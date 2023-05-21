Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Хорошую попытку сделал Буонанотте Факундо . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Саутгемптон

87' Уэлбек Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Удар от ворот произведет Саутгемптон

87' Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Саутгемптон

86' Макаллистер Алексис из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

86' Валентино Ливраменто из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Команда Брайтон довольна результатом к этому моменту.

82' Удар от ворот произведет Саутгемптон

82' Буонанотте Факундо из команды Брайтон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Саутгемптон

79' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

79' Митома Каору выиграл воздушное противоборство у Валентино Ливраменто.

78' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Бри Джеймс уходит с поля и его заменяет Валентино Ливраменто

76' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновлен

74' Уэлбек Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку

71' Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи

71' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тактическая замена. Арибо Джо уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана

71' Тактическая замена. Карлос Алькарас уходит с поля и его заменяет Доминик Баллар

69' Г О О О О Л - Гросс Паскаль забивает с левой ноги!

68' Вельтман Йоел нанес удар головой, но Алекс Маккарти спокойно отбил мяч.

68' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Бри Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Рефери не любит споров - именно за это Уорд-Праус Джеймс сейчас получил желтую

64' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Саутгемптон отменен из-за положения "вне игры".

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Команда Саутгемптон сравняла счет! Игра продолжается!

63' Лавия Ромео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Брайтон

61' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Мойсес Кайседо из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Забив гол, Саутгемптон сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

57' Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Арибо Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

55' Уолкотт Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Эступиньян Первис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Колуилл Леви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Лавия Ромео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника