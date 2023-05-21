2:0
Первый тайм: 45+'
0'
14' Желтая карточкаБеднарек Ян
1:0
29' ГолФергюсон Эван
34' Желтая карточкаАлькарас Карлос
2:0
40' ГолФергюсон Эван
43' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
Ход матча
14'
29'
34'
40'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
14
Бри
Джеймс
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Kami Doyle
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Саутгемптон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.22
1.6
Среднее время на гол
73
56
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.16
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
Среднее время на гол
77
58
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.28
|Гросс Паскаль
|8
|0.22
|Митома Каору
|7
|0.19
|Троссар Леандро
|7
|0.19
|Марч Соломон
|6
|0.17
|Уэлбек Данни
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|5
|0.14
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Энсисо Хулио
|3
|0.08
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (2)
|0.22
|Адамс Че
|5
|0.14
|Алькарас Карлос
|4
|0.11
|Перро Ромен
|2
|0.05
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Арибо Джо
|2
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Лянко Войнович
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|9
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Алькарас Карлос
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Ruben Selles
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Саутгемптон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
13
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Саутгемптон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
17% (3)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
23
Волевые поражения
29
10
Брайтон
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Саутгемптон
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
19
25
Волевые поражения
37
23
Голы по времени матча
Забито
31
19
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
6
19%
5
26%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
2
6%
3
16%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
9
29%
29%
4
21%
76-90
Пропущено
21
30
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
6
29%
1
3%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
3
14%
10
33%
31-45
4
19%
3
10%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
3
14%
6
20%
76-90
Забито
37
17
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 4
18 Не забивали 25
4
11%
0
0%
1-15
6
16%
3
18%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
9
24%
2
12%
46-60
5
14%
5
29%
29%
61-75
6
16%
4
24%
76-90
Пропущено
27
31
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
11%
2
6%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
2
7%
11
35%
46-60
7
26%
8
26%
61-75
6
22%
4
13%
76-90
Забито
68
36
29 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 21
22 Забивали первыми 10
5 Не забивали 15
10
15%
5
14%
1-15
10
15%
4
11%
16-30
9
13%
6
17%
31-45
13
19%
5
14%
46-60
11
16%
8
22%
61-75
15
22%
8
22%
76-90
Пропущено
48
61
25 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 25
22 Не пропускали 32
9
19%
3
5%
1-15
6
13%
9
15%
16-30
10
21%
14
23%
31-45
6
13%
14
23%
46-60
8
17%
11
18%
61-75
9
19%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1
Результаты матчей
Брайтон
Саутгемптон
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:0
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 42%
1
14 раз 39%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
117
710
315
611
117
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
108
117
414
513
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
2115
1817
729
1124
333
530
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|2:0 Заявка
|36
|18
|7
|11
|69 - 49
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|15.
|1:1 Заявка
|37
|10
|8
|19
|39 - 53
|38
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|1:1 Заявка
|37
|7
|11
|19
|47 - 72
|32
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|0:2 Заявка
|37
|6
|6
|25
|31 - 68
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|2:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|35 - 19
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|1:1 Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 24
|26
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|1:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|0:2 Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|2:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|0:2 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 35
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|1:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|1:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 2:0 Саутгемптон
Исход игры
Брайтон
88.1% (104)
Ничья
9.3% (11)
Саутгемптон
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (69)
Меньше
39.47% (45)
Обе команды забьют
Да
56.14% (64)
Нет
43.86% (50)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
33.9% (40)
2:0 Брайтон
21.2% (25)
3:0 Брайтон
9.3% (11)
1:0 Брайтон
9.3% (11)
3:1 Брайтон
6.8% (8)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Саутгемптон
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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