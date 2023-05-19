Тур: 33. Стадион: Заглебье Любин. Зрители: 5822 Главный судья: Pawel Malec
2:0
Конец матча
0'
1:0
33' ГолГаприндашвили Торнике
2:0
45' ГолКурминовски Давид
50' Желтая карточкаЦепеля Бартломей
89' Желтая карточкаКрук Камиль
90'+5
Ход матча
33'
45'
50'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.96 Победа «Заглембе»
-
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Заглембе Любин
Сталь Мелец
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
64
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|7 (1)
|0.21
|Lukasz Lakomy
|4
|0.12
|Курминовски Давид
|4
|0.12
|Бохар Дамьян
|3
|0.09
|Долежал Мартин
|2
|0.06
|Живец Саша
|2
|0.06
|Гаприндашвили Торнике
|2
|0.06
|Tomasz Pienko
|2
|0.06
|Rafal Adamski
|2
|0.06
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Копац Бартош
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.27
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.12
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.12
|Саппинен Рауно
|3
|0.09
|Матрас Матеуш
|2
|0.06
|Мак Матеуш
|2
|0.06
|Крук Камиль
|2
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|6
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|5
|0
|Ях Ярослав
|4
|0
|Koki Hinokio
|4
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Лавничак Алекс
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Крук Камиль
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Цепеля Бартломей
|4
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сталь Мелец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
8
Заглембе Любин
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сталь Мелец
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
20
15
Заглембе Любин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сталь Мелец
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
11
9
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
7
37%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
1
5%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
4
16%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
3
15%
5
20%
61-75
8
40%
3
12%
76-90
Забито
20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
30%
4
27%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
24
16
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
25%
3
19%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
2
8%
7
44%
76-90
Забито
33
34
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
6%
5
15%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
11
33%
9
26%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
8
24%
7
21%
61-75
6
18%
4
12%
76-90
Пропущено
44
41
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 24
2
5%
7
17%
1-15
9
20%
2
5%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
8
18%
9
22%
46-60
10
23%
7
17%
61-75
10
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Сталь Мелец
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
0
14 раз 42%
2
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
97
413
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
79
710
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
1914
1122
1221
330
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|3:0
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|32
|16
|9
|7
|52 - 44
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|7.
|32
|12
|8
|12
|43 - 42
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|32
|11
|9
|12
|37 - 34
|42
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|0:3
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|0:3
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|3:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|11.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10