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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вест Хэм
1:1
Второй тайм: 61'
Лидс
0'
0:1
17' Гол
Морено Родриго
1:1
31' Гол
Райс Деклан

Ход матча

17'
0:1
Морено Родриго
(Маккенни Уэстон)
31'
Райс Деклан
(Боуэн Джаррод)
1:1
34'
 
Ньонто Вильфред
Бэмфорд Патрик
46'
Керер Тило
Зума Курт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 286 Количество передач 196
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 119
Вест Хэм 73.9% (88)
X 21.8% (26)
Лидс 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Лидс
3.50
3.67
3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
8
Форнальс
Пабло
18
Ингс
Дэнни
22
Роблес
Жоэль
2
Эйлинг
Люк
25
Кристенсен
Расмус
39
Вебер
Максимилиан
21
Стрёйк
Паскаль
28
Маккенни
Уэстон
5
Кох
Робин
4
Форшоу
Адам
19
Морено
Родриго
9
Бэмфорд
Патрик
11
Харрисон
Джек
Вест Хэм
4-2-3-1
Лидс
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 6 (4) 0.16
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.14
Антонио Майкл 5 0.14
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Райс Деклан 4 0.11
Скамакка Джанлука 3 0.08
Соучек Томаш 2 0.05
Форнальс Пабло 2 0.05
Ингс Дэнни 2 0.05
Зума Курт 2 0.05
Агер Наиф 2 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 13 (1) 0.35
Синистерра Луис 5 0.14
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Кристенсен Расмус 3 0.08
Ньонто Вильфред 2 0.05
Эйлинг Люк 2 0.05
Стрёйк Паскаль 2 0.05
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0
Маккенни Уэстон 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Доусон Крэйг 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 6 1
Рока Марк 7 0
Маккенни Уэстон 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Морено Родриго 5 0
Купер Лиам 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Бэмфорд Патрик 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
14
Вест Хэм
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лидс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
20

Волевые поражения

9
20
Вест Хэм
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Лидс
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

15
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

26
23

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

24
20
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
1
4%
5
25%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
6
25%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Пропущено

22
39
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
6
27%
3
8%
1-15
5
23%
7
18%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
3
14%
10
26%
61-75
4
18%
9
23%
76-90

Забито

14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
0
0%
5
20%
76-90

Пропущено

30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
3
9%
1-15
8
27%
3
9%
16-30
3
10%
8
24%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
4
13%
6
18%
76-90

Забито

38
45
22 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
4
11%
7
16%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
10
26%
7
16%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
21%
6
13%
61-75
4
11%
12
27%
76-90

Пропущено

52
72
27 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 45
22 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 31
8
15%
6
8%
1-15
13
25%
10
14%
16-30
6
12%
11
15%
31-45
8
15%
13
18%
46-60
9
17%
17
24%
61-75
8
15%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Лидс

