрафную на ход Уэлбеку, но тому пробить в борьбу с двумя защитниками не удалось.
    • 3'
      Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Ундав и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Брайтона"!