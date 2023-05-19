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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
Прогнозы 50
Манчестер Сити 90% (45)
X 6% (3)
Челси 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
12.00
6.75
13.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

26 матчей

96.2%
3.8%
25 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
20 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

44 матча

56.8%
6.8%
36.4%
25 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.3%
47.7%
25%
12 побед 21 ничья 11 побед

Второй тайм

45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.8
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.46
0.95

Среднее время на гол

61
94

Всего голов

71
52

Голов в среднем за матч

1.61
1.18

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 36 (7) 1.03
Фоден Фил 10 0.29
Гюндоган Илкай 8 0.23
Альварес Хулиан 8 (1) 0.23
Де Брёйне Кевин 7 0.2
Марез Рияд 5 (1) 0.14
Грилиш Джек 5 0.14
Силва Бернарду 4 0.11
Родри Эрнандес 2 0.06
Стоунс Джон 2 0.06
Канселу Жоау 2 0.06
Аке Натан 1 0.03
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.2
Стерлинг Рахим 6 0.17
Маунт Мэйсон 3 0.09
Галлахер Конор 3 0.09
Фелиш Жоау 3 0.09
Чилуэлл Бен 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Жоржиньо II 2 (2) 0.06
Ковачич Матео 1 0.03
Пулишич Кристиан 1 0.03
Джеймс Рис II 1 0.03
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.03
Бадьяшиль Бенуа 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Фофана Уэсли 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Силва Тьяго 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 0
Холанн Эрлинг 5 0
Канселу Жоау 3 1
Силва Бернарду 4 0
Уокер Кайл 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Диаш Рубен 3 0
Марез Рияд 2 0
Стоунс Джон 2 0
Аке Натан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Льюис Рико 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 1
Ковачич Матео 8 0
Кулибали Калиду 6 1
Жоржиньо II 4 0
Стерлинг Рахим 4 0
Чалоба Трево 4 0
Кукурелья Марк 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Чилуэлл Бен 3 0
Фофана Уэсли 3 0
Фелиш Жоау 1 1
Томас Тухель 1 1
Силва Тьяго 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Мудрик Михаил 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
6% (1)
33% (6)
Челси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

2
8
Манчестер Сити
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Челси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

31
18
Манчестер Сити
61.3%
38.7%
19 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
14% (5)
46% (16)
Челси
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

33
26

Голы по времени матча

Забито

59
19
31 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 8
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 24
8
14%
4
21%
1-15
10
17%
3
16%
16-30
13
22%
4
21%
31-45
11
19%
2
11%
46-60
11
19%
2
11%
61-75
6
10%
4
21%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
0
0%
2
10%
1-15
4
24%
5
24%
16-30
2
12%
7
33%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Забито

32
20
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 10
20 Не забивали 23
4
13%
1
5%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
8
25%
2
10%
31-45
7
22%
6
30%
46-60
8
25%
2
10%
61-75
2
6%
6
30%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
20%
8
47%
61-75
5
33%
4
24%
76-90

Забито

91
39
46 В 1-м тайме 17
45 Во 2-м тайме 22
30 Забивали первыми 17
2 Не забивали 12
12
13%
5
13%
1-15
13
14%
6
15%
16-30
21
23%
6
15%
31-45
18
20%
8
21%
46-60
19
21%
4
10%
61-75
8
9%
10
26%
76-90

Пропущено

32
38
11 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 25
2
6%
3
8%
1-15
5
16%
6
16%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
4
13%
2
5%
46-60
6
19%
12
32%
61-75
11
34%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Бристоль Сити - Манчестер Сити 0:3 Борнмут - Манчестер Сити 1:4 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2
Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Челси

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
1
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
4
8 раз 23%
2
5 раз 14%
0
2 раза 6%
6
2 раза 6%
0
13 раз 37%
1
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
1.5
Больше Меньше
7
11
13
5
2.5
1
17
8
10
3.5
2
16
4.5
2
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
4
13
7
10
2.5
2
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
2
0.5
Больше Меньше
22
13
25
10
1.5
11
24
20
15
2.5
3
32
10
25
3.5
2
33
4.5
2
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2023, осталось 2 дня 4 часа 51 минуту.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 50
    Манчестер Сити 90% (45)
    X 6% (3)
    Челси 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    12.00
    6.75
    13.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    90% (45)
    Ничья
    6% (3)
    Челси
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    26% (13)
    2:1 Манчестер Сити
    22% (11)
    3:1 Манчестер Сити
    22% (11)
    4:1 Манчестер Сити
    6% (3)
    3:0 Манчестер Сити
    6% (3)
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