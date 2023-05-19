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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вест Хэм
 
Позже
Лидс
Прогнозы 48
Вест Хэм 81.3% (39)
X 16.7% (8)
Лидс 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Лидс
2.47
3.70
2.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вест Хэм
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 6 (4) 0.17
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.14
Антонио Майкл 5 0.14
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Райс Деклан 3 0.08
Скамакка Джанлука 3 0.08
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 12 (1) 0.33
Синистерра Луис 5 0.14
Харрисон Джек 4 0.11
Бэмфорд Патрик 4 0.11
Саммервилл Крисенсио 4 0.11
Кристенсен Расмус 3 0.08
Ньонто Вильфред 2 0.06
Эйлинг Люк 2 0.06
Стрёйк Паскаль 2 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.03
Рока Марк 1 0.03
Гринвуд Сэм 1 0.03
Фирпо Жуниор 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Гелхардт Джо 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Доусон Крэйг 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 6 1
Рока Марк 7 0
Маккенни Уэстон 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Морено Родриго 5 0
Купер Лиам 4 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Эйлинг Люк 3 0
Бэмфорд Патрик 3 0
Саммервилл Крисенсио 3 0
Мелье Иллан 3 0
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Лидс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
14
Вест Хэм
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Лидс
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
20

Волевые поражения

9
20
Вест Хэм
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
39% (14)
25% (9)
Лидс
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

15
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

26
23

Волевые поражения

18
34

Голы по времени матча

Забито

24
20
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
1
4%
5
25%
1-15
7
29%
29%
1
5%
16-30
6
25%
3
15%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
7
35%
76-90

Пропущено

22
39
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
6
27%
3
8%
1-15
5
23%
7
18%
16-30
3
14%
3
8%
31-45
1
5%
7
18%
46-60
3
14%
10
26%
61-75
4
18%
9
23%
76-90

Забито

14
25
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
28 Не забивали 22
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
4
29%
4
16%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
0
0%
5
20%
76-90

Пропущено

30
33
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
2
7%
3
9%
1-15
8
27%
3
9%
16-30
3
10%
8
24%
31-45
7
23%
6
18%
46-60
6
20%
7
21%
61-75
4
13%
6
18%
76-90

Забито

38
45
22 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 10
4
11%
7
16%
1-15
8
21%
7
16%
16-30
10
26%
7
16%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
21%
6
13%
61-75
4
11%
12
27%
76-90

Пропущено

52
72
27 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 45
22 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 31
8
15%
6
8%
1-15
13
25%
10
14%
16-30
6
12%
11
15%
31-45
8
15%
13
18%
46-60
9
17%
17
24%
61-75
8
15%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0
Лидс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лидс - Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Борнмут - Лидс 4:1 Лидс - Лестер 1:1
Фулхэм - Лидс 2:1 Лидс - Ливерпуль 1:6 Лидс - Кристал Пэлас 1:5 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0 Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Лидс

Точный счет

0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
13 раз 36%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
12 раз 33%
0
10 раз 28%
2
10 раз 28%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
6
3
15
1.5
6
12
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
13
0.5
Больше Меньше
26
10
9
27
1.5
14
22
4
32
2.5
4
32
2
34
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 2 часа 21 минуту.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40.4% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Вест Хэм 81.3% (39)
    X 16.7% (8)
    Лидс 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лидс
    2.47
    3.70
    2.98
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Вест Хэм - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс

    Исход игры
    Вест Хэм
    80.9% (38)
    Ничья
    17% (8)
    Лидс
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    40.4% (19)
    2:0 Вест Хэм
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    17% (8)
    1:0 Вест Хэм
    10.6% (5)
    3:1 Вест Хэм
    4.3% (2)
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