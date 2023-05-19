Тур: 33. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Ласык Петр
0:3
Второй тайм: 78'
0'
2' Желтая карточкаМуравски Радослав
0:1
33' ГолВельде Кристоффер
0:2
53' ГолМархвиньски Филип
0:3
56' ГолВельде Кристоффер
Ход матча
33'
53'
56'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Hubert Szulc
-
87 Rafal Mamla
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Корона Кельце
Лех
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
26 матчей
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
2 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.47
Среднее время на гол
99
192
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.53
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|11 (4)
|0.33
|Шикавка Евгений
|6
|0.18
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.12
|Dawid Blanik
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Петров Кирилл
|2
|0.06
|Малярчик Петр
|2
|0.06
|Костож Кацпер
|2
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Годиньо Маркус
|1
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.33
|Скораш Михал
|9
|0.27
|Вельде Кристоффер
|8 (1)
|0.24
|Мархвиньски Филип
|5
|0.15
|Соуза Афонсу
|4
|0.12
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Собех Артур
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|7
|0
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Шпаковски Марчин
|6
|0
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Такач Далибор
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Муравски Радослав
|5
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Собех Артур
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Лех
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
6
10
Корона Кельце
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Лех
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
7
20
Корона Кельце
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Лех
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
56% (18)
9% (3)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
13
30
Голы по времени матча
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
5%
1
4%
1-15
5
26%
3
13%
16-30
5
26%
4
17%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
1
5%
6
26%
61-75
5
26%
5
22%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
19%
4
29%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
6
38%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
9
50%
6
26%
76-90
Пропущено
28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
7
25%
4
27%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
7
25%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90
Забито
37
46
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
3
8%
3
7%
1-15
7
19%
8
17%
16-30
7
19%
9
20%
31-45
4
11%
5
11%
46-60
2
5%
10
22%
61-75
14
38%
11
24%
76-90
Пропущено
44
29
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 18
3
7%
5
17%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
13
30%
30%
6
21%
31-45
8
18%
5
17%
46-60
9
20%
4
14%
61-75
6
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2
Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1
Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Лех
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 53%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
511
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
412
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
266
923
1418
131
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|32
|18
|9
|5
|54 - 35
|63
|3.
|3:0
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|32
|16
|9
|7
|52 - 44
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|7.
|32
|12
|8
|12
|43 - 42
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|32
|11
|9
|12
|37 - 34
|42
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|32
|9
|13
|10
|47 - 46
|40
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|0:3
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|32
|8
|11
|13
|30 - 43
|35
|17.
|32
|7
|6
|19
|27 - 53
|27
|18.
|32
|4
|10
|18
|31 - 51
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|0:3
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|3:0
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|10.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|11.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 21
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|14.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|15.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|0:3
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|16
|1
|4
|11
|15 - 28
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10