ШТАНГА! Опасность сейчас царила у ворот "Челси" после продачи со штрафного удара, ведь Кэлвин Филлипс пробил головой в правую стойку рамки гостей.

"Синие" достаточно быстро довели мяч от своей штрафной площади до чужой, а там не смогли добиться углового ни первой попыткой, ни второй. Но в первом случае Льюис Холл опасно пробил в левый угол, там мяч потащил Штефан Ортега.

Разминается Эрлинг Холанн. Готовится выходить на замену? Наверняка же хочется норвежцу добраться до отметки в 40 забитых мячей в этом розыгрыше Премьер-лиги.

Сейчас, наоборот, "Манчестер Сити" больше владеет мячом. Такие отрезки длиннее у команды Хосепа Гвардиолы, нежели у дружины Фрэнка Лэмпарда.

11(1) - 8(4). Это статистика ударов по воротам. Судите сами, что она означает и какие выводы из неё можно сделать.

Рахим Стерлинг пробивал по воротам хозяев с подступов к штрафной площади, и мяч оказался пойман Штефаном Ортегой.

Не чувствуется какого-то нерва в сегодняшнем матче, команды уже решили свои задачи: "Манчестер Сити" стал чемпионом, а "Челси" не вылетел в Чемпионшип.

Понятно, что изначально лондонский клуб рассчитывал на большее, на еврокубки, но постепенно по ходу чемпионата цели "аристократов" становились всё более приземлёнными.

Льюис Холл подработал себе мяч перед чужой штрафной площадью и нанёс удар, ставший добычей Штефана Ортеги.

Рияд Марез на своей половине поля, но вдали от штрафной остановил продвижение Рахима Стерлинга с нарушением правил.

Энцо Фернандес со штрафного выполнил подачу в зону правого угла вратарской, откуда Тревор Чалоба не шибко опасно пробил головой и переместил мяч в руки Штефана Ортеги.

"Манчестер Сити" не настаивает на владении мячом, поэтому сейчас в этом ключе действуют гости, котором нужно сравнять счёт, если они не хотят проиграть сегодня.

Скучно смотреть игру в данный момент, ничего интересного не происходит. "Челси" держит мяч у себя в ногах, но не обостряет.

В прошлом туре "Ман Сити" разгромил в гостях одного из аутсайдера "Эвертон", и тогда команда Хосепа Гвардиолы играла основным составом.

Рахим Стерлинг в центре поля противостоял трём оппонентам, подкидывая мяч над газоном, и в итоге утратил контроль над сферой.

Серхио Гомес вбросит аут на левом атакующем фланге "Манчестер Сити", но это вряд ли будет далёкое вкидывание.

Рияд Марез с левого полуфланга забросил мяч в область дальней штанге, где его готовился ловить и успешно поймал Кепа Аррисабалага.

Штрафной удар напоследок зарабатывают в первом тайме гости. Энцо Фернандес оказывается на газоне метрах в двадцати от ворот "Сити", роняет его Эмерик Лапорт.

Кай Хаверц нанёс удар со штрафного, и потом была серия рикошетов, благодаря которым "синие" получили угловой удар в свою пользу, но этот корнер реальной опасности воротам хозяев не принёс.

Свисток на перерыв. Резервный состав заранее ставшего чемпионом Англии "Манчестер Сити" с минимальным счётом выигрывает у лондонского "Челси".

43' Из-за пределов штрафной площади решил прицелиться Кэлвин Филлипс, и мяч несколько свалился у него с ноги, направившись выше и правее створа.

42' Сесар Аспиликуэта на левом фланге обороны отправил мяч в аут и высказал своё недовольство кому-то из партнёров.

41' "Чели", в общем, спустя несколько минут игры первым номером вновь опустился назад и ведёт позиционную оборону. То есть вернулся характер игры на круги своя.

40' Минуту держат мяч в своём распоряжении "небесно-голубые", не предпринимая каких-либо резких движений в сторону чужой штрафной площади.

39' Штрафной удар заработали манкунианцы на левом фланге в атаке, поскольку Сесар Аспиликуэта нарушил правила против Коула Палмера.

38' Подустали, возможно, игроки "Манчестер Сити" после активной игры первым номером, в рамках которой они действовали на поле в первые полчаса матча.

37' В последние пять минут "Манчестер Сити" владел мячом 30 процентов, ну а "Челси", естественно, имел 70 процентов в этом плане.

36' Опасно сейчас было у ворот "Сити", однако выручил свою команду Штефан Ортега, отразив мяч после удара Конора Галлахера в правый угол головой, который наносился после подачи слева от Льюиса Холла, и рикошета от штанги.

36' В последние минут ослабла хватка со стороны "Манчестер Сити", и открылось пространство для атакующих вариантов лондонского "Челси".

35' Энцо Фернандес со штрафного забросил мяч в район левого угла вратарской, где не смог добраться до мяча Тьяго Силва, прежде чем снаряд покинул пределы поля.

34' Рахим Стерлинг выбегал один на один со Штефаном Ортегой по зоне левого инсайда, однако не смог своим низовым ударом пробить мяч сквозь голкипера "Манчестер Сити".

33' Рияд Марез подтолкнул Льюиса Холла в спину на половине поля "Челси" на правом фланге. Это небольшой фол в исполнении "Манчестер Сити".

