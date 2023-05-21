Тур: 33. Стадион: Казимеж Гурски. Главный судья: Рачковски Павел
1:0
Перерыв
0'
1:0
10' ГолСекульски Лукаш
14' Желтая карточкаРаковитан Богдан
27' Желтая карточкаMarek Papszun
31' Желтая карточкаХжановски Адам
44' Желтая карточкаКолар Марко
Ход матча
10'
14'
27'
31'
44'
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Saganowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Висла Плоцк
Ракув
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.27
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.21
|Секульски Лукаш
|6
|0.18
|Колар Марко
|4
|0.12
|Damian Warchol
|3
|0.09
|Валло Кристиан
|2
|0.06
|Швох Матеуш
|2
|0.06
|Коцыля Давид
|2
|0.06
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.27
|Новак Бартош
|9
|0.27
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.24
|Пясецки Фабиан
|6
|0.18
|Кочергин Владислав
|6
|0.18
|Сварнас Стратос
|3
|0.09
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2
|0.06
|Кун Патрик
|2
|0.06
|Сореску Деян
|2
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Швох Матеуш
|6
|0
|Фурман Доминик
|5
|0
|Хжановски Адам
|5
|0
|Капюади Стив
|3
|1
|Лесняк Филип
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|8
|0
|Папаниколау Яннис
|8
|0
|Сварнас Стратос
|6
|0
|Раковитан Богдан
|6
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Marek Papszun
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Ракув
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
6
2
Висла Плоцк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Ракув
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
2
Волевые поражения
11
38
Висла Плоцк
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (13)
44% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
19% (6)
28% (9)
Ракув
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
17
40
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
6
27%
4
21%
76-90
Пропущено
14
14
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
4
29%
1
7%
76-90
Забито
19
38
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
2
11%
7
18%
1-15
5
26%
1
3%
16-30
5
26%
6
16%
31-45
3
16%
8
21%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
4
21%
12
32%
76-90
Пропущено
30
11
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
4
13%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
4
13%
4
36%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
7
23%
3
27%
61-75
5
17%
2
18%
76-90
Забито
41
57
20 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
4
10%
9
16%
1-15
7
17%
4
7%
16-30
9
22%
9
16%
31-45
7
17%
13
23%
46-60
4
10%
6
11%
61-75
10
24%
16
28%
76-90
Пропущено
44
25
15 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
4
9%
3
12%
1-15
5
11%
4
16%
16-30
6
14%
8
32%
31-45
9
20%
2
8%
46-60
11
25%
5
20%
61-75
9
20%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1
Результаты матчей
Висла Плоцк
Ракув
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
610
106
214
79
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
412
79
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
257
1022
1715
428
923
230
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|33
|22
|5
|6
|60 - 23
|71
|2.
|33
|18
|9
|6
|54 - 36
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|32
|14
|7
|11
|36 - 30
|49
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|32
|12
|8
|12
|36 - 33
|44
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 37
|44
|9.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|10.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|11.
|33
|11
|8
|14
|38 - 44
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|1:0
|33
|11
|7
|15
|41 - 45
|40
|14.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|15.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|16.
|33
|9
|11
|13
|34 - 45
|38
|17.
|33
|8
|6
|19
|28 - 53
|30
|18.
|33
|4
|10
|19
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|1:0
|17
|9
|4
|4
|23 - 14
|31
|5.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|13.
|16
|5
|6
|5
|20 - 17
|21
|14.
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 14
|28
|3.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|1:0
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10