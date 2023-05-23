Тур: 7.
0'
15' Желтая карточкаВеллингтон Силва
0:1
37' ГолДейверсон Силва
77' Желтая карточкаGilberto IV
82' Желтая карточкаДенилсон Невес
90' Желтая карточкаFernando Sobral
90'+10
Ход матча
15'
37'
46'
62'
77'
82'
82'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Рамиро
23
Machado
8
Neto
XI
11
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 РамироПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
-
8 Neto XIПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 НерисЗащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Gilberto IV
-
-
20 _Ian Luccas
-
33 Igor Marques
-
18 Jussa
-
-
29 Reynaldo2
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Крузейро
Куяба
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|3
|0.43
|Насименто Бруно III
|2
|0.29
|Уэсли Лопес
|2
|0.29
|Рамиро
|1
|0.14
|Хавьер Марлон
|1
|0.14
|Дурадо Энрике
|1
|0.14
|Маркес Лукас
|1
|0.14
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.14
|Дейверсон Силва
|1
|0.14
|Matheusinho
|1
|0.14
|Роналд
|1
|0.14
|Raniele
|1
|0.14
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Jussa
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Эмпереур Алан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Matheus Alexandre
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Куяба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
7
1
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Куяба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1
Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Атлетико Патросиненсе - Крузейро 1:2
Куяба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1
Результаты матчей
Крузейро
Куяба
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
25
16
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3