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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Варта Познань
1:1
Первый тайм: 41'
Пяст
0'
0:1
5' Гол
Храпек Михал
21' Желтая карточка
Michael Ameyaw
1:1
24' Пенальти
Шмыт Каетан
32' Желтая карточка
Гжесик Ян

Ход матча

5'
0:1
Храпек Михал
(Томашевич Гжегож)
14'
 
Miguel Munoz2
Мосур Ариэль
21'
 
Michael Ameyaw
24'
Шмыт Каетан
1:1
32'
Гжесик Ян
 
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Пяст
3.55
3.31
3.20
Все Коэффициенты
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
77
Савич
Стефан
V
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
Варта Познань
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Пяст

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:3
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
81

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.24
Щепаньски Милош 4 0.12
Журавски Мачей 4 0.12
Гжесик Ян 4 0.12
Шмыт Каетан 3 (1) 0.09
Савич Стефан V 3 0.09
Луиш Мигел 2 0.06
Ставропулос Димитрис 2 0.06
Шимонович Давид 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.27
Храпек Михал 4 0.12
Michael Ameyaw 4 0.12
Кадзиор Дамиан 3 0.09
Томашевич Гжегож 3 0.09
Дзичек Патрик 3 (3) 0.09
Феликс Хорхе 3 0.09
Райнер Константин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Червински Якуб 1 0.03
Саппинен Рауно 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 5 1
Гжесик Ян 6 0
Шмыт Каетан 5 0
Дестан Энис 5 0
Копчински Михал 4 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Журавски Мачей 3 0
Лис Адриан 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Кьельб Якуб 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Килиба Бартош 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 1
Катранис Александрос 8 0
Храпек Михал 7 0
Червински Якуб 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Michael Ameyaw 5 0
Райнер Константин 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Szczepan Mucha 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

8
5
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Пяст
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

13
15
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Пяст
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

21
20

Голы по времени матча

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
3
17%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
29%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Забито

37
35
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
4
11%
4
11%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
8
22%
6
17%
76-90

Пропущено

32
31
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
4
13%
2
6%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
7
22%
3
10%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
4
13%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1

Результаты матчей

Варта Познань
Пяст

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
22
10
11
21
1.5
9
23
3
29
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 33 23 5 5 62 - 23 74
2.
Легия
 33 18 9 6 54 - 36 63
3.
Лех
 33 16 10 7 49 - 29 58
4.
Погонь Щецин
 33 16 9 8 53 - 46 57
5.
Пяст
 1:1 33 14 8 11 37 - 31 50
6.
Гурник Забже
 33 13 8 12 45 - 43 47
7.
Варта Познань
 1:1 33 12 9 12 37 - 34 45
8.
Радомьяк Радом
 33 12 8 13 34 - 37 44
9.
Заглембе Любин
 33 12 8 13 34 - 43 44
10.
Краковия
 33 11 10 12 38 - 35 43
11.
Видзев Лодзь
 33 11 8 14 38 - 44 41
12.
Ягеллония
 33 9 14 10 48 - 47 41
13.
Сталь Мелец
 33 10 10 13 35 - 40 40
14.
Корона Кельце
 33 10 8 15 36 - 48 38
15.
Шлёнск
 33 9 11 13 34 - 45 38
16.
Висла Плоцк
 33 10 7 16 41 - 47 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 28 - 53 30
18.
Медзь
 33 4 10 19 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 14 1 1 40 - 9 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 16 9 4 3 29 - 23 31
4.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
5.
Висла Плоцк
 17 8 4 5 23 - 16 28
6.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
7.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
8.
Краковия
 16 7 5 4 20 - 10 26
9.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
10.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
11.
Пяст
 1:1 16 6 4 6 17 - 15 22
12.
Сталь Мелец
 16 5 7 4 17 - 14 22
13.
Варта Познань
 1:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 16 5 3 8 22 - 25 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 1:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 16 8 3 5 21 - 23 27
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Радомьяк Радом
 16 7 4 5 17 - 17 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Гурник Забже
 16 7 3 6 22 - 20 24
9.
Варта Познань
 1:1 16 7 2 7 16 - 16 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 13 - 31 11
16.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
17.
Висла Плоцк
 16 2 3 11 18 - 31 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Пяст
3.55
3.31
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 1:1 Пяст онлайн

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Пяст
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