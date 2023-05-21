Джек Харрисон с правой боковой линии штрафной выполнил навес к дальней штанге, где неточно пробил головой Уэсто Маккенни.

Левым флангом пытался обострять "Вест Хэм", и после поперечной передачи игрок нанёс удар с разворота - попал в соперника.

Вновь с левого полуфланга пробивали по воротам "Лидса", делал это Джаррод Боуэн, но начеку был Жоэль Роблес.

Атака "Вест Хэма" правым флангом привела к назначению углового в пользу хозяев, так что ждём подачи корнера.

Джаррод Боуэн навесил справа с углового, и Томаш Соучек пробил головой с отскоком от газона, а Жоэль Роблес перевёл мяч на новый корнер.

Второй угловой хозяев за короткое время не стал опасным, а "Лидс" произвёл две замены: на поле появились Бренден Ааронсон вместо Адама Форшоу и Крисенсио Самервилл вместо Джека Харрисона.

"Павлинам" удалось перевести на какое-то время игру на чужую половину поля и заработать там аут на левом фланге.

Паскаль Стрёйк нарушает правила на левом фланге на своей половине поля, а это значит, что "Вест Хэм" исполнит оттуда штрафной удар.

Снова примерно в той же зоне заработан штрафной хозяевами, но ближе к коротам гостей. Владимир Цоуфал проходил по правому флангу и был уронен Вильфредом Ньонто.

Уже после стандарта Лукас Пакета наносил дальний удар по воротам "павлинов", мяч полетел в левый угол, и его отразил в сторону Жоэль Роблес.

Родриго Морено по правому полуфлангу выскочил один на один с Лукашем Фабьянски и пробил прямо во вратаря хозяев, но всё равно находился игрок "Лидса" в офсайде.

"Вест Хэм" больше владеет мячом и позиционно атакует, но успехов пока не снискали "молотобойцы" во втором тайме.

Впереди на правом фланге заработали аут хозяева, потом его вбросили, естественно, и перевели по цепочке мяч на противоположный край.

Игра проходит в среднем темпе, нет обмена быстрыми острыми атаками и всего такого подобного.

Адам Форшоу сфолил на своей половине поля против Палмиери Эмерсона, а штрафной не поспособствовал тому, чтобы "Вест Хэм" создал опасный момент.

Тило Керер в перерыве появился на замену в составе лондонского "Вест Хэма" вместо Курта Зума.

Люк Эйлинг осуществил кросс в чужую штрафную с правого фланга, и примерно на линии вратарской верхом по мячу сыграл Курт Зума.

Защитник хозяев рискованно скидывал головой мяч назад вратарю - мог получиться угловой. Но Лукаш Фабьянски поймал мяч, так что всё нормально для "молотобойцев".

Родриго Морено справа навесил в чужую штрафную площадь, а потом была у гостей подача и с левого фланга, не приведшая даже к угловому удару.

С левого фланга выполнили подачу углового визитёры, и Адам Форшоу нанёс вторым этажом неопасный удар головой, после которого мяч поймал Лукаш Фабьянски.

Отобрали себе мяч футболисты "Вест Хэма" и провели перспективную атаку, только вот Джек Харрисон с полукруга штрафной нанёс удар низом несколько правее створа.

Лукас Пакета с лёта поймал мяч на ногу и с линии штрафной площади направил футбольный снаряд выше и правее створа.

Звучит свисток на перерыв при ничейном счёте 1:1.

41' Не получилось у "молотобойцев" так исполнить свой корнер с левого края, чтобы создать голевую возможность перед воротами гостей сегодняшнего матча.

40' Но вот Люк Эйлинг впереди от лицевой сделал неточную скидку партнёру, и образовалась контратака "Вест Хэма", в завершающей стадии которой Палмиери Эмерсон пробивал с левой боковой линии вратарской, невзирая на подкатившегося Расмуса Кристенсена, и Жоэль Роблес перевёл мяч на угловой.

39' "Лидс" сейчас пытается подобраться к чужой штрафной площади, и есть у "павлинов" подходы к ней, а вот непосредственно со входами в неё пока тугое положение у гостей.

38' Хоть "Вест Хэм" и идёт во второй половине таблицы АПЛ, сезон будет для него успешным, если он выиграет Лигу конференций.

37' "Лидс", когда вёл в счёте, поднимался в онлайн-таблице на спасительное место, но сейчас вновь опустился в зону вылета.

36' Чуть сбавил "Вест Хэм" давление на чужие ворота, когда сравнял счёт, но мы видим, что есть среди козырей лондонцев и контратаки.

