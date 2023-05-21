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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Висла Плоцк
1:0
Перерыв
Ракув
0'
1:0
10' Гол
Секульски Лукаш
14' Желтая карточка
Раковитан Богдан
27' Желтая карточка
Marek Papszun
31' Желтая карточка
Хжановски Адам
44' Желтая карточка
Колар Марко

Ход матча

10'
Секульски Лукаш
(Фурман Доминик)
1:0
14'
 
Раковитан Богдан
27'
 
Marek Papszun
31'
Хжановски Адам
 
44'
Колар Марко
 
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Ракув
4.92
4.37
3.65
Все Коэффициенты
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
10
Вольски
Рафал
9
Коцыля
Давид
20
Секульски
Лукаш
12
Треловски
Кацпер
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
30
Кочергин
Владислав
66
Папаниколау
Яннис
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
99
Пясецки
Фабиан
17
Вдовяк
Матеуш
Висла Плоцк
4-2-3-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Висла Плоцк
Ракув

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
7:1
ТМК
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:0
ЭГБ
2:1
Э
0:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.27
Вольски Рафал 7 (1) 0.21
Секульски Лукаш 6 0.18
Колар Марко 4 0.12
Damian Warchol 3 0.09
Валло Кристиан 2 0.06
Швох Матеуш 2 0.06
Коцыля Давид 2 0.06
Левандовски Матеуш II 2 0.06
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.27
Новак Бартош 9 0.27
Гутковский Владислав 8 (1) 0.24
Пясецки Фабиан 6 0.18
Кочергин Владислав 6 0.18
Сварнас Стратос 3 0.09
Вдовяк Матеуш 3 0.09
Тудор Фран 2 0.06
Кун Патрик 2 0.06
Сореску Деян 2 0.06
Раковитан Богдан 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Длугош Виктор 0 0
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 2
Томасик Пётр 7 0
Вольски Рафал 5 1
Швох Матеуш 6 0
Фурман Доминик 5 0
Хжановски Адам 5 0
Капюади Стив 3 1
Лесняк Филип 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Igor Drapinski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 8 0
Папаниколау Яннис 8 0
Сварнас Стратос 6 0
Раковитан Богдан 6 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Берггрен Густав 4 0
Пясецки Фабиан 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Лидерман Бен 3 0
Цебуля Марчин 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0
Marek Papszun 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ракув
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

6
2
Висла Плоцк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

11
38
Висла Плоцк
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
19% (6)
28% (9)
Ракув
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

17
40

Голы по времени матча

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
6
27%
4
21%
76-90

Пропущено

14
14
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

19
38
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
2
11%
7
18%
1-15
5
26%
1
3%
16-30
5
26%
6
16%
31-45
3
16%
8
21%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
4
21%
12
32%
76-90

Пропущено

30
11
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
4
13%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
4
13%
4
36%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
7
23%
3
27%
61-75
5
17%
2
18%
76-90

Забито

41
57
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
4
10%
9
16%
1-15
7
17%
4
7%
16-30
9
22%
9
16%
31-45
7
17%
13
23%
46-60
4
10%
6
11%
61-75
10
24%
16
28%
76-90

Пропущено

44
25
15 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
4
9%
3
12%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
6
14%
8
32%
31-45
9
20%
2
8%
46-60
11
25%
5
20%
61-75
9
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1

Результаты матчей

Висла Плоцк
Ракув

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
7
9
1
15
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
25
7
10
22
1.5
17
15
4
28
2.5
9
23
2
30
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:1 33 22 5 6 60 - 23 71
2.
Легия
 33 18 9 6 54 - 36 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 32 12 8 12 36 - 33 44
8.
Радомьяк Радом
 33 12 8 13 34 - 37 44
9.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
10.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
11.
Видзев Лодзь
 33 11 8 14 38 - 44 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Висла Плоцк
 1:0 33 11 7 15 41 - 45 40
14.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
15.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
16.
Шлёнск
 33 9 11 13 34 - 45 38
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 28 - 53 30
18.
Медзь
 33 4 10 19 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:1 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Висла Плоцк
 1:0 17 9 4 4 23 - 14 31
5.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
10.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
11.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
13.
Варта Познань
 16 5 6 5 20 - 17 21
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:1 17 8 4 5 20 - 14 28
3.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 1:0 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Колар Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Хжановски Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Marek Papszun получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Богдан Раковитан получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Фурман Доминик сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Ракув
4.92
4.37
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Ракув онлайн

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