Тур: 33. Стадион: Казимеж Гурски. Зрители: 4300 Главный судья: Рачковски Павел
1:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолСекульски Лукаш
14' Желтая карточкаРаковитан Богдан
27' Желтая карточкаMarek Papszun
31' Желтая карточкаХжановски Адам
43' Желтая карточкаКолар Марко
55' Желтая карточкаШвох Матеуш
62' Желтая карточкаЦелеменцки Радослав
1:1
81' ГолКочергин Владислав
83' Желтая карточкаКапюади Стив
1:2
85' ГолКочергин Владислав
89' Желтая карточкаШулек Мартин
90' Желтая карточкаДлугош Виктор
90' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
90'+5
Ход матча
10'
14'
27'
31'
43'
55'
81'
83'
85'
89'
90'
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Saganowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Висла Плоцк
Ракув
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.27
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.21
|Секульски Лукаш
|6
|0.18
|Колар Марко
|4
|0.12
|Damian Warchol
|3
|0.09
|Валло Кристиан
|2
|0.06
|Швох Матеуш
|2
|0.06
|Коцыля Давид
|2
|0.06
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.27
|Новак Бартош
|9
|0.27
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.24
|Кочергин Владислав
|8
|0.24
|Пясецки Фабиан
|6
|0.18
|Сварнас Стратос
|3
|0.09
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2
|0.06
|Кун Патрик
|2
|0.06
|Сореску Деян
|2
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|2
|Томасик Пётр
|7
|0
|Швох Матеуш
|7
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Капюади Стив
|4
|1
|Фурман Доминик
|5
|0
|Хжановски Адам
|5
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|8
|0
|Папаниколау Яннис
|8
|0
|Сварнас Стратос
|6
|0
|Раковитан Богдан
|6
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Длугош Виктор
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Marek Papszun
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Ракув
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
7
2
Висла Плоцк
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Ракув
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
2
Волевые поражения
11
38
Висла Плоцк
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (14)
42% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
18% (6)
30% (10)
Ракув
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
33% (11)
48% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
21% (7)
45% (15)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
28
8
Волевые поражения
18
40
Голы по времени матча
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Пропущено
16
15
3 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
6
38%
1
7%
76-90
Забито
19
38
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
2
11%
7
18%
1-15
5
26%
1
3%
16-30
5
26%
6
16%
31-45
3
16%
8
21%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
4
21%
12
32%
76-90
Пропущено
30
11
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
4
13%
1
9%
1-15
4
13%
1
9%
16-30
4
13%
4
36%
31-45
6
20%
0
0%
46-60
7
23%
3
27%
61-75
5
17%
2
18%
76-90
Забито
42
59
21 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 37
20 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
5
12%
9
15%
1-15
7
17%
4
7%
16-30
9
21%
9
15%
31-45
7
17%
13
22%
46-60
4
10%
6
10%
61-75
10
24%
18
31%
76-90
Пропущено
46
26
15 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 18
4
9%
4
15%
1-15
5
11%
4
15%
16-30
6
13%
8
31%
31-45
9
20%
2
8%
46-60
11
24%
5
19%
61-75
11
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1
Результаты матчей
Висла Плоцк
Ракув
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
5 раз 15%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
151
611
106
215
79
116
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
116
412
89
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1023
1815
429
924
231
627
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10