35' В контратаку убежали "молотобойцы", и Пабло Форнальс завершал эту акцию, но не смог попасть с шестнадцати метров в ближний угол.

34' Вильфред Ньонто вышел на замену в составе "Лидса" вместо травмированного Патрика Бэмфорда.

33' Патрик Бэмфорд держится за бедро, и вообще игра приостановлена, тренеры пользуются этой ситуацией как тайм-аутом.

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Деклан Райс!

А вот уже и не выдерживает "Лидс" давление хозяев поля! Джаррод Боуэн из района правого угла вратарской отправил мяч к противоположному оному, а там Деклан Райс переправил мяч в ворота ногой с рикошетом от газона.

30' В обороне почти всё время проводит несколько последних минут "Лидс" и выдерживает давление "Вест Хэма".

29' Палмиери Эмерсон с левого фланга доставлял мяч в центр чужой штрафной площади, однако "павлины" благополучно вынесли мяч в аут.

28' Итак, Джаррод Боуэн подал третий за короткое время угловой с правого края, и возникла серьёзная толкотня во вратарской площади "Лидса", завершившаяся ударом Джаррода Боуэна ногой точно в руки Жоэля Роблеса.

27' Два подряд корнера исполнил Джаррод Боуэн с правого фланга и теперь готовится выполнить подобное в третий раз, поскольку заблокирован удар Деклана Райса с подступов к штрафной площади.

26' Угловой заработан "Вест Хэмом" на правом фланге, уже была такая ситуация несколько минут назад, и вот повторение.

25' Палмиери Эмерсон получил небольшое повреждение, однако медицинская помощь ему не требуется.

24' На дальний удар решился Деклан Райс, но получилось неудачно, мяч полетел сильно выше и правее створа.

24' Жоэль Роблес выскочил за пределы своей штрафной площади, чтобы вынести мяч в аут в левую от себя сторону.

22' Патрик Бэмфорд оказывается на газоне и через паузу поднимается. Уронили его на фланге, Курт Зума совершил толчок.

22' Примерно с правого угла вратарской Люк Эйлинг отправлял мяч в чужую вратарскую площадь, где его зафиксировал Лукаш Фабьянски.

20' Первый угловой заработан в матче, это корнер хозяев, Джаррод Боуэн с него навешивал справа, и Жоэль Роблес смахнул мяч на выходе.

19' Сэма Эллардайса показывают на бровке. Он понимает, что его команде будет непросто оборонять добытое преимущество на табло.

18' Понятно, что "Вест Хэм" теперь будет искать в своей игре дополнительные резервы, чтобы не допустить домашнего поражения.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Родроиго Морено!

Уэстон Маккенни метнул аут с левого фланга в чужую штрафную, и Родриго Морено ногой вколотил мяч в сетку.

15' "Вест Хэм" владеет мячом примерно в два раза больше своего соперника. Можно сказать, "молотобойцы" действует по домашнему варианту.

14' Фиксируется фол со стороны Патрика Бэмфорда, он нарушает правила против Курта Зума.

13' "Лидсу" надо выбираться из зоны вылета, поэтому выездная победа требуется сегодня команде Сэма Эллардайса.

11' Пабло Форнальс имел возможность открыть счёт после фланговой передачи Джаррода Боуэна, однако не сумел направить мяч в створ ворот.

10' "Вест Хэм" в предыдущем туре проиграл "Брентфорду", однако за тур до этого одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

9' Лукас Пакета сейчас наносил удар по воротам противника, но была заблокирована эта попытка Робином Кохом.

8' Люк Эйлинг с правого фланга делал подачу в штрафную на Джека Харрисона, с чьим ударом справился Лукаш Фабьянски.

6' Так вот, "Вест Хэм" пробрался в финал Лиги конференций УЕФА, где поборется за третий по престижности континентальный трофей с итальянской "Фиорентиной".

5' Напомним, что свой предыдущий матч "Вест Хэм" проводил поздно вечером в четверг, это была встреча в рамках еврокубков с "АЗ Алкмаар".

4' Проводили сейчас атаку футболисты "Лидса", но не смогли поставить неразрешимых задач перед взявшим в итоге контроль над мячом Лукашем Фабьянски.

2' "Лидс" давно уже не выигрывал, у него долгая беспобедная серия, а в предыдущем туре он сыграл вничью с "Ньюкаслом" 2:2.

2' "Вест Хэм" играет в бордово-голубой форме, а у "Лидса" сегодня белая расцветка.