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
26
10
9
27
1.5
14
22
4
32
2.5
4
32
2
34
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 2:0 Заявка 36 18 7 11 69 - 49 61
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
15.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 37 10 8 19 39 - 53 38
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 1:1 Заявка 37 7 11 19 47 - 72 32
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 37 6 6 25 31 - 68 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 2:0 Заявка 18 10 3 5 35 - 19 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 24 26
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 1:1 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 2:0 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 16 - 35 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 1:1 Заявка 19 2 4 13 22 - 39 10
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    "Павлинам" удалось перевести на какое-то время игру на чужую половину поля и заработать там аут на левом фланге.
  • Замена
    62'
    Второй угловой хозяев за короткое время не стал опасным, а "Лидс" произвёл две замены: на поле появились Бренден Ааронсон вместо Адама Форшоу и Крисенсио Самервилл вместо Джека Харрисона.
  • Опасный момент
    61'
    Джаррод Боуэн навесил справа с углового, и Томаш Соучек пробил головой с отскоком от газона, а Жоэль Роблес перевёл мяч на новый корнер.
  • Угловой
    60'
    Атака "Вест Хэма" правым флангом привела к назначению углового в пользу хозяев, так что ждём подачи корнера.
  • 59'
    Вновь с левого полуфланга пробивали по воротам "Лидса", делал это Джаррод Боуэн, но начеку был Жоэль Роблес.
  • 58'
    Левым флангом пытался обострять "Вест Хэм", и после поперечной передачи игрок нанёс удар с разворота - попал в соперника.
  • 57'
    Джек Харрисон с правой боковой линии штрафной выполнил навес к дальней штанге, где неточно пробил головой Уэсто Маккенни.
  • Фол, нарушение
    56'
    Адам Форшоу сфолил на своей половине поля против Палмиери Эмерсона, а штрафной не поспособствовал тому, чтобы "Вест Хэм" создал опасный момент. 
  • 55'
    Игра проходит в среднем темпе, нет обмена быстрыми острыми атаками и всего такого подобного.
  • 54'
    Впереди на правом фланге заработали аут хозяева, потом его вбросили, естественно, и перевели по цепочке мяч на противоположный край.
  • 53'
    "Вест Хэм" больше владеет мячом и позиционно атакует, но успехов пока не снискали "молотобойцы" во втором тайме.
  • Офсайд
    52'
    Родриго Морено по правому полуфлангу выскочил один на один с Лукашем Фабьянски и пробил прямо во вратаря хозяев, но всё равно находился игрок "Лидса" в офсайде.
  • Опасный момент
    51'
    Уже после стандарта Лукас Пакета наносил дальний удар по воротам "павлинов", мяч полетел в левый угол, и его отразил в сторону Жоэль Роблес.
  • Фол, нарушение
    50'
    Снова примерно в той же зоне заработан штрафной хозяевами, но ближе к коротам гостей. Владимир Цоуфал проходил по правому флангу и был уронен Вильфредом Ньонто.
  • Фол, нарушение
    48'
    Паскаль Стрёйк нарушает правила на левом фланге на своей половине поля, а это значит, что "Вест Хэм" исполнит оттуда штрафной удар.
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    • Замена
      47'
      Тило Керер в перерыве появился на замену в составе лондонского "Вест Хэма" вместо Курта Зума.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв при ничейном счёте 1:1.
    • Опасный момент
      45'
      Лукас Пакета с лёта поймал мяч на ногу и с линии штрафной площади направил футбольный снаряд выше и правее створа.
    • Опасный момент
      45'
      Отобрали себе мяч футболисты "Вест Хэма" и провели перспективную атаку, только вот Джек Харрисон с полукруга штрафной нанёс удар низом несколько правее створа.
    • Угловой
      45'
      С левого фланга выполнили подачу углового визитёры, и Адам Форшоу нанёс вторым этажом неопасный удар головой, после которого мяч поймал Лукаш Фабьянски.
    • Дополнительное время
      45'
      +4 минуты.
    • 45'
      Родриго Морено справа навесил в чужую штрафную площадь, а потом была у гостей подача и с левого фланга, не приведшая даже к угловому удару.
    • 44'
      Защитник хозяев рискованно скидывал головой мяч назад вратарю - мог получиться угловой. Но Лукаш Фабьянски поймал мяч, так что всё нормально для "молотобойцев".
    • 43'
      Люк Эйлинг осуществил кросс в чужую штрафную с правого фланга, и примерно на линии вратарской верхом по мячу сыграл Курт Зума.
    • Угловой
      41'
      Не получилось у "молотобойцев" так исполнить свой корнер с левого края, чтобы создать голевую возможность перед воротами гостей сегодняшнего матча.
    • Опасный момент
      40'
      Но вот Люк Эйлинг впереди от лицевой сделал неточную скидку партнёру, и образовалась контратака "Вест Хэма", в завершающей стадии которой Палмиери Эмерсон пробивал с левой боковой линии вратарской, невзирая на подкатившегося Расмуса Кристенсена, и Жоэль Роблес перевёл мяч на угловой. 
    • 39'
      "Лидс" сейчас пытается подобраться к чужой штрафной площади, и есть у "павлинов" подходы к ней, а вот непосредственно со входами в неё пока тугое положение у гостей.
