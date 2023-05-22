Тур: 33. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1857 Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолХрапек Михал
20' Желтая карточкаMichael Ameyaw
1:1
23' ПенальтиШмыт Каетан
32' Желтая карточкаГжесик Ян
57' Желтая карточкаИванов Роберт
74' Желтая карточкаКупчак Матеуш
90'+4
Ход матча
5'
0:1
20'
23'
1:1
32'
57'
59'
74'
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Варта Познань
Пяст
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
81
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.24
|Щепаньски Милош
|4
|0.12
|Журавски Мачей
|4
|0.12
|Гжесик Ян
|4
|0.12
|Шмыт Каетан
|3 (1)
|0.09
|Савич Стефан V
|3
|0.09
|Луиш Мигел
|2
|0.06
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Коррин Милан
|1
|0.03
|Дестан Энис
|1
|0.03
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.03
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.27
|Храпек Михал
|4
|0.12
|Michael Ameyaw
|4
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.09
|Томашевич Гжегож
|3
|0.09
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.09
|Феликс Хорхе
|3
|0.09
|Райнер Константин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Мяйнпя Нило
|5
|1
|Гжесик Ян
|6
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Копчински Михал
|4
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Шимонович Давид
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Журавски Мачей
|3
|0
|Купчак Матеуш
|3
|0
|Иванов Роберт
|3
|0
|Лис Адриан
|2
|0
|Кьельб Якуб
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Килиба Бартош
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|1
|Катранис Александрос
|8
|0
|Храпек Михал
|7
|0
|Червински Якуб
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Michael Ameyaw
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Szczepan Mucha
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
6
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Пяст
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
13
15
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Пяст
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
55% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
22
21
Голы по времени матча
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
2
9%
4
21%
1-15
6
27%
3
16%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
6
27%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
18%
2
12%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
6
35%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
13%
5
29%
29%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Забито
38
36
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
12 Не забивали 9
4
11%
5
14%
1-15
8
21%
5
14%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
4
11%
6
17%
46-60
8
21%
8
22%
61-75
8
21%
6
17%
76-90
Пропущено
33
32
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
5
15%
2
6%
1-15
7
21%
7
22%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
4
12%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Легия 1:0
Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3
Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1
Результаты матчей
Варта Познань
Пяст
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
512
412
215
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
125
610
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2310
1122
924
330
429
132
132
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10