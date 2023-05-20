Тур: 37. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Марринер Андре
История личных встреч
Ньюкасл
Лестер
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
20 матчей
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|18 (3)
|0.5
|Альмирон Мигель
|11
|0.31
|Исак Александр
|10 (2)
|0.28
|Жоэлинтон
|6
|0.17
|Гимараэс Бруно
|4
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.11
|Уиллок Джо
|3
|0.08
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|12
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|10 (1)
|0.28
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.14
|Дака Патсон
|4
|0.11
|Варди Джейми
|3
|0.08
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.08
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.06
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Фас Ваут
|0
|0
|Перес Айосе
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|12
|0
|Шёр Фабиан
|7
|0
|Гимараэс Бруно
|6
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|10
|0
|Сумаре Бубакари
|9
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Тилеманс Юри
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Барнс Харви
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Кристиансен Виктор
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Лестер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
6
19
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Лестер
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
18
Волевые поражения
29
17
Ньюкасл
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Лестер
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (11)
33% (12)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
28% (10)
28% (10)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
19
Волевые поражения
35
36
Голы по времени матча
Забито
34
32
14 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
4
12%
8
25%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
4
12%
8
25%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
7
22%
76-90
Пропущено
16
37
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
19%
6
16%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
4
25%
7
19%
46-60
3
19%
9
24%
61-75
2
13%
5
14%
76-90
Забито
30
20
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
5
17%
0
0%
1-15
1
3%
5
25%
16-30
10
33%
9
45%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
6
20%
1
5%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 16
3
16%
6
22%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Забито
64
52
30 В 1-м тайме 31
34 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
9
14%
8
15%
1-15
7
11%
6
12%
16-30
14
22%
17
33%
31-45
9
14%
6
12%
46-60
11
17%
7
13%
61-75
14
22%
8
15%
76-90
Пропущено
35
64
15 В 1-м тайме 32
20 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 30
6
17%
12
19%
1-15
4
11%
11
17%
16-30
5
14%
9
14%
31-45
6
17%
10
16%
46-60
6
17%
12
19%
61-75
8
23%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0
Лестер
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лестер - Ливерпуль 0:3 Фулхэм - Лестер 5:3 Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1
Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Лестер
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
2:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
1:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 28%
1
8 раз 22%
2
7 раз 19%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
11 раз 31%
1
10 раз 28%
2
10 раз 28%
4
4 раза 11%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
99
711
612
216
414
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
99
810
513
315
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2511
1818
1521
1125
531
828
432
333
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3.
|Заявка
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|9.
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|48 - 25
|42
|5.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|36 - 14
|38
|6.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 18
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 26
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|34 - 30
|28
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 26
|22
|8.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|15 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (11)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|18 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогнозы на матч Ньюкасл - Лестер
Исход игры
Ньюкасл
78.9% (45)
Ничья
14% (8)
Лестер
7% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (36)
Меньше
34.55% (19)
Обе команды забьют
Да
70.91% (39)
Нет
29.09% (16)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
36.8% (21)
2:0 Ньюкасл
17.5% (10)
3:1 Ньюкасл
10.5% (6)
1:0 Ньюкасл
8.8% (5)
1:1 Ничья
7% (4)
1:2 Лестер
5.3% (3)
2:2 Ничья
5.3% (3)
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