В центре поля откровенно грубо прыгнул Ван Хеке в ноги сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

Устроили потасовку на фланге Альмирон и Энсисо. Судье пришлось вмешаться и разнять футболистов.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Уилсон и сбросил на Гимараэса, но тому пробить не позволил Макаллистер.

Очередная замена в нашем поединке произошла. Вместо Дениза Ундава шанс проявить себя получил Кэмерон Попион.

По флангу отдавал Андерсон на ход Исаку, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Мягко забросил в штрафную соперника Митома на ход Эступиньяну, но выстрел последнего смог накрыть Триппьер.

После навеса с угла поля от Эступиньяна по воротам пробил головой Ван Хеке на ближней штанге, но точности ему явно не хватило.

Диагональ исполнял Макаллистер на левый фланг, куда забегал Митома, но догнать мяч в пределах поля он не смог.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Митома и сбросил головой поперек, но первым сферу здесь смог подхватить Ботман и вынес его подальше.

Очередная остановка в нашей игре. Присел Жоэлинтон на газон, держась за лодыжку, похоже, продолжить он игру не сможет.

Долго катают мяч на чужой половине поля "чайки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

В центре поля получил по ногам Гимараэс в борьбе против Макаллистера. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Проникающий пас исполнял Андерсон в штрафную на ход Уилсону, но тому не удалось добраться до мяча.

На фланге Альмирона уложил на газон в силовой борьбе Митома. Штрафной удар в пользу "Ньюкасла" назначил судья.

Убежал в атаку по флангу Исак и отдавал поперек на Гимараэса, но тот с ходу в касание пробил выше перекладины.

Теперь уже по голове локтем получил Жоэлинтон в борьбе с соперником. Без помощи медиков не обойтись.

Теперь уже в силовой борьбе против Уилсона заехал по ногам сопернику в центре поля Макаллистер. Очередная желтая карточка.

Со штрафного навесил Триппьер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Данк вынес головой мяч на фланг.

Пробивал с лету из пределов штрафной Исак в касание после прострела от Альмирона, но в падении смог отбить сферу в сторону Стил.

Снова пробивал по воротам Исак с линии чужой штрафной, но спокойно на этот раз кулаками Стил отбил мяч подальше.

Отобрал мяч в центре поля Андерсон и тут же забросил на ход Уилсону, но тот потерял сферу в борьбе против Ван Хеке.

Мог убегать на ворота соперника Уилсон после заброса от Жоэлинтона, но не удалось ему оторваться от защитника.

Очередная замена в составе "Брайтона" произошла. Вместо Паскаля Гросса шанс проявить себя получил Оделуга Оффиа.

Вырезал Макаллистер в штрафную соперника на Энсисо, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Получил повреждение в столкновении с соперником Кайседо, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

Альмирон пасом нашел на линии штрафной Исака, который пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Эступиньян, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

Подвал с фланга в штрафную соперника Альмирон, но здесь выиграл верх Данк и головой вынес сферу подальше.

С левого фланга ворвался в штрафную Исак и навесил на дальнюю штангу, где пробил с лету Альмирон, но каким-то чудом Стил в падении спас свою команду.

Г-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Дениз Ундав! Убежал на ворота соперника Ундав после заброса от Гилмора, выскочил один на один с голкипером и без труда переиграть Поупа, отправив мяч в дальний нижний угол ворот.

Ворвался теперь уже Альмирон в штрафную соперника после заброса от Уиллока и пробил по воротам, но Стил отбил ногой в сторону.

Дальним забросом Гросс икал на чужой половине поля Ундава, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

С фланга прорвался в штрафную Исак и сбросил на ход Уиллоку, но на выходе Стил оказался первым на мяче.

С правого фланга низом Триппьер вырезал на Уилсона, но тому пробить в борьбе с Данком не удалось.

Сразу три замены в составе гостей произошло. Вместо Гилмора, Уэлбека и Буананотто на поле вышли Фергюсон, Энсисо и Макаллистер.

В центре поля руками уложил на газон соперника в силовой борьбе Гросс, за что увидел перед собой желтую карточку.

Мягко забросил в штрафную соперника Альмирон на ход Уилсону, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Прорвался к штрафной соперника по центру Ундав и отдал поперек на Фергюсона, но мяч перехватил в подкате Шёр.

Пауза в матче. Упал на ровном месте на газон Уиллок, держась за ногу, и попросил помощи медицинского штаба.

Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Уиллока игру продолжать будет Эллиот Андерсон.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Преимущество на стороне "Ньюкасла"!

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Дэн Бёрн! Со штрафного навесил Триппьер точно на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Бёрн и пробил головой. Мяч полетел точно в дальний нижний угол, без шансов для вратаря.

45' В борьбе перед выполнением штрафного Шёр отмахнулся от Гилмора, за что увидел перед собой желтую карточку.

45' На фланге Ундав в грубом подкате уложил на газон Уиллока. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

45' Вырезал в штрафную соперника Ундав на ход Митомы, но в последний момент мяч в подкате смог перехватить Ботман.

45' Перехватил мяч на фланге Альмирон и тут же забросил в штрафную на Уиллока, но на выходе первым сферу подхватил Стил.

