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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 5822 Главный судья: Pawel Malec
Заглембе Любин
2:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
33' Гол
Гаприндашвили Торнике
2:0
45' Гол
Курминовски Давид
50' Желтая карточка
Цепеля Бартломей
89' Желтая карточка
Крук Камиль
90'+5
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
20
Полетанович
Марко
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
9
Гаприндашвили
Торнике
90
Курминовски
Давид
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
7
Доманьски
Мацей
92
Цепеля
Бартломей
Заглембе Любин
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Сталь Мелец

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:0
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
64

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 7 (1) 0.21
Lukasz Lakomy 4 0.12
Курминовски Давид 4 0.12
Бохар Дамьян 3 0.09
Долежал Мартин 2 0.06
Живец Саша 2 0.06
Гаприндашвили Торнике 2 0.06
Tomasz Pienko 2 0.06
Rafal Adamski 2 0.06
Стажиньски Филип 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Копац Бартош 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.27
Доманьски Мацей 4 (1) 0.12
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.12
Саппинен Рауно 3 0.09
Матрас Матеуш 2 0.06
Мак Матеуш 2 0.06
Крук Камиль 2 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 6 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 4 0
Koki Hinokio 4 0
Стажиньски Филип 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Лавничак Алекс 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Ходына Кацпер 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Крук Камиль 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Цепеля Бартломей 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сталь Мелец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
8
Заглембе Любин
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сталь Мелец
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

20
15
Заглембе Любин
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сталь Мелец
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

11
9

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

25
23

Голы по времени матча

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
0
0%
4
21%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
7
37%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
1
5%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
10%
4
16%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
3
15%
5
20%
61-75
8
40%
3
12%
76-90

Забито

20
15
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
6
30%
4
27%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

24
16
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
6
25%
3
19%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
2
8%
7
44%
76-90

Забито

33
34
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
2
6%
5
15%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
11
33%
9
26%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
8
24%
7
21%
61-75
6
18%
4
12%
76-90

Пропущено

44
41
16 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 24
2
5%
7
17%
1-15
9
20%
2
5%
16-30
5
11%
6
15%
31-45
8
18%
9
22%
46-60
10
23%
7
17%
61-75
10
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Сталь Мелец

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
0
14 раз 42%
2
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
7
9
1.5
7
10
3
13
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
19
14
11
22
1.5
12
21
3
30
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Лех
 3:0 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 32 16 9 7 52 - 44 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
7.
Гурник Забже
 32 12 8 12 43 - 42 44
8.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
9.
Краковия
 32 11 9 12 37 - 34 42
10.
Видзев Лодзь
 32 11 8 13 37 - 41 41
11.
Радомьяк Радом
 32 11 8 13 31 - 36 41
12.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 0:3 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
16.
Шлёнск
 32 8 11 13 30 - 43 35
17.
Лехия Гданьск
 32 7 6 19 27 - 53 27
18.
Медзь
 32 4 10 18 31 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 0:3 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 3:0 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
11.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
12.
Шлёнск
 16 5 6 5 19 - 21 21
13.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
14.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
15.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
16.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
17.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 0:3 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 16 1 4 11 15 - 28 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • 74'
    Piotr Wlazlo уходит с поля. Жира Павел выходит вместо него
  • 64'
    Стажиньски Филип уходит с поля. Tomasz Pienko выходит вместо него
  • 59'
    Мак Матеуш уходит с поля. Koki Hinokio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    50'
    Bartlomiej Ciepiela получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Lukasz Lakomy сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Курминовски Давид бьет в цель!
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