Тур: 25. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Зрители: 52122 Главный судья: Джонс Роберт
0'
1:0
22' Гол в свои воротаУндав Дениз
30' Желтая карточкаГимараэс Бруно
45' Желтая карточкаУндав Дениз
45' Желтая карточкаШёр Фабиан
2:0
45' ГолБёрн Дэн
2:1
51' ГолУндав Дениз
57' Желтая карточкаГросс Паскаль
64' Желтая карточкаМакаллистер Алексис
81' Желтая карточкаВан Хеке Ян-Поль
Ход матча
22'
1:0
30'
45'
45'
45'
2:0
51'
2:1
57'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
146 Количество передач 211
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.64 ТБ(2,5) гола
-
-
-
22.00 Точный счет – 3:2
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
23
Стил
Джейсон
27
Гилмор
Билли
21
Ундав
Дениз
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ньюкасл
Брайтон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.44
Среднее время на гол
135
202
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.83
Среднее время на гол
81
108
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
0.93
0.6
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
96
150
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|17 (3)
|0.47
|Альмирон Мигель
|11
|0.31
|Исак Александр
|10 (2)
|0.28
|Жоэлинтон
|6
|0.17
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.11
|Уиллок Джо
|3
|0.08
|Гимараэс Бруно
|3
|0.08
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.29
|Гросс Паскаль
|8
|0.23
|Митома Каору
|7
|0.2
|Троссар Леандро
|7
|0.2
|Марч Соломон
|6
|0.17
|Уэлбек Данни
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|4
|0.11
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Энсисо Хулио
|3
|0.09
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|12
|0
|Шёр Фабиан
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
6
14
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Брайтон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
29
26
Ньюкасл
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Брайтон
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
35
40
Голы по времени матча
Забито
31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
3
10%
7
20%
31-45
6
19%
8
23%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
6
19%
6
17%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
2
14%
4
17%
76-90
Забито
30
31
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
5
17%
6
19%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
10
33%
2
6%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
6
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
19
21
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
3
16%
6
29%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Забито
61
66
29 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 21
9 Не забивали 5
9
15%
10
15%
1-15
7
11%
9
14%
16-30
13
21%
9
14%
31-45
9
15%
12
18%
46-60
11
18%
11
17%
61-75
12
20%
15
23%
76-90
Пропущено
33
45
14 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
18%
9
20%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
5
15%
6
13%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
8
24%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2
Результаты матчей
Ньюкасл
Брайтон
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
1:4
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
89
710
512
611
314
413
215
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
161
99
116
513
512
414
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
295
1718
1816
1025
1123
728
529
332
232
134
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|2:1 Заявка
|36
|19
|12
|5
|65 - 32
|69
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|1:2 Заявка
|35
|17
|7
|11
|67 - 47
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|2:1 Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 14
|38
|6.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|1:2 Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|2:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|1:2 Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 28
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10