45' Судья добавил к времени первого тайма две минуты.

44' Отобрал мяч на фланге Гилмор и отдал вперед на Буанонотте, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

43' Убежал в атаку по флангу Уиллок и отдал поперек на Жоэлинтона, но тому пробить в борьбе с Гроссом не удалось.

42' Красивым пасом пяткой Уэлбек искал в штрафной соперника Митому, но Ботман мяч в подкате перехватил.

41' Обрезался на своей половине поля Данк, подарив мяч Жоэлинтону, но подстраховал своего партнера Стил и перехватил сферу.

40' На фланге Кайседо руками уложил на газон Уилсона в силовой борьбе. Опасный стандарт исполнять будут "сороки".

39' Сместился с фланга к линии чужой штрафной Митома и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.

38' Наступил на ногу Ундаву в центре поля Шёр. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

37' Еще один угловой исполнил Триппьер на дальнюю штангу, где пробил головой Шёр, но мяч оказался в руках голкипера.

36' После навеса с угла поля принял мяч на грудь в чужой штрафной Бёрн и пробил в падении с разворота, но сфера прошла рядом со штангой.

35' Дальний заброс исполнял Уиллок в штрафную на Жоэлинтона, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

34' Оказался с мячом в штрафной соперника Шёр и прострелил на дальнюю штангу, но здесь не успел подставить ногу Уилсон.

33' Зацепился за мяч на чужой половине поля Уилсон и головой сбросил на Исака, но мяч еще в полете вышел за пределы поля.

32' На чужой половине поля Гимараэс грубо наступил на ногу сопернику, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

31' Ворвался в штрафную соперника Альмирон и оставил мяч на Уилсона, который упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

30' Диагональ исполнял Гилмор на левый фланг, куда забегал Эступиньян, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

29' Проникающий пас в штрафную исполнял Уиллок на ход Уилсону, но тому добраться до мяча не позволил Данк.

28' Мог убегать в атаку по флангу Бёрн после заброса от Уилсона, но нарушил он правила в силовой борьбе против Кайседо.

27' Со штрафного навесил Гросс на дальнюю штангу, но грамотно на выходе сыграл Поуп и забрал мяч в свои руки.

26' Получил по ногам в центре поля Буонанотте в подкате от Уиллока. Штрафной удар исполнять будут "чайки".

25' Прорывался по центру к штрафной соперника Жоэлинтон и вырезал поперек на Исака, но этот вас перехватил Ван Хеке.

24' Уилсон отличным пасом нашел в штрафной соперника Жоэлинтона, который пробил с разворота, но в подкате Данк перевел на угловой.

23' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Дениз Ундав! Смогли все же открыть счет в матче "сороки". С углового последовала подача от Триппьера на ближнюю штангу, где в попытке вынести мяч Удав срезал его точно в дальнюю девятку.

22' Грамотно подставился в центре поля Уэлбек и вынудил соперника нарушить правила, заработав для своей команды важный штрафной удар.

21' С угла поля навесил Триппьер в центр штрафной, где пробил Ботман головой, но точности ему явно не хватило.

20' Ворвался в штрафную соперника Уиллок, обыграл красиво Данка, но вовремя вернулся в оборону Эступиньян и вынес сферу на угловой.

19' На фланге получил по ногам Жоэлинтон в борьбе против Кайседо. Штрафной удар исполнял будут хозяева.

18' Митома с фланга покатил в центр под удар Ундаву, который с ходу стрельнул под перекладину, но справился голкипер.

17' Стил едва ли не обрезался в своей штрафной под прессингом от Альмирона, но все же смог уйти от соперника финтом.

16' Отдавал пас Бёрн по флангу на ход Исаку, но того опередил Кайседо и в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.

15' Сместился на скорости в штрафную соперника с правого фланга Альмирон и пробил по воротам, но мяч прошел выше перекладины.

14' Диагональ исполнял Шёр на правый фланг, куда забегал Альмирон, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

13' Убежал по флангу Кайседо и забросил вперед на Уэлбека, но того опередил на выходе Поуп и вынес сферу в аут.

12' Ушел от соперника на фланге Альмирон и от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где пробил Уилсон, но не попал в створ ворот.

11' Со штрафного пробивал на силу Шёр в дальний верхний угол, но грамотную позицию занял Стил и поймал мяч руками.

10' Ворвался в штрафную соперника Исак после паса от Бёрна и пробил с острого угла, но мяч отбил ногой Стил в сторону.

9' С угла поля навесил Триппьер в центр штрафной, но здесь Уилсон нарушил правила в борьбе против Стила.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника и тут же пробил в касание Альмирон, но мяч от спины защитника полетела на угловой.

7' Пробивал по воротам Исак метров с двадцати после сольного прохода, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуну.

6' Забросил по флангу Жоэлинтон на ход Бёрну, который подключился к атаке, но арбитр зафиксировал положение "вне игры".

5' В центре поля получил по ногам Гимараэс в борьбе против Гросса. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

4' Отдавал проникающий пас Гросс в штрафную на ход Уэлбеку, но тому пробить в борьбу с двумя защитниками не удалось.

3' Сместился на скорости с фланга к линии штрафной Ундав и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.