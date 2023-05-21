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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
1:0
Второй тайм: 64'
Челси
0'
1:0
12' Гол
Альварес Хулиан
18' Желтая карточка
Хаверц Кай

Ход матча

12'
Альварес Хулиан
(Палмер Коул)
1:0
18'
 
Хаверц Кай
57'
Стоунс Джон
Аканджи Мануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 326 Количество передач 183
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 141
Манчестер Сити 91.5% (129)
X 5.7% (8)
Челси 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
6.05
6.80
6.31
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
4
Филлипс
Кэлвин
21
Гомес
Серхио
26
Марез
Рияд
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
80
Палмер
Коул
19
Альварес
Хулиан
1
Аррисабалага
Кепа
33
Фофана
Уэсли
6
Силва
Тьяго
14
Чалоба
Трево
28
Аспиликуэта
Сесар
67
Холл
Льюис
5
Фернандес
Энцо
12
Лофтус-Чик
Рубен
23
Галлахер
Конор
29
Хаверц
Кай
17
Стерлинг
Рахим
Манчестер Сити
3-2-4-1
Челси
3-4-1-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

44 матча

56.8%
6.8%
36.4%
25 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.3%
47.7%
25%
12 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
94

Всего голов

71
52

Голов в среднем за матч

1.61
1.18

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 36 (7) 1
Фоден Фил 10 0.28
Альварес Хулиан 9 (1) 0.25
Гюндоган Илкай 8 0.22
Де Брёйне Кевин 7 0.19
Марез Рияд 5 (1) 0.14
Грилиш Джек 5 0.14
Силва Бернарду 4 0.11
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Палмер Коул 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.19
Стерлинг Рахим 6 0.17
Маунт Мэйсон 3 0.08
Галлахер Конор 3 0.08
Фелиш Жоау 3 0.08
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Хаверц Кай 5 0
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Фелиш Жоау 1 1
Томас Тухель 1 1
Силва Тьяго 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
6% (1)
33% (6)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

2
8
Манчестер Сити
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

31
18
Манчестер Сити
61.3%
38.7%
19 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
14% (5)
46% (16)
Челси
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

33
26

Голы по времени матча

Забито

59
19
31 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 24
8
14%
4
21%
1-15
10
17%
3
16%
16-30
13
22%
4
21%
31-45
11
19%
2
11%
46-60
11
19%
2
11%
61-75
6
10%
4
21%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
5
24%
16-30
2
12%
7
33%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Забито

32
20
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
7
22%
6
30%
46-60
8
25%
2
10%
61-75
2
6%
6
30%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
8
47%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

91
39
46 В 1-м тайме 17
45 Во 2-м тайме 22
30 Забивали первыми 17
2 Не забивали 12
12
13%
5
13%
1-15
13
14%
6
15%
16-30
21
23%
6
15%
31-45
18
20%
8
21%
46-60
19
21%
4
10%
61-75
8
9%
10
26%
76-90

Пропущено

32
38
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
6
19%
12
32%
61-75
11
34%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2
Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Челси

