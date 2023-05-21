Тур: 33. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Главный судья: Якубик Кржыштоф
0'
7' Желтая карточкаНауэль Матиас
18' Желтая карточкаМиюшкович Неманья
26' Желтая карточкаДрыгас Камил
32' Желтая карточкаШварц Петр
1:0
38' ГолШварц Петр
2:0
40' ГолЗамора Джон
2:1
52' ГолНивулис Анджей
3:1
56' ГолНауэль Матиас
4:1
74' ГолЗамора Джон
84' Желтая карточкаМатушек Шимон
4:2
90' ГолОбиета Колдо
90'+5
Ход матча
26'
32'
38'
1:0
40'
2:0
52'
2:1
56'
3:1
74'
4:1
84'
90'
4:2
17
Шварц
Петр
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
79
Кобачки
Олаф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Шлёнск
Медзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Среднее время на гол
270
270
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|10 (1)
|0.3
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.18
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.09
|Науэль Матиас
|2
|0.06
|Ястржембски Деннис
|2
|0.06
|Бейгер Лукаш
|2
|0.06
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.21
|Чука Виктор
|6
|0.18
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.15
|Обиета Колдо
|3
|0.09
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Нивулис Анджей
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Damian Tront
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|11
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Замора Джон
|6
|0
|Гарсия Виктор III
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Науэль Матиас
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Гретарссон Даниэль
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Жуховски Михал
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|9
|1
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Дрыгас Камил
|6
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Каролина Юрих
|5
|0
|Обиета Колдо
|5
|0
|Кобачки Олаф
|5
|0
|Матушек Шимон
|3
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Медзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
6
15
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Медзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
8
13
Шлёнск
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Медзь
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
26
11
Волевые поражения
14
28
Голы по времени матча
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
5
28%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90
Пропущено
24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
6
25%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
8
33%
8
26%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
23%
4
19%
76-90
Забито
33
36
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
3
9%
4
11%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
9
25%
31-45
8
24%
7
19%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
5
14%
76-90
Пропущено
46
52
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 29
9
20%
5
10%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
13
28%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0
Результаты матчей
Шлёнск
Медзь
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
710
610
314
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
125
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2211
924
1023
330
132
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|33
|18
|9
|6
|54 - 36
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|2:1
|33
|12
|8
|13
|33 - 37
|44
|9.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|10.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|11.
|1:2
|33
|11
|8
|14
|38 - 43
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|33
|9
|11
|13
|34 - 45
|38
|16.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|17.
|33
|8
|6
|19
|28 - 53
|30
|18.
|33
|4
|10
|19
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|14.
|2:1
|17
|5
|4
|8
|16 - 20
|19
|15.
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|1:2
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|2:1
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|1:2
|17
|6
|5
|6
|16 - 18
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10