Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Эльюнусси Мохамед получил желтую карточку от судьи

43' Удар от ворот произведет Саутгемптон

42' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Карлос Алькарас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Г О О О О Л - Фергюсон Эван забивает с правой ноги!

40' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

35' Фергюсон Эван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Лянко Войнович на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Макаллистер Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Карлос Алькарас получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Назначен штрафной. Пострадал Энсисо Хулио , его свалил Карлос Алькарас.

33' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Брайтон

32' Уолкотт Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Арибо Джо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Мойсес Кайседо сделал ключевой пас для гола!

30' Маккарти Алекс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

29' Г О О О О Л - Фергюсон Эван забивает с правой ноги!

29' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

27' Макаллистер Алексис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Саутгемптон

26' О, нет. Из многообещающей позиции Митома Каору из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

26' Данк Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

24' Беднарек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

22' Оооо... вот это был удар! Митома Каору должен был забить с этой позиции.

22' ШТАНГА! Так было близко к голу - Митома Каору нанес удар в каркас ворот!

20' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Саутгемптон

18' Удар от ворот произведет Брайтон

18' Оооо... вот это был удар! Карлос Алькарас должен был забить с этой позиции.

17' Карлос Алькарас из команды Саутгемптон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

17' Уолкотт Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Уорд-Праус Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи

12' Мойсес Кайседо пробует нанести удар издали, но Алекс Маккарти держит все под контролем

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

11' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Саутгемптон

8' Митома Каору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

6' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Саутгемптон начинает с центра поля