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
4
8 раз 23%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
13 раз 37%
1
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
1.5
Больше Меньше
7
11
13
5
2.5
1
17
8
10
3.5
2
16
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
4
13
7
10
2.5
2
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
2
0.5
Больше Меньше
22
13
25
10
1.5
11
24
20
15
2.5
3
32
10
25
3.5
2
33
4.5
2
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 36 28 4 4 93 - 31 88
2.
Арсенал
 Заявка 37 25 6 6 83 - 43 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 36 21 6 9 52 - 41 69
5.
Ливерпуль
 Заявка 37 19 9 9 71 - 43 66
6.
Брайтон
 Заявка 36 18 7 11 70 - 50 61
7.
Астон Вилла
 Заявка 37 17 7 13 49 - 45 58
8.
Тоттенхэм
 Заявка 37 17 6 14 66 - 62 57
9.
Брентфорд
 Заявка 37 14 14 9 57 - 46 56
10.
Фулхэм
 Заявка 37 15 7 15 54 - 51 52
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 37 11 11 15 39 - 48 44
12.
Челси
 0:1 Заявка 36 11 10 15 36 - 42 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 37 11 8 18 31 - 53 41
14.
Вест Хэм
 Заявка 37 11 7 19 41 - 53 40
15.
Борнмут
 Заявка 37 11 6 20 37 - 70 39
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 37 9 10 18 37 - 67 37
17.
Эвертон
 Заявка 37 7 12 18 33 - 57 33
18.
Лидс
 Заявка 37 7 10 20 47 - 74 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 37 6 6 25 32 - 69 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 19 17 1 1 60 - 17 52
2.
Ливерпуль
 Заявка 19 13 5 1 46 - 17 44
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 19 12 1 6 37 - 25 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 18 10 3 5 36 - 20 33
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 19 9 3 7 19 - 20 30
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 19 8 6 5 27 - 24 30
12.
Фулхэм
 Заявка 19 8 5 6 31 - 29 29
13.
Вест Хэм
 Заявка 19 8 4 7 26 - 24 28
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
15.
Челси
 0:1 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 19 12 3 4 35 - 18 39
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 19 8 3 8 22 - 33 27
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 19 6 5 8 18 - 25 23
8.
Брентфорд
 Заявка 19 5 7 7 23 - 28 22
9.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
10.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
11.
Челси
 0:1 Заявка 18 5 4 9 17 - 24 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 19 4 5 10 19 - 26 17
13.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
14.
Эвертон
 Заявка 19 2 9 8 18 - 30 15
15.
Саутгемптон
 Заявка 19 4 2 13 17 - 36 14
16.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 19 2 3 14 22 - 41 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 28 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (12)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 11
Вулверхэмптон Невеш Рубен 12
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Гол или не гол?
  • 63'
    Рахим Стерлинг пробивал по воротам хозяев с подступов к штрафной площади, и мяч оказался пойман Штефаном Ортегой.
  • 62'
    11(1) - 8(4). Это статистика ударов по воротам. Судите сами, что она означает и какие выводы из неё можно сделать. 
  • 61'
    Сейчас, наоборот, "Манчестер Сити" больше владеет мячом. Такие отрезки длиннее у команды Хосепа Гвардиолы, нежели у дружины Фрэнка Лэмпарда.
  • 60'
    Разминается Эрлинг Холанн. Готовится выходить на замену? Наверняка же хочется норвежцу добраться до отметки в 40 забитых мячей в этом розыгрыше Премьер-лиги.
  • Опасный момент
    59'
    "Синие" достаточно быстро довели мяч от своей штрафной площади до чужой, а там не смогли добиться углового ни первой попыткой, ни второй. Но в первом случае Льюис Холл опасно пробил в левый угол, там мяч потащил Штефан Ортега.
  • Штанга
    58'
    ШТАНГА! Опасность сейчас царила у ворот "Челси" после продачи со штрафного удара, ведь Кэлвин Филлипс пробил головой в правую стойку рамки гостей.
  • Замена
    57'
    Джон Стоунс вышел на замену в составе "Манчестер Сити" вместо Мануэля Аканджи.
  • 56'
    Скучно смотреть игру в данный момент, ничего интересного не происходит. "Челси" держит мяч у себя в ногах, но не обостряет.
  • 54'
    "Манчестер Сити" не настаивает на владении мячом, поэтому сейчас в этом ключе действуют гости, котором нужно сравнять счёт, если они не хотят проиграть сегодня.
  • 53'
    Энцо Фернандес со штрафного выполнил подачу в зону правого угла вратарской, откуда Тревор Чалоба не шибко опасно пробил головой и переместил мяч в руки Штефана Ортеги.
  • Фол, нарушение
    52'
    Рияд Марез на своей половине поля, но вдали от штрафной остановил продвижение Рахима Стерлинга с нарушением правил.
  • 51'
