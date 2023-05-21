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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Зрители: 4444 Главный судья: Мусял Томаш
Радомьяк Радом
3:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
6' Гол
Кастаньеда Франк
1:1
7' Гол
Ernest Terpilowski
31' Желтая карточка
Dominik Kun
42' Желтая карточка
Шеху Юлиан
2:1
45' Гол
Абрамович Давид
3:1
85' Гол
Семеду Лисандру
90'+3
1
Gabriel
Kobylak
11
Пик
Даниэль
16
Цихоцки
Матеуш
29
Бранко
Рафаэл
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
80
Кайарга
Берто
19
Jean
Sarmiento
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
7
Милош
Мато
6
Шеху
Юлиан
22
Dominik
Kun
92
Нунеш
Фабиу
14
Цыганик
Андрей
13
Ernest
Terpilowski
19
Павловски
Бартоломей
Радомьяк Радом
4-2-3-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Радомьяк Радом
Видзев Лодзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:3
ПД
1:1
ПД
4:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.18
Мауридес Жуниор 4 0.12
Машаду Луиш 4 0.12
Абрамович Давид 4 0.12
Roberto Alves 3 0.09
Семеду Лисандру 3 0.09
Нашименту Филипе 3 (3) 0.09
Mateusz Grzybek 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Кастаньеда Франк 1 0.03
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Damian Jakubik 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 10 (1) 0.3
Санчез Джорди 6 0.18
Dominik Kun 4 0.12
Ernest Terpilowski 3 0.09
Хансен Кристоффер 3 0.09
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.09
Липски Патрик 2 0.06
Ганоушек Марек 2 (1) 0.06
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Цыганик Андрей 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 10 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Абрамович Давид 6 0
Pedro Justiniano 4 1
Damian Jakubik 4 0
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Кайарга Берто 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Пик Даниэль 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Dominik Kun 4 0
Шота Серафин 4 0
Летневски Юлиуш 3 0
Шеху Юлиан 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Видзев Лодзь
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
7
Радомьяк Радом
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Видзев Лодзь
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
20

Волевые поражения

16
14
Радомьяк Радом
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Видзев Лодзь
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

13
21

Волевые поражения

22
21

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
3
18%
1
6%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
5
29%
29%
11
65%
76-90

Пропущено

20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
2
10%
2
11%
1-15
4
20%
3
17%
16-30
5
25%
5
28%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
3
15%
7
39%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
3
18%
4
17%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
2
12%
1
4%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
9
39%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
12%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
5
21%
61-75
5
29%
29%
5
21%
76-90

Забито

34
40
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
6
18%
5
13%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
3
9%
1
3%
31-45
6
18%
5
13%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
8
24%
20
50%
76-90

Пропущено

37
42
17 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
4
11%
6
14%
1-15
5
14%
7
17%
16-30
8
22%
10
24%
31-45
6
16%
1
2%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
8
22%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лех 1:1
Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3
Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0

Результаты матчей

Радомьяк Радом
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Радомьяк Радом
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
7
9
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
4
13
2
14
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
24
9
10
23
1.5
11
22
4
29
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:1 33 22 5 6 60 - 23 71
2.
Легия
 33 18 9 6 54 - 36 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Радомьяк Радом
 33 12 8 13 34 - 37 44
9.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
10.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
11.
Видзев Лодзь
 33 11 8 14 38 - 44 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Висла Плоцк
 1:0 33 11 7 15 41 - 45 40
14.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
15.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
16.
Шлёнск
 33 9 11 13 34 - 45 38
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 28 - 53 30
18.
Медзь
 33 4 10 19 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:1 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 1:0 17 9 4 4 23 - 14 31
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
10.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
11.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
13.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:1 17 8 4 5 20 - 14 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 1:0 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Абрамович Давид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Шеху Юлиан получил желтую карточку от судьи
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