31' Могли заработать левофланговый угловой лондонцы, однако не преуспели в своей атаке. Штефан Ортега введёт мяч в игру от своих ворот.

30' В предыдущем туре "Челси" сыграл вничью с "Ноттингем Форест", а до этого выиграл у "Борнмута". То есть побеждать "синие" тоже умеют.

29' Фил Фоден мог забить сейчас шальной гол с правого полуфланга, в парашютном стиле подкинув мяч так, что он приземлился на газон прямо рядом с дальней штангой, но всё-таки ж мимо створа.

28' На центральной линии на маленькой территории образовалась борьба за мяч между несколькими игроками. Досталась сфера "синим", но они довольно быстро затем её потеряли.

27' Надо отметить, что справедливо была одержана та победа "небесно-голубыми", "Реал" был ими полностью переигран. А сейчас переигрывается "Челси" командой Хосепа Гвардиолы.

26' Среди недели "Манчестер Сити" одержал крупную победу над мадридским "Реалом" со счётом 4:0, чем удивил многих скептиков, но это футбол, и здесь такое бывает.

25' Те же Кевин де Брёйне и Эрлинг Холанн ещё могут сказать своё веское слово или веские слова в этом матче, ведь они присутствуют сегодня на скамейке запасных.

24' Короткий прострел сейчас отправлялся с левого полуфланга во вратарскую площадь "Челси", а там Уэсли Фофана совершил вынос мяча куда подальше.

23' "Аристократы" пока никак не отреагировали на пропущенный гол. Нету, видимо, у них для этого игровых ресурсов. Ну что ж, следим за развитием ситуации дальше.

22' Интересно, что солнце освещает ровно одну половину газона вдоль пространства футбольного поля. Если смотреть со стороны "Манчестер Сити" вперёд, то это, получается, левый край.

21' Льюис Холл мелко нарушил правила в центральной трети поля на левом для себя фланге. Или в аут там мяч ушёл. Не очень понятно, честно говоря, но мяч уже в игре, им владеют хоязева.

20' Но вроде не потребовалось вмешательство медиков, матч продолжается, "Сити" контролирует мяч в центре поля, обычное течение игровых событий.

19' Хулиану Альваресу потребовалась медицинская помощь, у него повреждение ноги, так что вот-вот должны появиться врачи на поле.

18' Жёлтая картчока показана Каю Хаверцу за то, что он своим подкатом срубил Кэлвина Филлипса около центральной линии поля.

17' 69 процентов игрового времени владеют мячом футболисты "Манчестер Сити", и "аристократы" не могут конкурировать с "небесно-голубыми" по этому показателю.

16' Фрэнк Лэмпард, конечно, неудачно вернулся на пост главного "Челси", пусть и в рамках временного менеджера. Команда "синих" досталась ему в разобранном состоянии.

15' Могли манкунианцы выжать из своей атаки нечто большее, чем угловой, поэтому Гвардиола и тёр свой затылок. Корнер же с правого фланга в исполнении "Сити" не оказался опасным.

14' И так понятно, но скажем, что запасные игроки "Манчестер Сити" получают возможность проявить себя в конце этого сезона, и, глядишь, кто-то из них станет основным на сезон следующий.

13' В принципе, это было достаточно ожидаемо, что "Ман Сити", откроет счёт, пусть команда Гвардиолы и предстала далеко не основным составом сегодня перед болельщиками.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Хулиан Альварес!

Ошиблись лондонцы, потеряли мяч, и разящую атаку провели манкунианцы. Альварес получил передачу слева от Палмера и с проекции правой штанги со средней дистанции низом отправил мяч в сетку.

11' Впереди у "Манчестер Сити" главный матч сезона - финал Лиги чемпионов с миланским "Интером", а оставшиеся игры АПЛ теперь для "небесно-голубых" сродни товарищеским.

9' Лондонцы уже успели побывать сегодня в атаке, но преимущественно позиционно атакует "Манчестер Сити", в таком формате игра и продолжается.

8' Рияд Марез выполнил подачу справа с корнера, а потом Фил Фоден с подбора издали направил мяч мимо ближнего угла.

8' Прострел Рияда Мареза с правого полуфланга был заблокирован, но тут же удалось "Манчестер Сити" заработать угловой у чужих ворот.

6' Напомним, что накануне "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии "усилиями" лондонского "Арсенала", проигравшего на выезде команде "Ноттингем Форест".

5' Резервным составом играет сегодня "Манчестер Сити", за исключением двух-трёх футболистов. Вот и увидим, что из себя на этом фоне представляет нынешний "Челси".

4' Конор Галлахер наносил удар по чужим воротам из штрафной "Сити", но Эмерик Лапорт мгновенно заблокировал эту попытку футболиста "Челси".

3' Серхио Гомес на этот раз пробил с подбора после корнера из-за пределов штрафной площади, и мяч просвистел рядом с левой девяткой ворот "синих".

3' Кэлвин Филлипс с подбора прикладывался по чужим воротам, и рикошет от Уэсли Фофана отправил мяч на левофланговый угловой "Сити".

2' Манкунианцы уже забрали мяч под свой плотный контроль, всё это в русле манеры игры команд Хосепа Гвардиолы.

1' Сине-бело-голубая расцветка у команд в данном матче. "Манчестер Сити" в голубо-белой гамме, а "Челси" в сине-белой.