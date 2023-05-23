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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 7.
Крузейро
0:1
Конец матча
Куяба
0'
15' Желтая карточка
Веллингтон Силва
0:1
37' Гол
Дейверсон Силва
77' Желтая карточка
Gilberto IV
82' Желтая карточка
Денилсон Невес
90' Желтая карточка
Fernando Sobral
90'+10
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
17
Рамиро
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
99
Дурадо
Энрике
9
Насименто
Бруно
III
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
88
Fernando
Sobral
14
Raniele
27
Денилсон
Невес
7
Кафу
Жонатан
16
Дейверсон
Силва
11
Веллингтон
Силва
Крузейро
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Крузейро
Куяба

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 3 0.43
Насименто Бруно III 2 0.29
Уэсли Лопес 2 0.29
Рамиро 1 0.14
Хавьер Марлон 1 0.14
Дурадо Энрике 1 0.14
Маркес Лукас 1 0.14
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.14
Дейверсон Силва 1 0.14
Matheusinho 1 0.14
Роналд 1 0.14
Raniele 1 0.14
Кафу Жонатан 0 0
Fernando Sobral 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Jussa 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 3 0
Matheusinho 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Matheus Alexandre 1 0
Raniele 1 0

Результаты матчей

Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

7
1
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2
Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1

Результаты матчей

Крузейро
Куяба

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 7 6 0 1 14 - 6 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 7 4 3 0 16 - 6 15
3.
Флуминенсе
 7 4 1 2 12 - 6 13
4.
Атлетико Минейро
 7 4 1 2 11 - 6 13
5.
Крузейро
 7 4 0 3 11 - 6 12
6.
Фламенго
 7 4 0 3 13 - 9 12
7.
Атлетико Паранаэнсе
 7 4 0 3 10 - 9 12
8.
Сан-Паулу
 7 3 3 1 12 - 6 12
9.
Сантос
 7 3 2 2 8 - 5 11
10.
Гремио
 7 3 2 2 10 - 10 11
11.
Форталеза Сеара
 7 2 4 1 10 - 6 10
12.
Ред Булл Брагантино
 7 2 4 1 11 - 11 10
13.
Байя
 7 2 1 4 9 - 12 7
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Куяба
 7 2 1 4 6 - 12 7
16.
Гойяс
 7 2 1 4 6 - 13 7
17.
Васко да Гама
 7 1 3 3 8 - 11 6
18.
Коринтианс
 7 1 2 4 6 - 12 5
19.
Америка Минейро
 7 1 1 5 7 - 18 4
20.
Коритиба Парана
 7 0 2 5 6 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Сан-Паулу
 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 7 - 3 9
5.
Фламенго
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
8.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Ред Булл Брагантино
 4 2 1 1 6 - 6 7
10.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
12.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
13.
Крузейро
 4 2 0 2 3 - 4 6
14.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
15.
Коринтианс
 3 1 2 0 4 - 3 5
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 4 1 0 3 3 - 10 3
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
20.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 3 7
2.
Крузейро
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Флуминенсе
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 1 2 0 7 - 2 5
7.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Васко да Гама
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Гойяс
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 0 3 3 - 9 0
20.
Коринтианс
 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 4 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Весь список
  • Желтая карточка
    77'
    Жилберто получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Веллингтон Силва уходит с поля. Иури Фрейтас выходит вместо него
  • 62'
    Уэсли уходит с поля. Никао выходит вместо него
  • 62'
    Виллиам Фуртадо уходит с поля. Игор Маркес выходит вместо него
  • 62'
    Рамиро уходит с поля. Wallisson выходит вместо него
  • 46'
    Neto уходит с поля. Жилберто выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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