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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Брайтон
2:0
Первый тайм: 45+'
Саутгемптон
0'
14' Желтая карточка
Беднарек Ян
1:0
29' Гол
Фергюсон Эван
34' Желтая карточка
Алькарас Карлос
2:0
40' Гол
Фергюсон Эван
43' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед

Ход матча

14'
 
Беднарек Ян
29'
Фергюсон Эван
(Макаллистер Алексис)
1:0
34'
 
Алькарас Карлос
40'
Фергюсон Эван
(Митома Каору)
2:0
43'
 
Эльюнусси Мохамед

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Брайтон 88.1% (104)
X 9.3% (11)
Саутгемптон 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Саутгемптон
7.40
9.00
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
25
Кайседо
Мойсес
20
Энсисо
Хулио
10
Макаллистер
Алексис
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
1
Маккарти
Алекс
14
Бри
Джеймс
35
Беднарек
Ян
4
Лянко
Войнович
2
Уокер-Питерс
Кайл
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
26
Алькарас
Карлос
24
Эльюнусси
Мохамед
7
Арибо
Джо
Брайтон
4-2-3-1
Саутгемптон
4-1-4-1

История личных встреч

Брайтон
Саутгемптон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.44

Среднее время на гол

81
62

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.22
1.6

Среднее время на гол

73
56

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.16
1.53

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13

Среднее время на гол

77
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 10 (6) 0.28
Гросс Паскаль 8 0.22
Митома Каору 7 0.19
Троссар Леандро 7 0.19
Марч Соломон 6 0.17
Уэлбек Данни 6 0.17
Фергюсон Эван 5 0.14
Ундав Дениз 4 0.11
Энсисо Хулио 3 0.08
Лаллана Адам 2 0.06
Эступиньян Первис 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Гилмор Билли 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 8 (2) 0.22
Адамс Че 5 0.14
Алькарас Карлос 4 0.11
Перро Ромен 2 0.05
Уолкотт Тео 2 0.05
Армстронг Стюарт 2 0.05
Арибо Джо 2 0.05
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Лянко Войнович 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 8 0
Де Зерби Роберто 4 1
Гросс Паскаль 5 0
Данк Льюис 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Ундав Дениз 1 0
Гилмор Билли 1 0
Ван Хеке Ян-Поль 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 9 0
Армстронг Стюарт 6 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Беднарек Ян 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Лянко Войнович 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Алькарас Карлос 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Дженепо Мусса 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Ruben Selles 1 0

Результаты матчей

Брайтон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Саутгемптон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
13
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Саутгемптон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
23

Волевые поражения

29
10
Брайтон
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Саутгемптон
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

19
25

Волевые поражения

37
23

Голы по времени матча

Забито

31
19
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
6
19%
5
26%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
9
29%
29%
4
21%
76-90

Пропущено

21
30
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
6
29%
1
3%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
3
14%
10
33%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
3
14%
6
20%
76-90

Забито

37
17
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
4
11%
0
0%
1-15
6
16%
3
18%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
9
24%
2
12%
46-60
5
14%
5
29%
29%
61-75
6
16%
4
24%
76-90

Пропущено

27
31
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
11%
2
6%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
2
7%
11
35%
46-60
7
26%
8
26%
61-75
6
22%
4
13%
76-90

Забито

68
36
29 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 21
22 Забивали первыми 10
5 Не забивали 15
10
15%
5
14%
1-15
10
15%
4
11%
16-30
9
13%
6
17%
31-45
13
19%
5
14%
46-60
11
16%
8
22%
61-75
15
22%
8
22%
76-90

Пропущено

48
61
25 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 25
22 Не пропускали 32
9
19%
3
5%
1-15
6
13%
9
15%
16-30
10
21%
14
23%
31-45
6
13%
14
23%
46-60
8
17%
11
18%
61-75
9
19%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Саутгемптон

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
10
1.5
3
15
6
11
2.5
1
17
4
13
3.5
2
15
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
4
14
5
13
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
21
15
18
17
1.5
7
29
11
24
2.5
3
33
5
30
3.5
2
33
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 2:0 Заявка 36 18 7 11 69 - 49 61
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
15.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 37 10 8 19 39 - 53 38
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 1:1 Заявка 37 7 11 19 47 - 72 32
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 37 6 6 25 31 - 68 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 2:0 Заявка 18 10 3 5 35 - 19 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 19 7 5 7 24 - 24 26
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 1:1 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 2:0 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 0:2 Заявка 19 4 2 13 16 - 35 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 1:1 Заявка 19 2 4 13 22 - 39 10
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 118
    Брайтон 88.1% (104)
    X 9.3% (11)
    Саутгемптон 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Саутгемптон
    7.40
    9.00
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 2:0 Саутгемптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    88.1% (104)
    Ничья
    9.3% (11)
    Саутгемптон
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (69)
    Меньше
    39.47% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    33.9% (40)
    2:0 Брайтон
    21.2% (25)
    3:0 Брайтон
    9.3% (11)
    1:0 Брайтон
    9.3% (11)
    3:1 Брайтон
    6.8% (8)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Саутгемптон
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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