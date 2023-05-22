Тур: 33. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:1
Первый тайм: 41'
0'
0:1
5' ГолХрапек Михал
21' Желтая карточкаMichael Ameyaw
1:1
24' ПенальтиШмыт Каетан
32' Желтая карточкаГжесик Ян
Ход матча
5'
0:1
21'
24'
1:1
32'
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Варта Познань
Пяст
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.24
|Щепаньски Милош
|4
|0.12
|Журавски Мачей
|4
|0.12
|Гжесик Ян
|4
|0.12
|Шмыт Каетан
|3 (1)
|0.09
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.27
|Храпек Михал
|4
|0.12
|Michael Ameyaw
|4
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.09
|Томашевич Гжегож
|3
|0.09
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.09
|Феликс Хорхе
|3
|0.09
|Райнер Константин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|6
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Копчински Михал
|4
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Журавски Мачей
|3
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Килиба Бартош
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|1
|Катранис Александрос
|8
|0
|Храпек Михал
|7
|0
|Червински Якуб
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Michael Ameyaw
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Szczepan Mucha
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
8
5
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Пяст
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
13
15
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
Пяст
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
21
20
Голы по времени матча
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
2
10%
3
17%
1-15
5
24%
3
17%
16-30
2
10%
3
17%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
29%
3
17%
61-75
3
14%
5
28%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
2
13%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Забито
37
35
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
4
11%
4
11%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
22%
8
23%
61-75
8
22%
6
17%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
4
13%
2
6%
1-15
7
22%
6
19%
16-30
5
16%
4
13%
31-45
7
22%
3
10%
46-60
5
16%
4
13%
61-75
4
13%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1
Результаты матчей
Варта Познань
Пяст
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
511
412
214
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
610
511
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
2210
1121
923
329
428
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|62 - 23
|74
|2.
|33
|18
|9
|6
|54 - 36
|63
|3.
|33
|16
|10
|7
|49 - 29
|58
|4.
|33
|16
|9
|8
|53 - 46
|57
|5.
|1:1
|33
|14
|8
|11
|37 - 31
|50
|6.
|33
|13
|8
|12
|45 - 43
|47
|7.
|1:1
|33
|12
|9
|12
|37 - 34
|45
|8.
|33
|12
|8
|13
|34 - 37
|44
|9.
|33
|12
|8
|13
|34 - 43
|44
|10.
|33
|11
|10
|12
|38 - 35
|43
|11.
|33
|11
|8
|14
|38 - 44
|41
|12.
|33
|9
|14
|10
|48 - 47
|41
|13.
|33
|10
|10
|13
|35 - 40
|40
|14.
|33
|10
|8
|15
|36 - 48
|38
|15.
|33
|9
|11
|13
|34 - 45
|38
|16.
|33
|10
|7
|16
|41 - 47
|37
|17.
|33
|8
|6
|19
|28 - 53
|30
|18.
|33
|4
|10
|19
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|40 - 9
|43
|2.
|16
|11
|5
|0
|35 - 16
|38
|3.
|16
|9
|4
|3
|29 - 23
|31
|4.
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|5.
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|6.
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|8.
|16
|7
|5
|4
|20 - 10
|26
|9.
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|11.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|12.
|16
|5
|7
|4
|17 - 14
|22
|13.
|1:1
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|14.
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|16
|5
|3
|8
|22 - 25
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|16
|3
|6
|7
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|17
|9
|4
|4
|22 - 14
|31
|3.
|1:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 16
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|21 - 23
|27
|5.
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|17 - 17
|25
|7.
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|22 - 20
|24
|9.
|1:1
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|10.
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|16
|1
|10
|5
|18 - 25
|13
|15.
|16
|3
|2
|11
|13 - 31
|11
|16.
|16
|2
|5
|9
|17 - 29
|11
|17.
|16
|2
|3
|11
|18 - 31
|9
|18.
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10