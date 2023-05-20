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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Ньюкасл
 
Позже
Лестер
Прогнозы 57
Ньюкасл 78.9% (45)
X 14% (8)
Лестер 7% (4)
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Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Лестер
5.65
5.70
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Лестер

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

20 матчей

40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 18 (3) 0.5
Альмирон Мигель 11 0.31
Исак Александр 10 (2) 0.28
Жоэлинтон 6 0.17
Гимараэс Бруно 4 0.11
Мёрфи Джейкоб 4 0.11
Уиллок Джо 3 0.08
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 12 0.33
Мэддисон Джеймс 10 (1) 0.28
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.14
Дака Патсон 4 0.11
Варди Джейми 3 0.08
Тилеманс Юри 3 (1) 0.08
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Фас Ваут 0 0
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Шёр Фабиан 7 0
Гимараэс Бруно 6 0
Триппьер Киран 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Поуп Ник 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 10 0
Сумаре Бубакари 9 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Томас Люк 3 0
Барнс Харви 3 0
Рикарду Перейра II 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Амарти Даниэль 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

6
19
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Лестер
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
18

Волевые поражения

29
17
Ньюкасл
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Лестер
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
19

Волевые поражения

35
36

Голы по времени матча

Забито

34
32
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
12%
8
25%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
4
12%
8
25%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
7
22%
76-90

Пропущено

16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
19%
6
16%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
4
25%
7
19%
46-60
3
19%
9
24%
61-75
2
13%
5
14%
76-90

Забито

30
20
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
5
17%
0
0%
1-15
1
3%
5
25%
16-30
10
33%
9
45%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
6
20%
1
5%
76-90

Пропущено

19
27
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
3
16%
6
22%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Забито

64
52
30 В 1-м тайме 31
34 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
9
14%
8
15%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
14
22%
17
33%
31-45
9
14%
6
12%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
14
22%
8
15%
76-90

Пропущено

35
64
15 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 30
6
17%
12
19%
1-15
4
11%
11
17%
16-30
5
14%
9
14%
31-45
6
17%
10
16%
46-60
6
17%
12
19%
61-75
8
23%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0
Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Лестер

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 28%
1
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
10 раз 28%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
9
9
1.5
7
11
6
12
2.5
2
16
4
14
3.5
2
16
2
16
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
8
10
5
13
2.5
3
15
4
14
3.5
2
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
25
11
18
18
1.5
15
21
11
25
2.5
5
31
8
28
3.5
4
32
3
33
4.5
1
35
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 36 25 6 5 83 - 42 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 36 19 12 5 67 - 32 69
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 36 19 8 9 70 - 42 65
6.
Брайтон
 Заявка 35 17 7 11 67 - 49 58
7.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
8.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
9.
Брентфорд
 Заявка 36 13 14 9 54 - 45 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 36 10 7 19 38 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 36 8 6 22 49 - 67 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 18 13 3 2 48 - 25 42
5.
Ньюкасл
 Заявка 18 11 5 2 36 - 14 38
6.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 Заявка 18 9 7 2 34 - 18 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 18 4 4 10 21 - 26 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 18 8 4 6 34 - 30 28
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Ливерпуль
 Заявка 18 6 4 8 25 - 26 22
8.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
9.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
10.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 18 3 3 12 15 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (11)
Ньюкасл Уилсон Каллум 18 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 27 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 57
    Ньюкасл 78.9% (45)
    X 14% (8)
    Лестер 7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лестер
    5.65
    5.70
    8.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер

    Исход игры
    Ньюкасл
    78.9% (45)
    Ничья
    14% (8)
    Лестер
    7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (39)
    Нет
    29.09% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    36.8% (21)
    2:0 Ньюкасл
    17.5% (10)
    3:1 Ньюкасл
    10.5% (6)
    1:0 Ньюкасл
    8.8% (5)
    1:1 Ничья
    7% (4)
    1:2 Лестер
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
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