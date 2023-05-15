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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
 
Позже
Брайтон

История личных встреч

Ньюкасл
Брайтон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.44

Среднее время на гол

135
202

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.83

Среднее время на гол

81
108

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

0.93
0.6

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

96
150

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 17 (3) 0.49
Альмирон Мигель 11 0.31
Исак Александр 10 (2) 0.29
Жоэлинтон 6 0.17
Мёрфи Джейкоб 4 0.11
Уиллок Джо 3 0.09
Гимараэс Бруно 3 0.09
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.29
Гросс Паскаль 8 0.24
Митома Каору 7 0.21
Троссар Леандро 7 0.21
Марч Соломон 6 0.18
Уэлбек Данни 6 0.18
Фергюсон Эван 4 0.12
Энсисо Хулио 3 0.09
Ундав Дениз 3 0.09
Лаллана Адам 2 0.06
Эступиньян Первис 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 6 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Гимараэс Бруно 5 0
Поуп Ник 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 4 0
Данк Льюис 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Брайтон
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

6
14
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Брайтон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

29
26
Ньюкасл
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
46% (16)
23% (8)
Брайтон
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

35
40

Голы по времени матча

Забито

31
35
13 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
5
14%
16-30
3
10%
7
20%
31-45
6
19%
8
23%
46-60
6
19%
5
14%
61-75
6
19%
6
17%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
3
21%
7
29%
29%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Забито

30
31
16 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 9
23 Не забивали 21
5
17%
6
19%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
10
33%
2
6%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
6
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
3
16%
6
29%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Забито

61
66
29 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 38
17 Забивали первыми 21
9 Не забивали 5
9
15%
10
15%
1-15
7
11%
9
14%
16-30
13
21%
9
14%
31-45
9
15%
12
18%
46-60
11
18%
11
17%
61-75
12
20%
15
23%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
18%
9
20%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
5
15%
6
13%
46-60
6
18%
8
18%
61-75
8
24%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0
Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Брайтон

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
1:4
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
8 раз 23%
2
7 раз 20%
4
4 раза 11%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
6 раз 18%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
7
10
5
12
2.5
6
11
3
14
3.5
4
13
2
15
4.5
2
15
1
16
5.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
1
9
9
1.5
11
6
5
13
2.5
5
12
4
14
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
29
5
17
18
1.5
18
16
10
25
2.5
11
23
7
28
3.5
5
29
3
32
4.5
2
32
1
34
5.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 34 17 7 10 66 - 45 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 17 8 4 5 33 - 26 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 61
    Ньюкасл 88.5% (54)
    X 8.2% (5)
    Брайтон 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Брайтон
    3.40
    4.00
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Брайтон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл - Брайтон

    Исход игры
    Ньюкасл
    88.5% (54)
    Ничья
    8.2% (5)
    Брайтон
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (32)
    Меньше
    45.76% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (34)
    Нет
    42.37% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    39.3% (24)
    1:0 Ньюкасл
    21.3% (13)
    2:0 Ньюкасл
    16.4% (10)
    3:1 Ньюкасл
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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