    • 38'
      Хоть "Вест Хэм" и идёт во второй половине таблицы АПЛ, сезон будет для него успешным, если он выиграет Лигу конференций.
    • 37'
      "Лидс", когда вёл в счёте, поднимался в онлайн-таблице на спасительное место, но сейчас вновь опустился в зону вылета.
    • 36'
      Чуть сбавил "Вест Хэм" давление на чужие ворота, когда сравнял счёт, но мы видим, что есть среди козырей лондонцев и контратаки.
    • Опасный момент
      35'
      В контратаку убежали "молотобойцы", и Пабло Форнальс завершал эту акцию, но не смог попасть с шестнадцати метров в ближний угол.
    • Замена
      34'
      Вильфред Ньонто вышел на замену в составе "Лидса" вместо травмированного Патрика Бэмфорда.
    • Травма, повреждение
      33'
      Патрик Бэмфорд держится за бедро, и вообще игра приостановлена, тренеры пользуются этой ситуацией как тайм-аутом.
    • Описание гола
      31'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Деклан Райс!
      А вот уже и не выдерживает "Лидс" давление хозяев поля! Джаррод Боуэн из района правого угла вратарской отправил мяч к противоположному оному, а там Деклан Райс переправил мяч в ворота ногой с рикошетом от газона.
    • 30'
      В обороне почти всё время проводит несколько последних минут "Лидс" и выдерживает давление "Вест Хэма".
    • 29'
      Палмиери Эмерсон с левого фланга доставлял мяч в центр чужой штрафной площади, однако "павлины" благополучно вынесли мяч в аут.
    • Угловой
      28'
      Итак, Джаррод Боуэн подал третий за короткое время угловой с правого края, и возникла серьёзная толкотня во вратарской площади "Лидса", завершившаяся ударом Джаррода Боуэна ногой точно в руки Жоэля Роблеса.
    • Угловой
      27'
      Два подряд корнера исполнил Джаррод Боуэн с правого фланга и теперь готовится выполнить подобное в третий раз, поскольку заблокирован удар Деклана Райса с подступов к штрафной площади.
    • Угловой
      26'
      Угловой заработан "Вест Хэмом" на правом фланге, уже была такая ситуация несколько минут назад, и вот повторение.
    • Травма, повреждение
      25'
      Палмиери Эмерсон получил небольшое повреждение, однако медицинская помощь ему не требуется.
    • 24'
      На дальний удар решился Деклан Райс, но получилось неудачно, мяч полетел сильно выше и правее створа. 
    • 24'
      Жоэль Роблес выскочил за пределы своей штрафной площади, чтобы вынести мяч в аут в левую от себя сторону.
    • Фол, нарушение
      22'
      Патрик Бэмфорд оказывается на газоне и через паузу поднимается. Уронили его на фланге, Курт Зума совершил толчок.
    • 22'
      Примерно с правого угла вратарской Люк Эйлинг отправлял мяч в чужую вратарскую площадь, где его зафиксировал Лукаш Фабьянски.
    • Угловой
      20'
      Первый угловой заработан в матче, это корнер хозяев, Джаррод Боуэн с него навешивал справа, и Жоэль Роблес смахнул мяч на выходе.
    • Судья
      19'
      Сэма Эллардайса показывают на бровке. Он понимает, что его команде будет непросто оборонять добытое преимущество на табло.
    • 18'
      Понятно, что "Вест Хэм" теперь будет искать в своей игре дополнительные резервы, чтобы не допустить домашнего поражения.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Родроиго Морено!
      Уэстон Маккенни метнул аут с левого фланга в чужую штрафную, и Родриго Морено ногой вколотил мяч в сетку.
    • 15'
      "Вест Хэм" владеет мячом примерно в два раза больше своего соперника. Можно сказать, "молотобойцы" действует по домашнему варианту.
    • Фол, нарушение
      14'
      Фиксируется фол со стороны Патрика Бэмфорда, он нарушает правила против Курта Зума.
    • 13'
      "Лидсу" надо выбираться из зоны вылета, поэтому выездная победа требуется сегодня команде Сэма Эллардайса.
    • Опасный момент
      11'
      Пабло Форнальс имел возможность открыть счёт после фланговой передачи Джаррода Боуэна, однако не сумел направить мяч в створ ворот.
    • 10'
      "Вест Хэм" в предыдущем туре проиграл "Брентфорду", однако за тур до этого одержал победу над "Манчестер Юнайтед".
    • 9'
      Лукас Пакета сейчас наносил удар по воротам противника, но была заблокирована эта попытка Робином Кохом.
    • 8'
      Люк Эйлинг с правого фланга делал подачу в штрафную на Джека Харрисона, с чьим ударом справился Лукаш Фабьянски.
    • 6'
      Так вот, "Вест Хэм" пробрался в финал Лиги конференций УЕФА, где поборется за третий по престижности континентальный трофей с итальянской "Фиорентиной".
    • 5'
      Напомним, что свой предыдущий матч "Вест Хэм" проводил поздно вечером в четверг, это была встреча в рамках еврокубков с "АЗ Алкмаар".
    • 4'
      Проводили сейчас атаку футболисты "Лидса", но не смогли поставить неразрешимых задач перед взявшим в итоге контроль над мячом Лукашем Фабьянски.
    • 2'
      "Лидс" давно уже не выигрывал, у него долгая беспобедная серия, а в предыдущем туре он сыграл вничью с "Ньюкаслом" 2:2.
    • 2'
      "Вест Хэм" играет в бордово-голубой форме, а у "Лидса" сегодня белая расцветка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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