Тур: 37. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Питер Банкс
Ход матча
17'
31'
1:1
46'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
286 Количество передач 196
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
2.06 Фора (0) на «Лидс»
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
18
Ингс
Дэнни
22
Роблес
Жоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Дивин МубамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вест Хэм
Лидс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|6 (4)
|0.16
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.14
|Антонио Майкл
|5
|0.14
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.11
|Райс Деклан
|4
|0.11
|Скамакка Джанлука
|3
|0.08
|Соучек Томаш
|2
|0.05
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|Ингс Дэнни
|2
|0.05
|Зума Курт
|2
|0.05
|Агер Наиф
|2
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|13 (1)
|0.35
|Синистерра Луис
|5
|0.14
|Харрисон Джек
|4
|0.11
|Бэмфорд Патрик
|4
|0.11
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.11
|Кристенсен Расмус
|3
|0.08
|Ньонто Вильфред
|2
|0.05
|Эйлинг Люк
|2
|0.05
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.05
|Ааронсон Бренден
|1
|0.03
|Рока Марк
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|6
|1
|Рока Марк
|7
|0
|Маккенни Уэстон
|7
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Морено Родриго
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Эйлинг Люк
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|3
|0
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
14
Вест Хэм
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лидс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
25
20
Волевые поражения
9
20
Вест Хэм
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Лидс
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Сухие победы
15
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
26
23
Волевые поражения
18
34
Голы по времени матча
Забито
24
20
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
1
4%
5
25%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
6
25%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
7
35%
76-90
Пропущено
22
39
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
6
27%
3
8%
1-15
5
23%
7
18%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
3
14%
10
26%
61-75
4
18%
9
23%
76-90
Забито
14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
0
0%
5
20%
76-90
Пропущено
30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
3
9%
1-15
8
27%
3
9%
16-30
3
10%
8
24%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
4
13%
6
18%
76-90
Забито
38
45
22 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
4
11%
7
16%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
10
26%
7
16%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
21%
6
13%
61-75
4
11%
12
27%
76-90
Пропущено
52
72
27 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 45
22 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 31
8
15%
6
8%
1-15
13
25%
10
14%
16-30
6
12%
11
15%
31-45
8
15%
13
18%
46-60
9
17%
17
24%
61-75
8
15%
15
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Лидс
Точный счет
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
612
810
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
126
315
612
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2313
Больше Меньше
2610
927
1422
432
432
234
234
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|2:0 Заявка
|36
|18
|7
|11
|69 - 49
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|15.
|1:1 Заявка
|37
|10
|8
|19
|39 - 53
|38
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|1:1 Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 72
|32
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|0:2 Заявка
|37
|6
|6
|25
|31 - 68
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|2:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|35 - 19
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 24
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|0:2 Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 35
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10