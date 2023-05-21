Тур: 37. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
1:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
12'
1:0
18'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
326 Количество передач 183
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.95 «Челси» забьёт – нет
-
-
1.54 ТБ(2,5) гола
-
-
-
21
Гомес
Серхио
26
Марез
Рияд
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
80
Палмер
Коул
33
Фофана
Уэсли
14
Чалоба
Трево
67
Холл
Льюис
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
27 Фофана ДатроНападающий
-
31 Мадуэке НониНападающий
-
80 Ethan Wady
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
26 матчей
96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
44 матча
56.8%
6.8%
36.4%
25 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.3%
47.7%
25%
12 побед 21 ничья 11 побед
Второй тайм
45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.8
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.46
0.95
Среднее время на гол
61
94
Всего голов
71
52
Голов в среднем за матч
1.61
1.18
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|1
|Фоден Фил
|10
|0.28
|Альварес Хулиан
|9 (1)
|0.25
|Гюндоган Илкай
|8
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|7
|0.19
|Марез Рияд
|5 (1)
|0.14
|Грилиш Джек
|5
|0.14
|Силва Бернарду
|4
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.06
|Стоунс Джон
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.03
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.19
|Стерлинг Рахим
|6
|0.17
|Маунт Мэйсон
|3
|0.08
|Галлахер Конор
|3
|0.08
|Фелиш Жоау
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.06
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Пулишич Кристиан
|1
|0.03
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.03
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Фофана Уэсли
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Силва Тьяго
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Холанн Эрлинг
|5
|0
|Канселу Жоау
|3
|1
|Силва Бернарду
|4
|0
|Уокер Кайл
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Марез Рияд
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Аке Натан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|1
|Ковачич Матео
|8
|0
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Хаверц Кай
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Стерлинг Рахим
|4
|0
|Чалоба Трево
|4
|0
|Кукурелья Марк
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|Фофана Уэсли
|3
|0
|Фелиш Жоау
|1
|1
|Томас Тухель
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Мудрик Михаил
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
6% (1)
33% (6)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
2
8
Манчестер Сити
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
31
18
Манчестер Сити
61.3%
38.7%
19 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
14% (5)
46% (16)
Челси
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
18
11
Волевые поражения
33
26
Голы по времени матча
Забито
59
19
31 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 24
8
14%
4
21%
1-15
10
17%
3
16%
16-30
13
22%
4
21%
31-45
11
19%
2
11%
46-60
11
19%
2
11%
61-75
6
10%
4
21%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
5
24%
16-30
2
12%
7
33%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
6
35%
2
10%
76-90
Забито
32
20
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
7
22%
6
30%
46-60
8
25%
2
10%
61-75
2
6%
6
30%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
8
47%
61-75
5
33%
4
24%
76-90
Забито
91
39
46 В 1-м тайме 17
45 Во 2-м тайме 22
30 Забивали первыми 17
2 Не забивали 12
12
13%
5
13%
1-15
13
14%
6
15%
16-30
21
23%
6
15%
31-45
18
20%
8
21%
46-60
19
21%
4
10%
61-75
8
9%
10
26%
76-90
Пропущено
32
38
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
6
19%
12
32%
61-75
11
34%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2
Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Челси
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
4
8 раз 23%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
13 раз 37%
1
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
711
135
117
810
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
98
413
710
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
332
Больше Меньше
2213
2510
1124
2015
332
1025
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|36
|28
|4
|4
|93 - 31
|88
|2.
|Заявка
|37
|25
|6
|6
|83 - 43
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|52 - 41
|69
|5.
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|71 - 43
|66
|6.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|70 - 50
|61
|7.
|Заявка
|37
|17
|7
|13
|49 - 45
|58
|8.
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|66 - 62
|57
|9.
|Заявка
|37
|14
|14
|9
|57 - 46
|56
|10.
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|54 - 51
|52
|11.
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|39 - 48
|44
|12.
|0:1 Заявка
|36
|11
|10
|15
|36 - 42
|43
|13.
|Заявка
|37
|11
|8
|18
|31 - 53
|41
|14.
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|41 - 53
|40
|15.
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|37 - 70
|39
|16.
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|37 - 67
|37
|17.
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|33 - 57
|33
|18.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|47 - 74
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|37
|6
|6
|25
|32 - 69
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|19
|17
|1
|1
|60 - 17
|52
|2.
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|46 - 17
|44
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|37 - 25
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|36 - 20
|33
|10.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|19 - 20
|30
|11.
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|27 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|31 - 29
|29
|13.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|26 - 24
|28
|14.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|15.
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|35 - 18
|39
|2.
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|22 - 33
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|18 - 25
|23
|8.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 28
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|11.
|0:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|17 - 24
|19
|12.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 26
|17
|13.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|14.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 30
|15
|15.
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|17 - 36
|14
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|19
|2
|3
|14
|22 - 41
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|28 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (12)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 11
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|12
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10