    Льюис Холл подработал себе мяч перед чужой штрафной площадью и нанёс удар, ставший добычей Штефана Ортеги.
  • 50'
    Понятно, что изначально лондонский клуб рассчитывал на большее, на еврокубки, но постепенно по ходу чемпионата цели "аристократов" становились всё более приземлёнными.
  • 49'
    Не чувствуется какого-то нерва в сегодняшнем матче, команды уже решили свои задачи: "Манчестер Сити" стал чемпионом, а "Челси" не вылетел в Чемпионшип.
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    • 48'
      Серхио Гомес вбросит аут на левом атакующем фланге "Манчестер Сити", но это вряд ли будет далёкое вкидывание.
    • 47'
      Рахим Стерлинг в центре поля противостоял трём оппонентам, подкидывая мяч над газоном, и в итоге утратил контроль над сферой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • 1'
      В прошлом туре "Ман Сити" разгромил в гостях одного из аутсайдера "Эвертон", и тогда команда Хосепа Гвардиолы играла основным составом.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. Резервный состав заранее ставшего чемпионом Англии "Манчестер Сити" с минимальным счётом выигрывает у лондонского "Челси".
    • Угловой
      45'
      Кай Хаверц нанёс удар со штрафного, и потом была серия рикошетов, благодаря которым "синие" получили угловой удар в свою пользу, но этот корнер реальной опасности воротам хозяев не принёс.
    • Фол, нарушение
      45'
      Штрафной удар напоследок зарабатывают в первом тайме гости. Энцо Фернандес оказывается на газоне метрах в двадцати от ворот "Сити", роняет его Эмерик Лапорт.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута.
    • Фол, нарушение
      45'
      Кэлвин Филлипс притормозил атаку "Челси", совершив небольшой фол в середине поля против Рубена Лофтус-Чика.
    • 44'
      Рияд Марез с левого полуфланга забросил мяч в область дальней штанге, где его готовился ловить и успешно поймал Кепа Аррисабалага.
    • 43'
      Из-за пределов штрафной площади решил прицелиться Кэлвин Филлипс, и мяч несколько свалился у него с ноги, направившись выше и правее створа.
    • 42'
      Сесар Аспиликуэта на левом фланге обороны отправил мяч в аут и высказал своё недовольство кому-то из партнёров.
    • 41'
      "Чели", в общем, спустя несколько минут игры первым номером вновь опустился назад и ведёт позиционную оборону. То есть вернулся характер игры на круги своя.
    • 40'
      Минуту держат мяч в своём распоряжении "небесно-голубые", не предпринимая каких-либо резких движений в сторону чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      39'
      Штрафной удар заработали манкунианцы на левом фланге в атаке, поскольку Сесар Аспиликуэта нарушил правила против Коула Палмера.
    • 38'
      Подустали, возможно, игроки "Манчестер Сити" после активной игры первым номером, в рамках которой они действовали на поле в первые полчаса матча.
    • 37'
      В последние пять минут "Манчестер Сити" владел мячом 30 процентов, ну а "Челси", естественно, имел 70 процентов в этом плане.
    • Опасный момент
      36'
      Опасно сейчас было у ворот "Сити", однако выручил свою команду Штефан Ортега, отразив мяч после удара Конора Галлахера в правый угол головой, который наносился после подачи слева от Льюиса Холла, и рикошета от штанги.
    • 36'
      В последние минут ослабла хватка со стороны "Манчестер Сити", и открылось пространство для атакующих вариантов лондонского "Челси".
    • 35'
      Энцо Фернандес со штрафного забросил мяч в район левого угла вратарской, где не смог добраться до мяча Тьяго Силва, прежде чем снаряд покинул пределы поля.
    • Опасный момент
      34'
      Рахим Стерлинг выбегал один на один со Штефаном Ортегой по зоне левого инсайда, однако не смог своим низовым ударом пробить мяч сквозь голкипера "Манчестер Сити".
    • Фол, нарушение
      33'
      Рияд Марез подтолкнул Льюиса Холла в спину на половине поля "Челси" на правом фланге. Это небольшой фол в исполнении "Манчестер Сити".
    • 31'
      Могли заработать левофланговый угловой лондонцы, однако не преуспели в своей атаке. Штефан Ортега введёт мяч в игру от своих ворот.
    • 30'
      В предыдущем туре "Челси" сыграл вничью с "Ноттингем Форест", а до этого выиграл у "Борнмута". То есть побеждать "синие" тоже умеют.
    • Опасный момент
      29'
      Фил Фоден мог забить сейчас шальной гол с правого полуфланга, в парашютном стиле подкинув мяч так, что он приземлился на газон прямо рядом с дальней штангой, но всё-таки ж мимо створа.
    • 28'
      На центральной линии на маленькой территории образовалась борьба за мяч между несколькими игроками. Досталась сфера "синим", но они довольно быстро затем её потеряли.
    • 27'
