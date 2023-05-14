Тур: 33. Стадион: АФГ Арена.
5:1
Второй тайм: 81'
0'
1:0
22' ГолГийемено Джереми
2:0
25' ГолГёртлер Лукас
34' Желтая карточкаМиллар Лиам
3:0
36' ГолКинтилья Хорди
45' Желтая карточкаМалес Дариан
4:0
52' ГолЛатте Лат Эммануэль
4:1
55' ГолЗекири Анди
5:1
63' ГолЛатте Лат Эммануэль
Ход матча
22'
1:0
25'
2:0
34'
36'
45'
46'
52'
55'
4:1
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
13
Сальви
Мирко
20
Фрай
Фабиан
30
Каде
Антон
19
Малес
Дариан
14
Брэдли
Финк
17
Зекири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пельмар АндиЗащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
История личных встреч
Санкт-Галлен
Базель
24 матча
58.3%
41.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
62.5%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 27 побед
60 матчей
23.3%
25%
51.7%
14 побед 15 ничьих 31 победа
Первый тайм
18.3%
45%
36.7%
11 побед 27 ничьих 22 победы
Второй тайм
18.3%
36.7%
45%
11 побед 22 ничьи 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
1.16
1.21
Среднее время на гол
77
74
Всего голов
54
69
Голов в среднем за матч
1.86
2.23
Среднее время на гол
48
40
Всего голов
90
104
Голов в среднем за матч
1.5
1.73
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
51
Больше 85%
Меньше 15%
9
41
Больше 68%
Меньше 32%
19
24
Больше 40%
Меньше 60%
36
13
Больше 22%
Меньше 78%
47
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
58
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|11 (3)
|0.33
|Латте Лат Эммануэль
|9
|0.27
|Гёртлер Лукас
|8 (1)
|0.24
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.18
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.09
|Шмидт Исаак
|3
|0.09
|Christian Witzig
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Жеббель Виллем
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|10
|0.3
|Амдуни Зеки
|8 (1)
|0.24
|Брэдли Финк
|5
|0.15
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.12
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.09
|Бургер Ваутер
|3
|0.09
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Matej Maglica
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|5
|0
|Малес Дариан
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Миллар Лиам
|4
|0
|Пельмар Анди
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
12
7
Санкт-Галлен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Базель
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
20
20
Санкт-Галлен
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Базель
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
44% (14)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
32
27
Голы по времени матча
Забито
26
20
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
5
19%
3
15%
1-15
6
23%
5
25%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
5
19%
5
25%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
3
15%
1-15
4
19%
4
20%
16-30
4
19%
6
30%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
14%
7
35%
76-90
Забито
28
22
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
5
18%
4
18%
1-15
4
14%
3
14%
16-30
8
29%
2
9%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
2
7%
6
27%
61-75
3
11%
4
18%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
7
27%
3
15%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
3
12%
1
5%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
3
15%
61-75
4
15%
9
45%
76-90
Забито
54
42
33 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
10
19%
7
17%
1-15
10
19%
8
19%
16-30
13
24%
3
7%
31-45
11
20%
8
19%
46-60
4
7%
9
21%
61-75
6
11%
7
17%
76-90
Пропущено
47
40
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
9
19%
6
15%
1-15
8
17%
6
15%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
10
21%
2
5%
46-60
6
13%
3
8%
61-75
7
15%
16
40%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Базель 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2
Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2 Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Базель
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
7
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
106
97
79
214
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
511
412
214
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
2111
1517
1220
626
626
329
329
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|19
|11
|3
|78 - 27
|68
|2.
|33
|12
|15
|6
|48 - 43
|51
|3.
|2:1
|33
|13
|11
|9
|53 - 44
|50
|4.
|33
|12
|10
|11
|51 - 49
|46
|5.
|33
|12
|7
|14
|52 - 57
|43
|6.
|1:5
|33
|10
|12
|11
|44 - 44
|42
|7.
|5:1
|33
|10
|10
|13
|58 - 49
|40
|8.
|33
|8
|14
|11
|35 - 51
|38
|9.
|1:2
|33
|8
|8
|17
|31 - 61
|32
|10.
|33
|7
|10
|16
|40 - 65
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|52 - 10
|43
|2.
|17
|8
|8
|1
|28 - 13
|32
|3.
|2:1
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|4.
|17
|9
|2
|6
|33 - 27
|29
|5.
|5:1
|17
|7
|6
|4
|32 - 21
|27
|6.
|1:5
|16
|5
|7
|4
|23 - 19
|22
|7.
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|1:2
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|17
|7
|4
|6
|26 - 27
|25
|3.
|2:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|4.
|17
|5
|6
|6
|24 - 32
|21
|5.
|1:5
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|6.
|16
|4
|7
|5
|20 - 30
|19
|7.
|17
|4
|6
|7
|16 - 29
|18
|8.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|9.
|1:2
|17
|3
|4
|10
|16 - 32
|13
|10.
|5:1
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|13
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9