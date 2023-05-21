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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Шлёнск
4:2
Конец матча
Медзь
0'
7' Желтая карточка
Науэль Матиас
18' Желтая карточка
Миюшкович Неманья
26' Желтая карточка
Дрыгас Камил
32' Желтая карточка
Шварц Петр
1:0
38' Гол
Шварц Петр
2:0
40' Гол
Замора Джон
2:1
52' Гол
Нивулис Анджей
3:1
56' Гол
Науэль Матиас
4:1
74' Гол
Замора Джон
84' Желтая карточка
Матушек Шимон
4:2
90' Гол
Обиета Колдо
90'+5
1
Шромник
Михал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
6
Гретарссон
Даниэль
23
Гарсия
Виктор
III
15
Науэль
Матиас
28
Жуховски
Михал
17
Шварц
Петр
24
Самец-Талар
Пётр
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
20
Damian
Tront
15
Santiago
Naveda
17
Костка
Михаэль
14
Дрыгас
Камил
19
Велковски
Димитар
79
Кобачки
Олаф
Шлёнск
4-4-2
Медзь
4-2-3-1

История личных встреч

Шлёнск
Медзь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:0
ЭГБ
0:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:5
Р
3:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Среднее время на гол

270
270

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Замора Джон 10 (1) 0.3
Экспозито Эрик 6 (1) 0.18
Шварц Петр 3 0.09
Ольсен Патрик 3 (1) 0.09
Науэль Матиас 2 0.06
Ястржембски Деннис 2 0.06
Бейгер Лукаш 2 0.06
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.21
Чука Виктор 6 0.18
Нарсинг Лусиано 5 0.15
Обиета Колдо 3 0.09
Миюшкович Неманья 2 0.06
Дрыгас Камил 2 0.06
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Нивулис Анджей 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Dawid Drachal 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Damian Tront 0 0
Хулио Карлос 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 11 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 5 1
Замора Джон 6 0
Гарсия Виктор III 4 1
Шварц Петр 5 0
Кончковски Мартин 4 0
Науэль Матиас 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Бейгер Лукаш 2 1
Гретарссон Даниэль 3 0
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Жуховски Михал 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Лыщаш Адриан 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 9 1
Домингес Максим 10 0
Энрикес Анхело 8 1
Гюлен Левент 8 0
Дрыгас Камил 6 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Каролина Юрих 5 0
Обиета Колдо 5 0
Кобачки Олаф 5 0
Матушек Шимон 3 0
Нивулис Анджей 3 0
Велковски Димитар 3 0
Damian Tront 3 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0

Результаты матчей

Шлёнск
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Медзь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

6
15
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Медзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

8
13
Шлёнск
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Медзь
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

26
11

Волевые поражения

14
28

Голы по времени матча

Забито

22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
5
28%
31-45
6
27%
3
17%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
3
17%
76-90

Пропущено

24
31
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
6
25%
3
10%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
3
13%
7
23%
61-75
8
33%
8
26%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Забито

33
36
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
3
9%
4
11%
1-15
4
12%
7
19%
16-30
7
21%
9
25%
31-45
8
24%
7
19%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
5
14%
76-90

Пропущено

46
52
21 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 29
9
20%
5
10%
1-15
6
13%
8
15%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
13
28%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Гурник Забже - Шлёнск 2:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Медзь 3:2 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2
Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0

Результаты матчей

Шлёнск
Медзь

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
1
12 раз 36%
0
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шлёнск
Медзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
6
10
3
14
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
2
14
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
22
11
9
24
1.5
10
23
3
30
2.5
1
32
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 32 22 5 5 60 - 22 71
2.
Легия
 33 18 9 6 54 - 36 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Радомьяк Радом
 2:1 33 12 8 13 33 - 37 44
9.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
10.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
11.
Видзев Лодзь
 1:2 33 11 8 14 38 - 43 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Шлёнск
 33 9 11 13 34 - 45 38
16.
Висла Плоцк
 32 10 7 15 40 - 45 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 28 - 53 30
18.
Медзь
 33 4 10 19 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
10.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
11.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
13.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
14.
Радомьяк Радом
 2:1 17 5 4 8 16 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 1:2 16 5 3 8 22 - 25 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Радомьяк Радом
 2:1 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 1:2 17 6 5 6 16 - 18 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
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