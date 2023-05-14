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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Санкт-Галлен
5:1
Второй тайм: 81'
Базель
0'
1:0
22' Гол
Гийемено Джереми
2:0
25' Гол
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Миллар Лиам
3:0
36' Гол
Кинтилья Хорди
45' Желтая карточка
Малес Дариан
4:0
52' Гол
Латте Лат Эммануэль
4:1
55' Гол
Зекири Анди
5:1
63' Гол
Латте Лат Эммануэль
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
13
Сальви
Мирко
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
36
Marvin
Akahomen
18
Эссиам
Эммануэль
30
Каде
Антон
19
Малес
Дариан
8
Диуф
Энди
7
Миллар
Лиам
14
Брэдли
Финк
17
Зекири
Анди
Санкт-Галлен
4-3-3
Базель
3-1-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Базель

24 матча

58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
62.5%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед

60 матчей

23.3%
25%
51.7%
14 побед 15 ничьих 31 победа

Первый тайм

18.3%
45%
36.7%
11 побед 27 ничьих 22 победы

Второй тайм

18.3%
36.7%
45%
11 побед 22 ничьи 27 побед

История матчей

С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.16
1.21

Среднее время на гол

77
74

Всего голов

54
69

Голов в среднем за матч

1.86
2.23

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

90
104

Голов в среднем за матч

1.5
1.73

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
51
Больше 85%
Меньше 15%
9
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
24
Больше 40%
Меньше 60%
36
13
Больше 22%
Меньше 78%
47
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
58

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 11 (3) 0.33
Латте Лат Эммануэль 9 0.27
Гёртлер Лукас 8 (1) 0.24
Аколо Чадрак 6 (1) 0.18
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Кинтилья Хорди 1 0.03
Гиндо Дауда 1 0.03
Жеббель Виллем 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 10 0.3
Амдуни Зеки 8 (1) 0.24
Брэдли Финк 5 0.15
Малес Дариан 4 (1) 0.12
Ндой Дан 3 0.09
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.09
Бургер Ваутер 3 0.09
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Каде Антон 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 10 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Matej Maglica 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 2
Джака Таулант 8 1
Ндой Дан 7 0
Ланг Михаэль 4 1
Адамс Касим 4 1
Огюстен Жан-Кевин 5 0
Малес Дариан 5 0
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Миллар Лиам 4 0
Пельмар Анди 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Зекири Анди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

12
7
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

20
20
Санкт-Галлен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Базель
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

32
27

Голы по времени матча

Забито

26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
5
19%
3
15%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
4
20%
16-30
4
19%
6
30%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
7
35%
76-90

Забито

28
22
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
5
18%
4
18%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
2
7%
6
27%
61-75
3
11%
4
18%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
27%
3
15%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
4
15%
9
45%
76-90

Забито

54
42
33 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
10
19%
7
17%
1-15
10
19%
8
19%
16-30
13
24%
3
7%
31-45
11
20%
8
19%
46-60
4
7%
9
21%
61-75
6
11%
7
17%
76-90

Пропущено

47
40
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
9
19%
6
15%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
10
21%
2
5%
46-60
6
13%
3
8%
61-75
7
15%
16
40%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2
Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Базель

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
7
9
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
21
11
15
17
1.5
12
20
6
26
2.5
6
26
3
29
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 33 19 11 3 78 - 27 68
2.
Серветт
 33 12 15 6 48 - 43 51
3.
Лугано
 2:1 33 13 11 9 53 - 44 50
4.
Люцерн
 33 12 10 11 51 - 49 46
5.
Грасcхоппер
 33 12 7 14 52 - 57 43
6.
Базель
 1:5 33 10 12 11 44 - 44 42
7.
Санкт-Галлен
 5:1 33 10 10 13 58 - 49 40
8.
Цюрих
 33 8 14 11 35 - 51 38
9.
Винтертур
 1:2 33 8 8 17 31 - 61 32
10.
Сьон
 33 7 10 16 40 - 65 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 17 8 8 1 28 - 13 32
3.
Лугано
 2:1 17 8 5 4 30 - 21 29
4.
Грасcхоппер
 17 9 2 6 33 - 27 29
5.
Санкт-Галлен
 5:1 17 7 6 4 32 - 21 27
6.
Базель
 1:5 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 1:2 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 17 7 4 6 26 - 27 25
3.
Лугано
 2:1 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
5.
Базель
 1:5 17 5 5 7 21 - 25 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 17 4 6 7 16 - 29 18
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 1:2 17 3 4 10 16 - 32 13
10.
Санкт-Галлен
 5:1 16 3 4 9 26 - 28 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
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Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 13
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Базель
    1.85
    4.50
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 5:1 Базель онлайн

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