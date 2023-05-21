Тур: 33. Стадион: МОСИР. Главный судья: Мусял Томаш
2:1
Перерыв
0'
1:0
6' ГолКастаньеда Франк
1:1
8' ГолErnest Terpilowski
31' Желтая карточкаDominik Kun
42' Желтая карточкаШеху Юлиан
2:1
45' ГолАбрамович Давид
Ход матча
6'
1:0
8'
31'
42'
45'
2:1
11
Пик
Даниэль
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Радомьяк Радом
Видзев Лодзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.18
|Мауридес Жуниор
|4
|0.12
|Машаду Луиш
|4
|0.12
|Абрамович Давид
|4
|0.12
|Roberto Alves
|3
|0.09
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.09
|Семеду Лисандру
|2
|0.06
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|10 (1)
|0.3
|Санчез Джорди
|6
|0.18
|Dominik Kun
|4
|0.12
|Ernest Terpilowski
|3
|0.09
|Хансен Кристоффер
|3
|0.09
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.09
|Липски Патрик
|2
|0.06
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.06
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Цыганик Андрей
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|10
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Абрамович Давид
|6
|0
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Damian Jakubik
|4
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Dominik Kun
|4
|0
|Шота Серафин
|4
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Шеху Юлиан
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
6
Радомьяк Радом
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
20
Волевые поражения
16
14
Радомьяк Радом
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
12
21
Волевые поражения
22
20
Голы по времени матча
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
11
69%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
5
26%
4
27%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
3
16%
6
40%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
3
18%
4
17%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
2
12%
1
4%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
9
39%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90
Забито
31
39
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
5
16%
4
10%
1-15
7
23%
3
8%
16-30
2
6%
1
3%
31-45
6
19%
5
13%
46-60
4
13%
6
15%
61-75
7
23%
20
51%
76-90
Пропущено
36
39
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
3
8%
5
13%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
8
22%
9
23%
31-45
6
17%
1
3%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
8
22%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0
Результаты матчей
Радомьяк Радом
Видзев Лодзь
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Радомьяк Радом
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
133
412
79
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
511
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
239
923
1121
329
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|22
|5
|5
|60 - 22
|71
|2.
|33
|18
|9
|6
|54 - 36
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|2:1
|33
|12
|8
|13
|33 - 37
|44
|9.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|10.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|11.
|1:2
|33
|11
|8
|14
|38 - 43
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|33
|9
|11
|13
|34 - 45
|38
|16.
|32
|10
|7
|15
|40 - 45
|37
|17.
|33
|8
|6
|19
|28 - 53
|30
|18.
|33
|4
|10
|19
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|14.
|2:1
|17
|5
|4
|8
|16 - 20
|19
|15.
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|1:2
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|2:1
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|1:2
|17
|6
|5
|6
|16 - 18
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10