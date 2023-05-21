3:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаБеднарек Ян
1:0
29' ГолФергюсон Эван
34' Желтая карточкаАлькарас Карлос
2:0
40' ГолФергюсон Эван
43' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
2:1
58' ГолЭльюнусси Мохамед
63' Undefined phrase: football_event_Уолкотт Тео
64' Желтая карточкаУорд-Праус Джеймс
67' Желтая карточкаБри Джеймс
3:1
69' ГолГросс Паскаль
71' Желтая карточкаВельтман Йоел
90' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
90'+8
Ход матча
14'
29'
34'
40'
2:0
58'
63'
67'
69'
3:1
71'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
599 Количество передач 361
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.40 ТБ(2,5) гола
-
23
Стил
Джейсон
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
14
Бри
Джеймс
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ундав ДенизПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Kami Doyle
-
Главный тренер: Селлес Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Саутгемптон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.22
1.6
Среднее время на гол
73
56
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.16
1.53
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
Среднее время на гол
77
58
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|10 (6)
|0.28
|Гросс Паскаль
|9
|0.25
|Митома Каору
|7
|0.19
|Троссар Леандро
|7
|0.19
|Марч Соломон
|6
|0.17
|Уэлбек Данни
|6
|0.17
|Фергюсон Эван
|6
|0.17
|Ундав Дениз
|4
|0.11
|Энсисо Хулио
|3
|0.08
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
|Колуилл Леви
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (2)
|0.22
|Адамс Че
|5
|0.14
|Алькарас Карлос
|4
|0.11
|Перро Ромен
|2
|0.05
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Арибо Джо
|2
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.03
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Лянко Войнович
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|8
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Вельтман Йоел
|5
|0
|Данк Льюис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|9
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|6
|0
|Беднарек Ян
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Алькарас Карлос
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Бри Джеймс
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Дженепо Мусса
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Ruben Selles
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Саутгемптон
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
8
14
Брайтон
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Саутгемптон
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
16% (3)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
23
Волевые поражения
29
10
Брайтон
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
36% (13)
25% (9)
Саутгемптон
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
27% (10)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
25
Волевые поражения
37
24
Голы по времени матча
Забито
34
20
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
22 Не забивали 26
6
18%
5
25%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
3
9%
3
15%
31-45
4
12%
4
20%
46-60
7
21%
3
15%
61-75
9
26%
4
20%
76-90
Пропущено
22
33
13 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
6
27%
1
3%
1-15
4
18%
8
24%
16-30
3
14%
11
33%
31-45
5
23%
3
9%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Забито
37
17
17 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 4
19 Не забивали 26
4
11%
0
0%
1-15
6
16%
3
18%
16-30
7
19%
3
18%
31-45
9
24%
2
12%
46-60
5
14%
5
29%
29%
61-75
6
16%
4
24%
76-90
Пропущено
27
31
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
3
11%
2
6%
1-15
2
7%
2
6%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
2
7%
11
35%
46-60
7
26%
8
26%
61-75
6
22%
4
13%
76-90
Забито
71
37
31 В 1-м тайме 15
40 Во 2-м тайме 22
23 Забивали первыми 10
5 Не забивали 15
10
14%
5
14%
1-15
11
15%
4
11%
16-30
10
14%
6
16%
31-45
13
18%
6
16%
46-60
12
17%
8
22%
61-75
15
21%
8
22%
76-90
Пропущено
49
64
25 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 36
11 Пропускали первыми 26
23 Не пропускали 33
9
18%
3
5%
1-15
6
12%
10
16%
16-30
10
20%
15
23%
31-45
7
14%
14
22%
46-60
8
16%
12
19%
61-75
9
18%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0
Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1
Результаты матчей
Брайтон
Саутгемптон
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
2
7 раз 19%
3
7 раз 19%
0
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
15 раз 41%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
810
315
711
117
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
118
117
415
513
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
2215
1917
730
1224
334
531
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|36
|28
|4
|4
|93 - 31
|88
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|70 - 50
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|0:1 Заявка
|36
|11
|10
|15
|36 - 42
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|36 - 20
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10