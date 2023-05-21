Тур: 33. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Якубик Кржыштоф
0'
7' Желтая карточкаНауэль Матиас
18' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
27' Желтая карточкаДрыгас Камил
32' Желтая карточкаШварц Петр
Ход матча
27'
32'
17
Шварц
Петр
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Шлёнск
Медзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|8 (1)
|0.24
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.18
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.09
|Шварц Петр
|2
|0.06
|Ястржембски Деннис
|2
|0.06
|Бейгер Лукаш
|2
|0.06
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Науэль Матиас
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.21
|Чука Виктор
|6
|0.18
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.15
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Обиета Колдо
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|11
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Замора Джон
|6
|0
|Гарсия Виктор III
|4
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Науэль Матиас
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Гретарссон Даниэль
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Жуховски Михал
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|9
|1
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Каролина Юрих
|5
|0
|Обиета Колдо
|5
|0
|Кобачки Олаф
|5
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Медзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
13
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Медзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
8
13
Шлёнск
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Медзь
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
24
11
Волевые поражения
14
26
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
5
31%
31-45
5
28%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
6
27%
3
11%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
1
5%
4
15%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
3
14%
6
22%
61-75
7
32%
8
30%
30%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
23%
4
19%
76-90
Забито
29
34
12 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
3
10%
4
12%
1-15
4
14%
7
21%
16-30
5
17%
9
26%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
5
17%
4
12%
76-90
Пропущено
44
48
21 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 28
9
20%
5
10%
1-15
6
14%
8
17%
16-30
6
14%
8
17%
31-45
5
11%
6
13%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
12
27%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0
Результаты матчей
Шлёнск
Медзь
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
610
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
214
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2111
824
923
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|33
|18
|9
|6
|54 - 36
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|9.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|10.
|32
|11
|8
|13
|37 - 41
|41
|11.
|32
|11
|8
|13
|31 - 36
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|16.
|0:0
|33
|8
|12
|13
|30 - 43
|36
|17.
|33
|8
|6
|19
|28 - 53
|30
|18.
|0:0
|33
|4
|11
|18
|31 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|10.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|12.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|14.
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|16.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|17.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|18.
|0:0
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|15 - 16
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|0:0
|17
|1
|5
|11
|15 - 28
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10