      Надо отметить, что справедливо была одержана та победа "небесно-голубыми", "Реал" был ими полностью переигран. А сейчас переигрывается "Челси" командой Хосепа Гвардиолы.
    • 26'
      Среди недели "Манчестер Сити" одержал крупную победу над мадридским "Реалом" со счётом 4:0, чем удивил многих скептиков, но это футбол, и здесь такое бывает.
    • 25'
      Те же Кевин де Брёйне и Эрлинг Холанн ещё могут сказать своё веское слово или веские слова в этом матче, ведь они присутствуют сегодня на скамейке запасных.
    • 24'
      Короткий прострел сейчас отправлялся с левого полуфланга во вратарскую площадь "Челси", а там Уэсли Фофана совершил вынос мяча куда подальше.
    • 23'
      "Аристократы" пока никак не отреагировали на пропущенный гол. Нету, видимо, у них для этого игровых ресурсов. Ну что ж, следим за развитием ситуации дальше.
    • 22'
      Интересно, что солнце освещает ровно одну половину газона вдоль пространства футбольного поля. Если смотреть со стороны "Манчестер Сити" вперёд, то это, получается, левый край. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Льюис Холл мелко нарушил правила в центральной трети поля на левом для себя фланге. Или в аут там мяч ушёл. Не очень понятно, честно говоря, но мяч уже в игре, им владеют хоязева.
    • 20'
      Но вроде не потребовалось вмешательство медиков, матч продолжается, "Сити" контролирует мяч в центре поля, обычное течение игровых событий.
    • Травма, повреждение
      19'
      Хулиану Альваресу потребовалась медицинская помощь, у него повреждение ноги, так что вот-вот должны появиться врачи на поле.
    • Желтая карточка
      18'
      Жёлтая картчока показана Каю Хаверцу за то, что он своим подкатом срубил Кэлвина Филлипса около центральной линии поля.
    • 17'
      69 процентов игрового времени владеют мячом футболисты "Манчестер Сити", и "аристократы" не могут конкурировать с "небесно-голубыми" по этому показателю.
    • Судья
      16'
      Фрэнк Лэмпард, конечно, неудачно вернулся на пост главного "Челси", пусть и в рамках временного менеджера. Команда "синих" досталась ему в разобранном состоянии.
    • Угловой
      15'
      Могли манкунианцы выжать из своей атаки нечто большее, чем угловой, поэтому Гвардиола и тёр свой затылок. Корнер же с правого фланга в исполнении "Сити" не оказался опасным.
    • 14'
      И так понятно, но скажем, что запасные игроки "Манчестер Сити" получают возможность проявить себя в конце этого сезона, и, глядишь, кто-то из них станет основным на сезон следующий.
    • 13'
      В принципе, это было достаточно ожидаемо, что "Ман Сити", откроет счёт, пусть команда Гвардиолы и предстала далеко не основным составом сегодня перед болельщиками.
    • Описание гола
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Хулиан Альварес!
      Ошиблись лондонцы, потеряли мяч, и разящую атаку провели манкунианцы. Альварес получил передачу слева от Палмера и с проекции правой штанги со средней дистанции низом отправил мяч в сетку.
    • 11'
      Впереди у "Манчестер Сити" главный матч сезона - финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а оставшиеся игры АПЛ теперь для "небесно-голубых" сродни товарищеским.
    • 9'
      Лондонцы уже успели побывать сегодня в атаке, но преимущественно позиционно атакует "Манчестер Сити", в таком формате игра и продолжается.
    • 8'
      Рияд Марез выполнил подачу справа с корнера, а потом Фил Фоден с подбора издали направил мяч мимо ближнего угла.
    • Угловой
      8'
      Прострел Рияда Мареза с правого полуфланга был заблокирован, но тут же удалось "Манчестер Сити" заработать угловой у чужих ворот.
    • 6'
      Напомним, что накануне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии "усилиями" лондонского "Арсенала", проигравшего на выезде команде "Ноттингем Форест".
    • 5'
      Резервным составом играет сегодня "Манчестер Сити", за исключением двух-трёх футболистов. Вот и увидим, что из себя на этом фоне представляет нынешний "Челси". 
    • 4'
      Конор Галлахер наносил удар по чужим воротам из штрафной "Сити", но Эмерик Лапорт мгновенно заблокировал эту попытку футболиста "Челси".
    • Опасный момент
      3'
      Серхио Гомес на этот раз пробил с подбора после корнера из-за пределов штрафной площади, и мяч просвистел рядом с левой девяткой ворот "синих".
    • Угловой
      3'
      Кэлвин Филлипс с подбора прикладывался по чужим воротам, и рикошет от Уэсли Фофана отправил мяч на левофланговый угловой "Сити".
    • 2'
      Манкунианцы уже забрали мяч под свой плотный контроль, всё это в русле манеры игры команд Хосепа Гвардиолы.
    • 1'
      Сине-бело-голубая расцветка у команд в данном матче. "Манчестер Сити" в голубо-белой гамме, а "Челси" в сине-белой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.